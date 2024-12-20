WECHAT | 微盟漲14%，微信小店測試「送禮物」衝擊電商生態

微盟集團(02013)現價升14.6%，報2.35元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅55.6%。該股成交約6.08億股，涉資14.5億元。盤中高見2.51元，創近一個月新高。

12月18日深夜，微信團隊公告稱，微信小店正式開啟「送禮物」功能的灰度測試，除珠寶、教育培訓類目，且商品款式原價不得高於1萬元的商品將默認支持「送禮物」功能。A股、港股炒作起「微信小店」概念股：東方甄選(01797)升13.8%，報16.12元；有贊(08083)升2.3%，報0.132元。微盟、有贊均接入微信小店，東方甄選公眾號稱已開通微信小店「送禮物」功能。

微信小店「送禮物」功能的用戶體驗類似於「微信紅包」，微信用戶在微信小店中選擇商品，點擊「送禮物」，將禮物送給禮物接收方。禮物接收方在微信對話中，點擊禮物消息，填寫收貨位址並輕觸「收下禮物」，就能正式收下禮物。外界憧憬騰訊趁跨年及春節前推出微信小店「送禮物」功能，希望能重現十年前微信支付藉「紅包大戰」搶佔市佔率的做法，實現「社交+電商」路徑。

騰訊稱，正在圍繞微信小店來升級整個電商戰略，希望通過整個微信生態來構建更大的電商基礎，包括考慮將朋友圈、搜一搜、小程式等與微信小店整合。

撰文：經濟通市場組

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