回顧展望－新股復燃 | 政策市激發IPO 惟六成新股破發損行情

港股新股市場沉寂多時，直到今年9月走出政策市行情，重磅電器新股美的(00300)錄得好表現，一舉逆轉IPO市場，內地企業排隊來港上市，今日甚至出現三隻新股同日掛牌的墟冚場面，不過總體而言新股依然未見賺錢效應，39隻半新股仍然破發。今天就讓我們一同回顧今年新股市場表現。

港股今年迎來了68隻新股上市，數量上少於去年的73家，不過據統計集資額合共為872.42億元，比去年全年的463億元高出88.4%，主要受多隻大市值新股上市推動。今年港股IPO市場仍呈現傳統「頭輕腳重」局面，9月成為顯著的分水嶺。在9月之前，月平均集資額僅為28.11億元；而自9月及之後，月平均集資額大幅躍升至163.46億元，增幅高達5.8倍。

在9月美的(00300)上市發行H股，恰逢內地政府重拳提振經濟、港股大升，美的盡管公開發售認購額低空滑過，但掛牌表現仍然理想，在9月美的錄得近五成漲幅，賺錢效應令人喜出望外，並引發一波新股集資潮，10月、11月多隻募資規模超過50億元的IPO案相繼登場，例如地平線(09660)、順豐控股(06936)、華潤飲料(02460)，到12月初則有國產美妝品牌毛戈平化粧品(01318)登場，憑孖展1738.14億元登上「凍資王」寶座。

9月啟動政策市行情，成新股市場分水嶺

德勤中國資本市場服務部香港上市業務主管合夥人、澳洲會計師公會理事呂志宏接受《經濟通通訊社》訪問時表示，9、10月期間，港股市場成交額接連創歷史新高，市場交易活躍度顯著提升，為企業上市營造了極為有利的環境。

德勤中國資本市場服務部香港上市業務主管合夥人、澳洲會計師公會理事呂志宏。（Heizel Choi攝 ）

他進一步表示，中央政府的有力推動是新股市場蓬勃發展的關鍵因素之一，其積極引導國內龍頭企業赴港上市，美的集團便是其中的成功範例。隨著新「國九條」及資本市場「1+N」系列政策落地見效，相信將促使吸引更多A股企業青睞香港作為上市目的地。今年上市新股不乏明星企業，包括內地家電龍頭美的集團，零售飲用水「二哥」華潤飲料、快遞龍頭順豐快遞，至於內地調味品龍頭海天味業(滬:603288)、特斯拉電池供應商寧德時代(深:300750)亦已啟動了來港發行H股的計劃。

近年來，內地不斷推出多項利好政策惠及港股市場，例如中證監發布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》和5項配套指引，以及國務院發布的《關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》等，顯示中央政府對本港資本市場的扶持；不過亦有聲音指，當局為提振內地股市拖慢A股新股上市節奏，故支持本港新股市場為風投機構提供變現渠道。

信誠證券聯席董事張智威補充道，9月是一個明顯的分界線。9月24日，中央政府發布重磅政策，政策市效應迅速顯現，推動恒指上23000點，成交量亦有所提升，美國方面時隔四年也在9月份宣布降息50個基點，市況改善為企業提供上市融資良機。

天津建發登蝕錢王，市值蒸發近九成

然而，從新股上市後的表現來看，情況則喜憂參半。65隻新股中已有39隻破發，破發率為60%。截至12月30日早盤收盤，累計表現最差的新股前兩名為天津建發(02515)、出門問問(02438)，分別累計跌86.20%、82.10%，特別一提的是多點數智(02586)上市至今不足一個月，從招股價30.21元暴跌至今早半日收盤時的6.4元，跌幅高達78.8%，蝕錢榜上排第三。

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪認為，新股破發率高主要是由市場氛圍所導致的。9月中央政府出台多項重磅舉措刺激股市，然而A股表現優於港股，其波動性小、走勢更平穩，而港股市場情緒起伏大，股價炒作時大幅攀升後又急劇回落，這種大起大落對新股表現產生顯著負面影響，新股上市若恰逢股價下跌浪潮，其表現往往不盡人意，故而破發概率相對較高。

張智威則認為，新股市場的股票質量本就良莠不齊，並非所有股票都前景樂觀或估值合理，致使上市表現有漲有跌。再者，9月和10月期間，港股從23000點一路下滑，也拖累了新股上市表現。

不過，黃偉豪並不認同企業招股定價偏高導致破發的觀點。他表示，港股自身的估值特性就是估值偏低，決定了企業上市定價難以過高，就目前上市的新股定價來看，港股整體處於相對謹慎的狀態。

另一邊廂，新股中不乏令人欣喜的情況，部分新股股價漲幅高達數倍，截至12月30日早盤收盤，累計表現最好的新股前三分別為廣聯科技控股(02531)、經緯天地(02477)和老鋪黃金(06181)，其股價累計漲幅分別高達578.72%，544.00%，493.08%。

首日破發率與公司基本面無關，視乎短炒空間

今年港股上市首日破發率為40%，遠高於A股市場新股1.1%左右的首日破發率，最經典當數茶百道，開盤即破發，首日盤中一度較招股價下跌32%。

新股首日表現低迷，根本原因在於市場流動性欠理想。抽新散戶以短炒居多，他們不在乎公司長線價值，相比之下更重視公司知名度，不少人甚至會在上市首日睇價即放，在流動性不足的因素下，容易產生大幅度乾跌的情況。本月上市的草姬集團(02593)，因知名藝人郭晉安為集團創辦人胞弟，以及產品在香港具一定知名度，公售超購6083倍為港股歷史上第二高，但上市不足三星期，單日交易已回落至不足1000宗，截至12月30日，盤中低見2.61元，股價已較招股價蒸發30.4%，抽新股者如果未及時拋售止損，一手帳面已蝕912元。

黃偉豪表示，衡量新股優質與否的標準很大程度取決於投資者的角度。從傳統的角度出發，公司的基本面絕對是首要考量因素，以華潤飲料為例，從傳統角度看，它既是飲用水領軍企業又具有國企背景，無疑是一隻優質的股票。然而投資者在評判新股時，往往更關注股票是否具有炒作空間，從這個角度來看，常規的基本面指標反而不那麼至關重要。

黃偉豪進一步指出，就短線而言，新股股價是否能上揚主要取決於供求關係，即公司發行股數以及市場認購反應。他指出，由於近年來港股市場表現欠佳，致使投資者傾向於短炒，因此出現一種詭異的市場現象：一些基本面不錯的股票，股價卻下跌；而一些基本面一般甚至完全不知名的股票，卻因為短期內存在炒作機會，股價反而上漲。但他強調，一旦短炒結束後，投資者想長期持有該股票，那麼最終的評判標準還是要回歸到基本面的考量上。

投資門檻過高，SPAC在港發展極緩慢

值得關注的是，10月末港股誕生首宗成功通過特殊目的收購公司（SPAC）併購交易（De-SPAC）的方式掛牌上市的公司，即獅騰控股(02562)。然而，自2022年1月港交所推出SPAC上市機制後，港股合共只有五家特殊目的收購公司，但最終只有1宗成功案例，分析認為獅騰控股為阿里(09988)旗下東南亞電商服務平台，上市監管壓力較其他中資企業為低，至於有意併購趣丸集團的VISION DEAL(07827)因交易告吹而面臨退市風險。

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反觀SPAC上市發源地美國，單計今年上半年，美國便有44家SPAC完成併購交易，交易總價值290億美元，對比可謂慘烈。黃偉豪表示，SPAC在美國推行已久且頗為普遍，前幾年炒作比較強烈，近年來已經靜下來許多。黃偉豪強調，美國對SPAC的看法也是褒貶不一的，最主要的原因是擔心目標公司最終可能無法按照預期完成資產注入；而香港SPAC市場不發達的原因主要在於香港設定了門檻限制，初期一般散戶被拒之門外，只有在上市後才獲得參與機會，如此一來，便在很大程度上制約了其發展的速度與規模。他進一步指出，未來或許會進一步放寬相關門檻要求。但此舉亦伴隨著風險，由於部分散戶對SPAC的認知程度有限，極有可能引發其他潛在隱患，因此有待監管部門進行審慎權衡。

恒指若再度走弱，不利企業上市部署

當前，中經會、中央政治局會議告一段落，港股政策市效應消退，恒指回歸至19000至20000區間上落。市況欠佳打擊企業上市信心，例如今年3月阿里巴巴（09988）因市場環境不理想，擔憂估值無法真實反映業務的內在價值，撤回菜鳥的上市申請。當時市場普遍認為菜鳥的IPO集資額難以達到招股書預期的10億美元。

呂志宏表示，市場估值和集資額固然是影響企業考慮上市的因素之一，但最為核心的因素是恒指等大盤指數的波動性以及市場中是否擁有健康的投資者群體。信誠證券聯席董事張智威則認為，市場表現對企業考慮上市時間及新股上市後的表現都具有明顯影響，他舉例稱，華潤飲料於10月23日上市，恰逢港股長期窄幅上落局面，首日開盤全日飆15%，惟次日就急瀉逾一成，低見約14.86元，上市第九個交易日更是破發。他直言，像這樣一隻規模龐大且具國企背景的個股，市場原本對其上市後的表現寄予厚望，然而實際股價走勢卻差強人意，充分反映出當前新股市場的氛圍已大不如前。此外，11月順豐集資額被一削再削，上市後股價跌穿發行價，這也是市況不佳的典型體現。

抽新股貼士：巨無霸登陸港股難期望市值大增

對於未來投資者參與新股認購，張智威表示，投資者在新股認購時需多方面關注。首先要考察公司的業務前景，即使當前公司表現不佳，但倘若具有巨大的發展潛力，同樣值得考慮。其次，對於偏好短炒的散戶來說，國際配售與公開發售的超額認購倍數尤為值得留意，因為這直接影響股價短期內的走勢。如果某隻新股超額認購倍數偏低，甚至市場認購不足，投資者務必保持警惕。此外，還需考慮公司的市值規模，對於市值已達數千億的公司，因其基數龐大，很難期望其股價實現翻倍增長，畢竟這意味著需再增添上千億市值，難度可想而知。

佔盡天時地利，明星新股精準上市依然破發

內地茶飲企業古茗獲得中證監批准的境外發行上市備案通知書，可能是港股市場上第三隻茶飲股。茶百道(02555)今年4月登陸港股市場，表現未能讓股民滿意，甚至有傳中證監擔心拖累其他內地企業的IPO表現，擱置所有茶飲股的海外上市計劃，而如今古茗獲當局放行IPO，代表有關禁令已經「壽終正寢」。

內地當局態度轉變，相信和港股於9月下旬後行情轉佳有關，當時人民銀行推出一連串重磅提振經濟措施，為市場樹立寬鬆預期，正巧於股市升浪起點H股上市的內地家電龍頭美的集團(00300)從招股價54.8元，在第14個交易日升到104元的高位，升幅高達47%。在內地鼓勵企業加快在港上市、以及市況造好的雙重刺激下，內地企業排隊登陸港股，今日甚至出現三隻新股同時掛牌的墟冚場面。

中證監手握內地企業上市的「生殺大權」，既要支持企業融資做大做強，又要避免「垃圾股」打擊整體上市公司質素，還要為「大局」著想調節企業上市節奏，但即使「既要又要還要」，也可能只是「勉強無幸福」。內地飲用水品牌二哥、貴為國資的華潤飲料(02460)，即使跟隨美的腳步「精準」上市，公開發售部分更獲超額認購233倍，結果掛牌不久即破發；接下來上市的智駕「明星」地平線機器人(09660)，公售超購近33倍還是招股價上限定價，首日掛牌一度炒高，但還是逃不過破發的下場。

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中證監積極推動內地企業到國際資本市場上市融資，尤其是香港市場。今年4月，中證監出台了5項針對資本市場對港合作的專項措施，大力扶持內地行業領軍企業赴港上市，稱為香港市場注入新的活力與動力，促進兩地資本市場的協同共進與繁榮發展。及後11月，證監會主席吳清明確表態，將進一步提升境外上市備案效率，全力支持符合條件的境內企業赴境外上市，充分利用國際國內兩個市場、兩種資源的優勢互補。此前不久，據《路透》報道，中國內地和香港的監管機構已要求大型投行幫助加快內地企業在香港上市，以促進海外融資。

中證監審批顧慮多，企業或基自身延上市

但在實際操作中，卻頻頻出現暫停企業赴港上市的情況。除了上文提到的茶飲股以外，三年累計虧損11.1億元的找鋼網尋求在港通過SPAC公司上市，早於去年9月便向中證監提交備案文件，直到上月仍處於「補充材料」階段，導致公司此前兩次申請失效。

呂志宏表示，中證監在審批企業境外上市過程中確實需要時間，審批速度會因公司架構及業務模式的不同致使有所差異，但審批延遲的情形多數是源於企業自身存在一些亟待解決的問題。他強調，上市的意義不僅在於助力企業籌措資金、拓展業務，更在於推動整個金融市場良性運行和健康發展。只要企業切實符合監管規範，中證監不存在任何理由刻意阻撓企業的上市進程。

中證監從未明確表示曾因某些原因限制企業上市，但市場上對此有多種猜測：可能是為了提升資本市場的表現；或許是為了避免企業倉促上市而影響其他企業融資；又或者是涉及國家安全等更高層次的考量。不論原因如何，監管機構阻礙企業抓住稍縱即逝的窗口期，導致企業未能及時融資，私募機構也無法迅速變現，這無疑在一定程度上削弱了市場的金融信心。

值得留意的是，內地監管風向反覆無常，之前提到的中證監嚴控企業海外上市，可能已經是「上一個版本」，新版本的監管思路則是為了救市而嚴控A股IPO。2024年至今A股市場錄得99宗上市項目，集資總額為638.58億元人民幣，與2023年相比，集資額下降82.02%，上市宗數下降68.06%。有市場人士分析，中證監在今年下半年支持企業加快來港上市，可能也是出於為國際私募機構提供變現渠道的考慮，以免打擊外資投資熱情。

黃偉豪則認為，即使監管部門不干預，公司也會選擇在市場不景氣時推遲上市計劃。就茶飲板塊來說，他指出，考慮到奈雪(02150)以及茶百道等同業公司的上市後表現比較差，不排除有茶飲公司基於自身融資需求和估值目標，選擇延遲上市。他解釋說，企業尋求上市的目的在於獲得更好的市場估值和通過上市後的良好表現來募集資金，如果港股市況冷淡，企業亦很難實現這些目標。

特朗普政策添變數，來港上市較美國有優勢

還記得美國數年前要求在美上市企業提供審計底稿，而中方以加強監管數據出境作為還擊，令一眾中概互聯網平台公司急於赴港二次上市，而這一熱潮在螞蟻集團在港臨時煞停上市計劃和滴滴極速在美退市後快速降溫。其後新晉大廠字節跳動和小紅書曾多次傳出要上市，但始終未見實際行動。

候任美國總統特朗普即將上任，未來美國市場政策的不確定性以及可能加大監管壓力的預測，給赴美上市路徑帶來諸多變數，未來會否有更多內地優質科技企業赴港上市，而非美股？呂志宏指出，地緣政治或者各國政策勢必會對企業在上市地點選擇產生影響。而從長遠來看，無論是在美國上市後轉至香港二次上市，亦或是借助多種途徑為企業搭建上市平台，均具備積極意義。多元化的上市渠道能夠有效提升股票流通量，拓寬投資者覆蓋面，提升公司的品牌知名度，並且在籌集資金、助力業務拓展等維度給予企業有力支撐。

（shuttlestock圖片）

呂志宏強調，就大型企業而言，其基於自身戰略規劃與長遠發展的需求，往往會傾向於回歸香港這樣的優質平台上市，從而為其可持續發展注入強勁動力。至於信誠證券聯席董事張智威亦認同，他表示，2025年中美摩擦很大幾率將再度升級，在美國上市的企業考慮到美方打壓等其他不確定因素，可能會有越來越多的中概股選擇到到香港二度上市以分擔風險。

德勤呂志宏：明年港股IPO劍指全球前三

港股新股市場沉寂多時，直到今年9月走出政策市行情，重磅電器新股美的(00300)錄得好表現，一舉逆轉IPO市場，內地企業排隊來港上市，展望2025年，德勤中國資本市場服務部香港上市業務主管合夥人呂志宏預計，2025年港股IPO集資規模將達800億元，有望衝擊全球前三名。

展望2025年，呂志宏指出，中央政府持續出台一系列政策提振資本市場，未來亦有望推出更多的政策利好，市場對2025年的整體表現持樂觀態度。此外，近期外圍市場的不確定因素亦逐步趨於平穩。美國候任總統人選塵埃落定，同時，聯儲局理事華勒表態支持減息，政治經濟格局的明朗化在一定程度上消除了國際資本市場的部分隱憂。呂志宏表示，市場參與者在充分考量這些利好消息後，將提前籌劃布局新股市場，預期未來新股發行有望迎來更為活躍的局面。

他預測，2025年新股集資規模將達800億元。至於今年，他指在2024年前三季度中，香港新股市場以總集資額696億元在全球市場中位居前五，雖然與第三名印度市場有一定差距，但整體差距在預期範圍之內。目前仍有過百家公司向港交所遞交申請表。倘若利率水準符合市場預期，在集資金額和IPO數量方面，港股有望衝擊全球前三名。呂志宏強調，港股尤其在科技、傳媒和電信（TMT）行業的IPO上展現出顯著優勢，目前有約60間消費行業以及科技、傳媒和電信行業等新經濟類股份等待上市。

依據德勤數據，在2024年前三季度，TMT行業的新股數量佔比位居第一，相較位列第二的消費行業高出達20個百分點。

撰文:經濟通通訊社記者汪澤妍

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