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電動車 | 憂價格戰重啟電動車股受壓，可否趁機吸納？應揀買邊隻？

30/12/2024

　　內地電動車企恐再掀價格戰，比亞迪(01211)兩款車型宋Pro DM-i及秦Plus EV減價約一成，10萬元人民幣有找，此舉相信是為回應Tesla中國日前將Model Y售價降至全球最低。有數據顯示，受累激烈的市場競爭，今年前11個月中國汽車製造商行業利潤率降至4.4%，車股今日(30日)普遍受壓，其中比亞迪近日涉及「奴役工人」爭議，巴西暫停向其發放臨時工作簽證，股價最多跌近3%，小鵬(09868)則插逾半成。理想汽車(02015)CEO李想近日表示公司未來會做人形機械人，股價連升多日後，今日也借勢回吐，可否趁調整吸納？抑或揀買其他車股？

 

憂價格戰重啟電動車受壓，可否趁機吸納？應揀買邊隻？

（比亞迪汽車官網截圖）

 

比亞迪兩車款限時減價至9.98萬人幣　Tesla中國Model Y全球最低價

 

　　內地車企血戰持續，比亞迪進行年底促銷，即日起至2025年1月26日，兩款車型宋Pro DM-i及秦Plus EV售價均低至9.98萬元(人民幣．下同)，減幅分別為11.5%及9.1%。此外，比亞迪兩款車型的最高置換補貼分別達2.4萬元和2.5萬元。

 

　　比亞迪此舉相信與Tesla中國減價有關，Tesla中國在平安夜公布最新優惠活動，選購Model Y現貨，享有尾數減價1萬元優惠，令中國Model Y的後輪驅動版起始售價降至23.99萬，為Model Y在全球市場的最低價格。此外，Tesla「五年零息」優惠也延長至明年1月31日。Tesla中國強調，「最新優惠主要針對現貨車款，買了不用等車」。

 

乘聯分會：前11月中國汽車行業利潤率4.4%　低於去年同期

 

　　中國乘聯分會數據顯示，今年前11個月中國汽車製造商全行業利潤率平均為4.4%，低於去年的5%。2024年中國汽車行業利潤率受到進一步擠壓，因為白熱化的競爭繼續拖累實力較弱的電動汽車製造商。乘聯分會表示，該利潤率與下游工業企業6.1%的平均利潤率相較仍然較低。乘聯分會秘書長崔東樹表示，汽車行業需要切實降低成本增加效率，提高成本控制水準。乘聯分會數據又顯示，今年前11個月的行業總收入僅增長3%至9.5兆元人民幣，成本增長4%至8.3兆元人民幣。利潤下滑至4132億元人民幣，年比值下降7.3%。

 

　　另崔東樹日前在其個人微信公眾號發文稱，今年11月中國汽車實現出口55萬台，同比去年11月增速5%、環比上月下降6%，同比、環比走勢皆有壓力。1-11月，中國汽車實現出口584萬台，增速23%。新能源汽車方面，11月出口量14萬台，佔汽車出口總量約25%，同比下降14%，環比上月下降32%；1-11月累計出口量186萬台，同比增長13%。

 

中國電動汽車百人會料明年新能源車銷量1650萬輛　增近30%

 

　　不過，據《每日經濟新聞》引述中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉表示，樂觀估計，2025年中國新能源汽車銷量將達到約1650萬輛(含出口)，增速接近30%，滲透率超過50%；內需有望達到1500萬輛，滲透率超過55%。他又預計2025年中國汽車銷量將達到3200萬輛左右，其中國內市場2600萬輛左右，增速約為3%。而乘聯會此前表示，今年全年來看車市零售增速預計在6%，市場走勢大幅好於年初預期，但2025年屬於車市消費的「特小年」，明年1月銷量數據預計將錄得負增長。

 

　　另英國《金融時報》日前援引多家研究機構提供的數據預測，明年中國電動汽車銷量將首次超過內燃機汽車。分析人士指，作為全球最大汽車市場，中國比預期提前了足足10年達成這一歷史性拐點，在汽車電動化進程方面「沒有哪個國家能與中國相比」。據最新估計，到2025年，中國國內電動汽車銷量(包括純電動和插電式混合動力汽車)將同比增長約20%，達1200萬輛以上，超過國際預測和官方目標，較2022年的590萬輛增長了一倍多；傳統動力汽車銷量將下降逾10%，至不到1100萬輛，較2022年的1480萬輛下降近30%。

 

比亞迪涉「奴役工人」爭議　巴西暫停發放臨時工作簽證

 

　　惟值得一提，比亞迪近日惹「奴役海外工人」爭議，巴西勞工檢察官領導的特別工作組日前在當地「營救」163名為比亞迪工廠施工的中國工人，並指控外判商金匠集團向工人提供的工作環境惡劣，包括衛浴設施嚴重不足、廚房衛生條件極差，該公司甚至被指控擅自扣留工人護照，有「強迫勞動」的嫌疑。巴西外交部於上周五(27日)宣布暫停向比亞迪發放臨時工作簽證。

 

　　金匠集團巴西分公司回應稱，巴西當局有關指控是出於文化差異、誘導性問詢加上語言翻譯理解所產生的偏差，強調從未限制工人的人身自由，工人熱愛公司；比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛則在社交媒體表示，「欲加之罪，何患無辭」，形容境外相關勢力是在抹黑中國品牌、抹黑中國，以及企圖破壞中巴友誼。

 

理想汽車：近半研發投放在AI　未來會做人形機械人

 

電動車 | 憂價格戰重啟電動車股受壓，可否趁機吸納？應揀買邊隻？

理想汽車創辦人李想（截自百度百科）

 

　　理想汽車創辦人、董事長兼首席執行官李想近日在集團發布的視頻中表示，公司未來「100%會做人形機械人」，但不是現在，因為現時要先做好L4級跟自動駕駛的汽車。他指，汽車將從工業時代的交通工具，進化為人工智能(AI)時代的空間機器人，公司一年在研發的投入超過100億元人民幣，接近一半投在了人工智能方面。

 

　　李想指，他對團隊的要求，是未來幾年把大語言模型的基座模型做到中國的產業前三。他又稱，不想做Robotaxi，估計實現L4自動駕駛以後，家庭用車也會變得更便宜，成本變得更低，所以相信未來願意擁有一輛車的人會變得更多。他提到，理想是一家人工智能企業，他自己要從車企CEO轉變為人工智能企業CEO，要做的不是汽車的智能化，而是人工智能的汽車化，並將推動人工智能普惠到每一個家庭。

 

陳政深：理想現金流充裕可中線收集   Tesla較比亞迪值博

 

電動車 | 憂價格戰重啟電動車股受壓，可否趁機吸納？應揀買邊隻？

（陳政深）

 

　　艾德金融執行董事陳政深指，車股要個別看，主要看其估值、市場定位及現金流，其中「蔚小理」等新勢力車企都要著力開源節流，而以理想汽車現金流最充裕，其借款僅為數十億人民幣，相對其逾700億人民幣手頭現金，影響不算大。反觀蔚來(09866)業務傾向重資產、重現金，公司投資的換電站每個需投入100萬元以上，並要構建龐大網絡才可發揮規模效應；小鵬則以汽車售價便宜作招徠，利潤率難以提升，日後想加價也不容易。因此，三者中以理想最值得吸納，100元以下可中線收集，上望120元。

 

　　而對於比亞迪減價，陳政深指，先不論公司此舉是否回應Tesla減價，Tesla於中國銷售的汽車包括Model Y售價都在20萬元以上，因涉及維權等因素，售價很難再大幅削減，與比亞迪兩款售價減至10萬元以下的車型定位完全不同，對比亞迪影響不大，不過在比亞迪及Tesla當中寧揀Tesla。

 

　　新能源車股今日全線下跌，比亞迪跌1.97%收報268.2元，理想汽車跌2.29%報98.1元，小鵬跌5.78%報46.5元，蔚來跌3.71%報35.05元，零跑(09863)跌1.33%報33.45元。至於傳統車股，吉利(00175)跌2.14%報14.64元，長汽(02333)跌0.6%報13.2元，東風(00489)跌6.52%報3.73元，惟廣汽(02238)升1.16%報3.5元。

 

憂價格戰重啟電動車受壓，可否趁機吸納？應揀買邊隻？

 

憂價格戰重啟電動車受壓，可否趁機吸納？應揀買邊隻？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》楊韻銳分析，請按此


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