  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 攜程捱沽或因韓國空難？ 專家指負面事件觸發回吐情緒

30/12/2024

 

　　恒指早段曾升百點，惟內需消費及博彩板塊盤中急跌，拖累恒生指數半日跌113點或0.6%，報19976，兩萬點企不穩，主板成交超過696億元。恒生中國企業指數報7262，跌42點或0.6%。恒生科技指數報4496，跌41點或0.9%。

 

港股 | 午市前瞻 | 攜程捱沽或因韓國空難？ 專家指負面事件觸發回吐情緒

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：恒指收高於20500才對後市有利

 

　　港股上周升抵20000後有爭持壓力，年關將至好淡雙方都未見有進一步部署，恒指半日跌約100點。博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，暫時難講全年最終能否收穩20000，預計今明兩日都會於20000上下游走。他認為恒指即使全年收穩20000，對後市指示性亦不大，相反若最終收高於20500，反而能確立短線升勢，因11月中以來多數日子都受制於20500，若能升破短期區間頂部對於後則更為利好。

 

　　距離特朗普正式重返白宮日子剩餘約半個月時間，聶振邦指市場目前對特朗普上任對華態度仍有非常大的不確定性，但憧憬內地或提減息降準以應對特朗普有可能出現的對華強硬政策，加強市場押注中特估板塊。他預料，面對未來有可能出現的外貿壓力增加，內地便要刺激內需保著經濟增長，將較有利內需板塊。

 

港股 | 午市前瞻 | 攜程捱沽或因韓國空難？ 專家指負面事件觸發回吐情緒

恒指今早跌穿兩萬點。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

攜程春節利好已反映料難破碩

 

　　韓國日前發生該國史上最嚴重境內空難，疑因鳥擊導致飛機降落失事，機上181人僅兩人獲救，其餘179人全數罹難，韓國政府宣布全國哀悼七日。今早旅遊相關股份普遍受壓，疑受空難消息影響投資氣氛，攜程(09961)半日跌穿20天線兼550元重要支持。聶振邦指空難消息或令人戒心提升，削弱對旅遊股表現。但他亦指出，如攜程等旅遊股早前已炒起不少，氣氛略為過熱，令板塊出現負面消息時便會出現較大回吐壓力。

 

　　攜程早前高見598元逼近600元整數關口前受壓，聶振邦指日線圖上股價隨後出現陰燭居多，反映即使未有空難負面消息，攜程亦面臨回吐調整。他預期股價於50天線約520元會有初步支持，若失守後最壞料500元都會有較大支持，持貨人士未跌穿500元前都未急於離場，有意追入者於相關水平亦可考慮。

 

　　但他明言，股價上方於580元已有阻力，同時認為春節旺季因素早已反映在股價之中，預料即使大市向好帶動，股價都將較難突破600元水平阻力。

 

港股 | 午市前瞻 | 攜程捱沽或因韓國空難？ 專家指負面事件觸發回吐情緒

攜程今早顯著低開，盤中愈跌愈深，插穿20天線（約549.73元）。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇】卓林普經優才計劃成為香港居民，桌總冀當局放寬16歲以下青少年進入桌球室限制助年輕人接觸桌球，你是否認同？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00258

湯臣集團

2.730

異動股

02270

德商產投服務

1.120

異動股

00058

新威國際

0.325

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,712.92
    -279.29 (-0.650%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,933.49
    -37.35 (-0.626%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,606.42
    -115.62 (-0.586%)
精選預託證券 More
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌40.955
變動率︰-1.032%
較港股︰-1.07%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰跌293.087
變動率︰-1.281%
較港股︰-0.65%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰跌25.039
變動率︰-3.139%
較港股︰-0.04%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.730
變動率︰-6.608%
較港股︰-7.43%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升22.870
變動率︰+2.602%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌19.215
變動率︰-2.660%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌94.845
變動率︰-2.673%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌83.947
變動率︰-3.064%
精選美股 More
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌421.695
變動率︰-2.309%
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌16.945
變動率︰-3.392%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌256.180
變動率︰-3.587%
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌7.900
變動率︰-4.589%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/12/2024 13:19 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/12/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/12/2024 13:19 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00258 湯臣集團
  • 2.730
  • 02270 德商產投服務
  • 1.120
  • 00058 新威國際
  • 0.325
  • 01958 北京汽車
  • 2.520
  • 06683 巨星傳奇
  • 4.970
股份推介
  • 00939 建設銀行
  • 6.440
  • 目標︰$6.60
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 98.100
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 12.300
  • 目標︰--
  • 00981 中芯國際
  • 32.600
  • 目標︰$36.00
  • 01697 山東國信
  • 0.385
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.000
  • 00981 中芯國際
  • 32.600
  • 00700 騰訊控股
  • 419.000
  • 02013 微盟集團
  • 3.490
  • 00941 中國移動
  • 76.150
報章貼士
  • 02228 晶泰控股－Ｐ
  • 5.880
  • 目標︰$6.50
  • 02460 華潤飲料
  • 11.780
  • 目標︰--
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.450
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 新冠 More
  • 06185 康希諾生物
  • 31.850
即時重點新聞

30/12/2024 16:48  《盤後部署》恒指料站穩兩萬過新年，新世界曾穿5元買入搏反彈

30/12/2024 17:47  平安資管增持郵儲行(01658)350萬股，持股量升至5%

30/12/2024 18:30  騰訊控股(00700)今斥約7.03億元購回168萬股

30/12/2024 16:42  《本港經濟》11月出口按年升2.1%遜預期，進口升5.7%

30/12/2024 16:46  【聚焦人幣】中資股大手派息或增貶值壓力，人幣即期平收

30/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７３﹒５１億元，買中芯沽美團

30/12/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】晨星降中行工行至賣出，海通首予金山雲跑贏大市

30/12/2024 16:31  《財資快訊》美電軟報７﹒７６２３，隔夜拆息較上日跌至４％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

藍圖2.0 | 旅遊發展藍圖2.0提四大策略，推特色項目智慧旅遊並開拓客源新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 降準有空間滬指連升，新能源車政府採購佔比不低三成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電動車 | 憂價格戰重啟電動車股受壓，可否趁機吸納？應揀買邊隻？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

除夕倒數2024︱旅發局煙花匯演︰七彩祥雲煙花首登場 闊度達1,300米，橫跨中環至北角 MIRROR、COLLAR陪你迎2025 八大最佳觀賞位置
人氣文章

港是港非．李慕飛

立法會訪日團有實際任務
人氣文章

小薯茶水間

2024全球百大型男得獎名單！25歲姜濤再次撼贏49歲碧咸 今年攀上第2位，雷神冠軍
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

高麗青瓷搖身一變為北宋汝官窯？汝窯的魅力究竟有多大？
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

減肥會令頭髮變得稀疏、生長緩慢？最新研究：間歇性斷食會影響頭髮生長
人氣文章

港女講男．妮洛

節日瞬間變回「單身」？伴侶只顧工作無瑕陪伴，身為女友該乖乖接受嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
30歲男子患偏頭痛與類風濕關節炎：驚揭恐怖鄰居是病源 新文章
人氣文章
IU患罕見疾病 蚊咬後嚴重過敏致皮膚壞死
人氣文章
相信有愛便有奇蹟
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 31/12/2024 02:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞30/12/2024
藍圖2.0 | 旅遊發展藍圖2.0提四大策略，推特色項目智慧旅遊並開拓客源
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

回顧展望－新股復燃 | 政策市激發IPO 惟六成新股破發損...

30/12/2024 15:57

回顧24 展望25

高息定存 | 信銀國際上調1個月定存年息至高達3.88厘

24/12/2024 15:54

貨幣攻略

展望2025年——我們距離三戰還有多遠？

24/12/2024 11:53

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋冬養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處