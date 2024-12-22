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港股 | 蕭猷華：恒指維持19700點至21000點上落

22/12/2024

　　《套期保值》美國聯儲局上周一如預期減息四分之一厘，聯邦基金利率降至4.25厘至4.5厘。聯儲局官員對明年利率的最新預測，由之前預期減息四次改為兩次。目前美國的經濟情況，從最近的勞工和通脹數據來看，11月非農職位增加22.7萬份，失業率升至4.2%，消費物價指數按年增幅2.7%，利率期貨預期，明年1月維持利率不變的機會高達90%，明年3月減四分之一厘的機會約一半。與此同時，特朗普的潛在關稅和貿易政策，目前仍未明朗，投資者偏向謹慎。

 

　　恒生指數上周走勢仍在區間波動，全周下跌251點。聯儲局上周減息四分之一厘，料人民銀行短期公布降存款準備金機會大。另一方面，內地政策逐步加力，恒指下行空間有限，在19700點支持強。不過，港股要大幅拉升，還要看內地經濟數據表現，預期恒指短線在19700點至21000點上落。

 

港股 | 蕭猷華：恒指維持19700點至21000點上落

恒指短期料在區間內波動，會否出現突破還要看內地經濟數據表現。(Shutterstock)

 

　　個股方面，可留意澳門賭業股銀河娛樂(00027)。國家主席習近平上周訪問澳門，出席回歸25周年活動，另外農曆新年將至，澳門賭業板塊可以「炒一轉」，短線看40元。

 

信誠證券投資服務董事　蕭猷華

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