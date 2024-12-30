港股 | 午市前瞻 | 攜程捱沽或因韓國空難？ 專家指負面事件觸發回吐情緒

恒指早段曾升百點，惟內需消費及博彩板塊盤中急跌，拖累恒生指數半日跌113點或0.6%，報19976，兩萬點企不穩，主板成交超過696億元。恒生中國企業指數報7262，跌42點或0.6%。恒生科技指數報4496，跌41點或0.9%。

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聶振邦：恒指收高於20500才對後市有利

港股上周升抵20000後有爭持壓力，年關將至好淡雙方都未見有進一步部署，恒指半日跌約100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，暫時難講全年最終能否收穩20000，預計今明兩日都會於20000上下游走。他認為恒指即使全年收穩20000，對後市指示性亦不大，相反若最終收高於20500，反而能確立短線升勢，因11月中以來多數日子都受制於20500，若能升破短期區間頂部對於後則更為利好。

距離特朗普正式重返白宮日子剩餘約半個月時間，聶振邦指市場目前對特朗普上任對華態度仍有非常大的不確定性，但憧憬內地或提減息降準以應對特朗普有可能出現的對華強硬政策，加強市場押注中特估板塊。他預料，面對未來有可能出現的外貿壓力增加，內地便要刺激內需保著經濟增長，將較有利內需板塊。

恒指今早跌穿兩萬點。（經濟通HV2報價系統截圖）

攜程春節利好已反映料難破碩

韓國日前發生該國史上最嚴重境內空難，疑因鳥擊導致飛機降落失事，機上181人僅兩人獲救，其餘179人全數罹難，韓國政府宣布全國哀悼七日。今早旅遊相關股份普遍受壓，疑受空難消息影響投資氣氛，攜程(09961)半日跌穿20天線兼550元重要支持。聶振邦指空難消息或令人戒心提升，削弱對旅遊股表現。但他亦指出，如攜程等旅遊股早前已炒起不少，氣氛略為過熱，令板塊出現負面消息時便會出現較大回吐壓力。

攜程早前高見598元逼近600元整數關口前受壓，聶振邦指日線圖上股價隨後出現陰燭居多，反映即使未有空難負面消息，攜程亦面臨回吐調整。他預期股價於50天線約520元會有初步支持，若失守後最壞料500元都會有較大支持，持貨人士未跌穿500元前都未急於離場，有意追入者於相關水平亦可考慮。

但他明言，股價上方於580元已有阻力，同時認為春節旺季因素早已反映在股價之中，預料即使大市向好帶動，股價都將較難突破600元水平阻力。

攜程今早顯著低開，盤中愈跌愈深，插穿20天線（約549.73元）。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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