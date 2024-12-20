  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯

回顧展望－樓盡六壬 | 樓價高位回落三成，減息利好明年可轉勢？

20/12/2024

回顧展望－樓盡六壬 | 樓價高位回落三成，減息利好明年可轉勢？

 

　　2024年樓市受惠於財政預算案全面「撤辣」、《施政報告》放寬「新資本投資者入境計劃」及減息周期開始，今年樓市交投有所回暖，一手及二手私人住宅登記量同創3年新高，惟今年樓價仍於歷史高位回落近三成，全年樓價暫累跌6.8%。美國將放慢減息步伐，高息環境將持續，明年樓市能否轉勢止跌回升？機構普遍預期明年樓市回穩，預料明年樓價可回升5-10%，惟仲量聯行及大摩均看淡明年樓市，仲量聯行料明年中小型住宅及豪宅樓價均跌約5%，大摩則料明年樓市先跌後回，全年樓價僅持平。

 

港P年內累減0.625厘

 

　　回顧2023年7月，美國宣布加息後港銀亦隨即上調最優惠利率至5.875厘，以借貸額500萬元計，加息前及加息後的每月供款額相差約1.6%，而全期利息支出則上升20萬元，即約4.1%。由2023年7月到2024年9月息口橫行期間，時長多達14個月，業主均處於「捱打」局面。

 

　　直到今年9月美聯儲啟動減息周期，美國年內連續3次減息，共已減息1厘，同時本港銀行最優惠利率亦已累減3次，共減息0.625厘。但根據美國議息聲明，今年美國減息累計1厘後，明年減息步伐將會減速，減息周期將延續至2027年。中原按揭指出，預期明年美國將進一步減息，幅度可達0.5厘至0.75厘，明年美息可望回落至4厘以下水平。美國續減息，料港P將進一步下調0.25厘後完成減P周期，屆時港按息將減至3.25厘。

 

財政預算案全面撤辣提振樓市

 

　　2024/25年度《財政預算案》於今年2月公布，同時為今年樓市帶來一支「強心針」，財政司司長陳茂波當時就宣布所有樓市「辣招」即日起撤銷，金管局更調整自用住宅物業及非住宅物業按揭成數，價值3000萬元或以下的自用住宅物業的按揭成數上限調整至7成。

 

　　樓市撤辣後市場反應明顯，撤辣後3個月，一手成交量逾7300宗，較撤辣前3個月大幅急升逾2.7倍。二手住宅交投同樣向好。撤辣後2個月，二手住宅錄9888宗成交，較撤辣前2個月錄4920宗，升約101%。

 

　　另外，當時政府就強調不擔心「辣招」全撤後樓市會再掀起炒風。事實上，當時樓市出現不少「摸貨」成交，物業種類涵蓋住宅至到工商舖，其中荃灣翠濤閣就有業主買入單位僅20日，將單位以430萬元「摸出」，成為撤辣後首宗曝光「摸貨」成交。反映撤辣後市場似乎未有如政府預期。當時大型銀行為求保障自身利益傳出停做「摸貨」按揭，即承接「摸貨」的下一手買家，或會未能承造按揭，令當時炒風有所緩和。

 

施政報告為樓市引活水

 

　　繼《財政預算案》出台多項提振樓市政策後，於今年10月的《施政報告》中提出放寬「新資本投資者入境計劃」容許投資5000萬元或以上住宅物業，計算入投資總額上限為1000萬元，以及放寬住宅物業按揭成數上限至七成。配合政府近年推行「搶人才」方針，一連串政策推動下整個樓市交投活躍，特別豪宅最能受惠。

 

　　《施政報告》出台近一個月內，全港21個新盤合共錄得約75宗樓價逾5000萬元成交，涉及金額逾71.7億元，較《施政報告》公布前一個月錄得約45宗及36.3億元，分別上升近7成及近1倍，估計當中不乏內地買家或國際投資者，當時甚至單日連錄3宗逾億元成交，包括保利置業(00119)「瑧譽」、長實(01113)波老道超級豪宅「21 BORRETT ROAD」均錄成交。

 

金管局助建期買家上車

 

　　除卻上述兩大重磅報告提出的「托市」政策外，金管局亦有措施支持。當中包括推出物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施、推出9項措施支持中小企、豁免按保計劃下的業主自住要求，將物業出租等等。

 

　　在過去三年，官方住宅樓價從高位下調超過25%。部分買入樓花住宅物業並選擇建築期付款的買家，在申請按揭貸款時，可能遇到物業估價低於成交價的情況，面臨需要「抬錢」上會的情況。所以金管局在近日，推出一次性特別安排，銀行可以向合資格用家提供最高8成的按揭貸款，以及上調「供款與入息比率」上限至6成。

 

長實追收撻訂買家差價

 

　　在過去三年，官方住宅樓價從高位下調超過25%。於高位一是「抬錢上會」二是「撻訂離場」，不過就算「認輸」撻訂離場的買家亦並非沒有「手尾」跟進。於今年8月，長實旗下洪水橋新盤#LYOS，傳出向撻訂買家「追收差價」事件，即發展商在收回單位並減價售出單位後，業主需要補回重售後的差價。最終事件在長實執行董事趙國雄表示，集團與有困難的買家商討解決方案，盡量協助上會。同時其他發展商當時亦宣布並不會追收撻訂買家差價，事件得以平息。

 

樓價跌回約8年前低位，明年料止跌回穩

 

　　差估署10月私人住宅售價指數報290.1點，按月回升0.6%，暫終止5連跌，惟由年初至今已累跌6.8%，並跌回約8年前、即2016年水平。但對於明年樓價走勢，各大代理以及大行普遍看好。滙豐環球研究指出，預計2025年樓價將按年上升5%。戴德梁行就指出，2025年若息口能夠持續向下，以及股票市場表現穩定，明年住宅成交量有望比今年提升5%-8%至5.6萬-5.8萬伙水平，支持整體樓價反彈約5%。

 

　　至於中原地產表示，預測明年樓價有望見底回升，全年看升約10%，租金料升約5%；美聯地產則指出，展望2025年，多項利好因素湧現，預期明年樓價回升約5%，租金再升6%，「租金升、樓價跌」的背馳現象繼續出現。

 

　　仲量聯行與大摩則持有相反意見，仲量聯行料明年中小型住宅及豪宅樓價均跌約5%，大摩則料明年樓市先跌後回，整年樓價持平。

 

料負資產宗數約10萬宗，接近沙士時水平

 

　　金管局於10月公布第三季末負資產宗數為4.07萬宗，較第二季末3萬宗上升約34.4%，創自2003年第四季後近21年新高。仲量聯行香港主席曾煥平表示，預料目前負資產情況較政府估計的2至3萬宗嚴重，預計連同財仔及發展商2按等財務公司計，料目前約有10萬宗，已接近2003年沙士時水平。

 

啟德或成明年供應重鎮

 

　　地政總署於11月份批出10個項目預售樓花同意書，合共提供5521個單位，數目較10月1633伙按月大幅上升約2.38倍，並創自2002年11月後的22年新高。截至11月底，市場仍然有2.23萬伙的貨尾單位，令到全新而隨時可銷售的單位數目達3.88萬伙，按月增加約13%。據統計，單單四大發展商包括新地(00016)、長實、新世界(00017)、以及恒地(00012)預告將於明年推出的新盤單位數量就已達1.5萬伙。當中供應最多的地區為啟德區，該區明年料錄3772伙單位推出市場。

 

撰文：經濟通通訊社記者柳英傑

 

回顧展望－樓盡六壬 | 樓價高位回落三成，減息利好明年可轉勢？

 

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

137.400

異動股

06118

奧星生命科技

0.550

異動股

00700

騰訊控股

426.400

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 137.400
  • 06118 奧星生命科技
  • 0.550
  • 00700 騰訊控股
  • 426.400
  • 00314 思派健康
  • 5.440
  • 01759 中油潔能控股
  • 0.570
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 6.220
  • 目標︰$6.60
  • 01697 山東國信
  • 0.370
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 74.650
  • 目標︰$85.00
  • 02689 玖龍紙業
  • 3.200
  • 目標︰--
  • 06936 順豐控股
  • 33.950
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 426.400
  • 03896 金山雲
  • 4.690
  • 00941 中國移動
  • 75.350
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.100
  • 00388 香港交易所
  • 296.000
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 7.540
  • 目標︰--
  • 02209 喆麗控股
  • 4.190
  • 目標︰--
  • 01119 創夢天地
  • 2.650
  • 目標︰$2.78
熱炒概念股
  • 虛幣 More
  • 01611 新火科技控股
  • 1.980
即時重點新聞

20/12/2024 07:52  《國金頭條》美股續受鷹派降息拖累，但道指擺脫十連跌

20/12/2024 07:59  【新股上市】小菜園超購44%每人至少一手今掛牌，暗盤表現乏力

20/12/2024 08:10  檳傑科達(01665)大股東溢價25%提私有化，今早復牌

19/12/2024 16:57  港交所優化IPO定價和公開市場機制，放寬基投禁售期縮回撥比例

19/12/2024 18:01  港交所優化企業管治守則明年7月生效，獨董不得在任超過9年

20/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１６﹒３２億元，買騰訊沽盈富基金

20/12/2024 08:55  【大行炒Ｄ乜】大和降煤氣及港華至持有，瑞銀升萬科目標惟仍唱淡

20/12/2024 16:31  《財資快訊》美電升報７﹒７７０９，隔夜拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>專訪

專訪｜林本利系列專訪一連三個周五登場，樓市篇：中原指數長線重返180，買樓勿買新樓（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | LPR續穩，中國持美債逾15年低，專家發言納管理新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

美股迎考驗，史上最大「三巫日」今夜來襲新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

聖誕餐2024｜尖沙咀Avoca節日創意Fusion菜式：龍蝦烤雞羊膝多國美食，得獎雞尾酒無限任飲
人氣文章

跨境營商戰略．Rebecca Wong

數碼營銷｜抖音推薦算法重磅升級：創作者與商家的流量新機遇
人氣文章

政是有心．余君雋

有人吹風，想政府叫停造地
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

幸福美滿的人生，只是表面風光？要維持完美人設，先學會「忍」！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

香港猛男騷幕後班底分享！港版《Magic Mike》是如何練成的？亞洲VS外國性感定義大不同？原來OO角色最性感
人氣文章

Beauty

聖誕禮物最後召集！Clé de Peau Beauté別注版精華、M19Minus急救霧態乳霜，還有超好買Facesss美妝盛典！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球逾10億高血壓患者！哈佛教授分享6招降血壓，推薦介一種飲食法每年預防1.5萬宗中風及心臟病
人氣文章
兩代患癌｜知名女星大腸癌術後康復 得悉女兒癌症復發感覺像世界末日新文章
人氣文章
飯後腹痛不止：電視台主持人鯁巨型魚骨穿胃插肝，錯誤處理恐致命
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/12/2024 18:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章專訪20/12/2024
專訪｜林本利系列專訪一連三個周五登場，樓市篇：中原指數長線重返180，買樓勿買新樓（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－樓盡六壬 | 甲廈租金明年料跌9%，華潤頻買民生商...

20/12/2024 15:00

回顧24 展望25

戈蘭高地：水資源爭奪戰再起

18/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處