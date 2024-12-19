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滙豐下調最優惠利率0.125厘，林慧虹:利率走勢仍存很大不確定性

19/12/2024

滙豐下調最優惠利率0.125厘，林慧虹:利率走勢仍存很大不確定性

 

　　美國聯儲局議息後一如市場預期減息0.25厘，為今年連續第3次會議下調利率。滙豐銀行宣布，由明日(20日)起，下調港元最優惠利率12.5點子，由年利率　5.375厘調低至5.25厘。滙豐對上一次於今年11月11日調整港元最優惠利率，當時減息25點子。

 

　　同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低12.5點子。戶口結餘5000元或以上的年利率均為0.25厘；5000元以下則維持零息。另外，滙豐全面理財總值達100萬元及以上的額外年利率維持0.001厘。

 

　　滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，隨著美國再次減息，該行決定調低港元存貸利率，自今年9月以來累計減幅達62.5個點子。展望2025年，利率走勢仍然存在很大不確定性。該行將繼續密切留意外圍環境及本地經濟前景，並準備在需要時調整利率。

 

　　聯儲局9月起啟動減息周期，連同今次，已3度減息累減1厘，本港銀行亦進取下調港元最優惠利率(P)，最優惠利率已累計調低0.625厘。

 

撰文：經濟通採訪組

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