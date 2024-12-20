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港股 | 微信小店開通送禮 騰訊即漲對手捱沽 點解反應咁大？

20/12/2024

　　人行今日公布12月一年期、五年期以上LPR(貸款市場報價利率)均維持不變，分別為3.1%、3.6%。港股上午窄幅上落，高低波幅不足200點。恒指今早低開數十點後，早段走勢反覆。A股轉升，恒指一度掉頭升過百點，但高位缺乏承接。恒生指數半日報19774，升21點或0.1%，主板成交逾844億元。恒生中國企業指數報7168，升16點或0.2%。恒生科技指數報4468，升28點或0.6%。

 

港股 | 午市前瞻 | 鷹聲未停恒指區間上落 騰訊憧憬微信小店大有可為

（Shutterstock圖片）

 

陳政深：美聯儲鷹派訊號未消化，19000至20000上落

 

　　外圍恐慌指數回落，今日恒指低開55點後，倒升過百點。艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，目前港股還未消化美聯儲鷹派訊號，外加年關將至，港股氣氛趨於冷淡。短線未看到任何股市催化劑，預期恒指短線將在19000至20000區間上落。

 

　　他指出，市場對美聯儲鷹派訊號的解讀較為正面，認為其反映美國經濟和通脹情況向好。但外圍的情緒回升未必利好中港股市，目前美股和港股的經濟互動性降低。美聯儲的信號最能影響港股的方式就是資金面上，而美聯儲降息步伐放緩將導致市場資金從港股流向美股，因此對港股而言利淡居多。

 

微信小店開啟「送禮物」功能將成為騰訊收入增長點

 

　　12月18日深夜，微信團隊公告稱，微信小店正式開啟「送禮物」功能的灰度測試，除珠寶、教育培訓類目，且商品款式原價不得高於1萬元人民幣的商品將默認支持「送禮物」功能。A股、港股炒作起「微信小店」概念股。騰訊稱，正在圍繞微信小店來升級整個電商戰略，希望通過整個微信生態來構建更大的電商基礎，包括考慮將朋友圈、搜一搜、小程式等與微信小店整合。

 

　　陳政深表示，回顧騰訊今年首九個月的最重要增值服務的收入只增長了4.7%，相較於其他科技股，騰訊增值增值服務的收入增長緩慢。目前，騰訊(00700)急需一個新的收入增長點。而恰恰騰訊選擇了微信小店開啟「送禮物」功能。

 

　　他進一步指出，對比其他電商巨頭，例如阿里(09988)，騰訊最大的優勢就是社交網絡。騰訊擁有近14億的微信支付用戶群體，「送禮物」功能為擴大了微信支付的使用場景，增加了微信用戶的互動，由此提升了微信支付用戶的用戶黏性，同時為微信小店引流。基於如此龐大的用戶群體，預期將類似於十年前微信支付的「紅包大戰」提高騰訊的市佔率，為騰訊帶來客觀的收入來源增長。

 

　　他補充道，現在的開啟「送禮物」功能僅僅是小試牛刀，重點是從交易量提升，體現出活化微信支付用戶群體的正面作用。憧憬騰訊搶佔「社交+電商」有利位置，或對現有電商構成威脅，股價半日升3.1%，報428元；其他電商平台股應聲跌，快手(01024)跌4.6%，報43.10元；阿里跌3.3%，報80.2元；京東集團(09618)跌2%，報138.8元。

 

　　受惠於微信小店正式開啟「送禮物」功能，微盟昨日大漲逾三成，今日續漲逾兩成。陳政深表示，「送禮物」功能帶起的商業活動對廣告也有正面作用。在概念炒作下營銷服務、廣告類公司股價有所上升，微盟(02013)短線上望10月前頂2.83元。但從長遠來看，此消息本質上最利好於騰訊。

 

港股 | 午市前瞻 | 鷹聲未停恒指區間上落 騰訊憧憬微信小店大有可為

微盟股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 微信小店開通送禮 騰訊即漲對手捱沽 點解反應咁大？

騰訊股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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