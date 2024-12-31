回顧展望－有待策解 | 強弱勢港股後市大點閱，中特估息高受追捧

港股2024年正式步入政策市，大盤受政策波動影響，但個別板塊而言，有熱炒板塊熱情冷卻，亦有淡靜板塊恢復暢旺，更有個股乘勢崛起。以港股通標的恒生綜合指數不計及今年上市新股計，全年最佳表現股份為泡泡瑪特(09992)，全年累升超過三倍。

中特估

港股愈趨波動，高息中特估以至傳統收息股全年表現強勁，反映市場波動下長線資金都傾向以防守性高的高息股保本，帶動相關股股份全年穩定造好。

國資委今年曾發聲，提出對央企市值管理要求，包括引導公司增加現金分紅次數、提高分紅比例等，推動建立常態化股票回購機制等。另外，A股明年起，將減半收取分紅派息手續費。林嘉麒表示，中央多次對中特估提出指引，有利其股值提升，在市場波動時，中特估優勢更明顯。中特估具有派息高及業務穩定的特點，近期內地每有利好政策推出時，中特股股價往往被炒起。然而，人民幣貶值某程度限制大市走勢。元亨證券基金投資總監林嘉麒認為，市場對人民幣走勢過分悲觀。雖然特朗普上台或為中美貿易帶來更多不確定性，但相信情況未至太差，以致人民幣要大幅貶值，因此中特估仍然看好。

在一眾中特估中，林嘉麒更看好電力股潤電(00836)。雖然潤電2024年中期收入表現未如理想，預期息率只有6厘左右。但林嘉麒預料，隨著內地GDP繼續上升，對電力的需求有增無減，來年的收入及盈利變現將會更可觀。電力需求上升，將會帶動對煤炭的需求，因此，林嘉麒亦看好煤炭股，尤其是龍頭神華(01088)。

天風國際證券經紀業務部董事李偉傑同樣看好中特估，認為中特估具有高股息優勢，在股市波動或不明確的時候，更具吸引力，當中尤其看好三桶油。雖然近期油價偏軟，但長遠而言，由於內地經濟持續復甦，海運和航空持續暢旺，對石油的需求仍有上升的空間。雖然美國候任總統特朗普揚言上台後會加大開發傳統能源，但李偉傑認為油價不會因此大跌，油企若因為油價下跌而損及盈利，難免向政府施加壓，而且油價下跌亦將損害美國能源出口。此外，三桶油股價自年中高位下調幅度不小，現時股價具有吸引力。

股份(編號) 全年累計表現 中海油(00883) 升64.83% 建行(00939) 升53.86% 神華(01088) 升38.51% 中石油(00857) 升30.92% 潤電(00836) 升29.33% 中移動(00941) 升28.09%

人工智能及晶片

自ChatGPT去年橫行出世，今年起市場對生成式AI關注大大提升，多間中資科技巨頭紛紛跟隨美國科技公司趕上開發生成式AI快車。其中百度(09888)、商湯(00020)、阿里(09988)及騰訊(00700)等都曾發布AI大模型，其中百度文心一言被視為中國頭號類ChatGPT生成式AI。但一年過去，市場發現如百度及商湯等AI龍頭變現能力差過預期，資金於下半年轉為流向低估值的二線AI股身上，帶動諸如第四範式(06682)及金山雲(03896)獲估值提升。

李偉傑表示，港股中的AI發展遠遠不如美股。雖然龍頭科技股如騰訊(00700)、百度(09888)等亦有AI相關業務，但目前佔集團總收入比例相對較少。而專注AI發展的企業如商湯、創新奇智(02121)等相比之下規模較小。而且，主要企業目前仍在投入的過程中，多數企業暫時仍未有盈利能力。雖然市場對AI發展前景看好，但有關股份各自發展路向不一，預料未來的股價走勢未必一致。

至於AI晶片方面，美國今年持續限制對華設限，近日市場再次傳出，美國商務部要求英偉達調查，並防止旗下晶片流入中國。李偉傑預料，2025年美國晶片對華限制的情況將會維持。而每次有晶片限制或打壓的消息傳出後，市場便會炒作國產晶片股如中芯國際(00981)。但他指出，雖然國家大力扶持國產芯片企業發展，但目前國產芯片的技術仍有待提升，要追上國際一線水平，尚需一段較長時間。因此，炒作只屬短暫，長遠還看晶片企業本身表現，難以就板塊一概而論。但相對而言，中芯前景較看好。中芯第三季度表現出色，無論是營收還是純利，都錄得強勁增長。只要第四季度能夠維持增長勢頭，料明年可以維持正面看法。

股份(編號) 全年累計表 金山雲(03896) 升196.52% 中芯國際(00981) 升60.12% 商湯(00020) 升28.45% 第四範式(06682) 升1.49% 百度(09888) 跌28.77%

新能源車

全球新能源車今年初被市場認為競爭激烈，由特斯拉開始的減價戰將削弱車企毛利，拖累行業年初遭全面調低估值。但年內車企逐步擺脫陰霾，個別車企成功以量抵銷減價影響，造車新勢力更有成功收窄虧損並扭虧有望的例子。

經過幾年的高速增長後，林嘉麒預料新的一年新能源車銷售量雖仍將有顯著增長，但增幅預料會逐步放緩，市場競爭依然激烈，價格戰將會延續。林嘉麒指出新能源車股未來走勢將會兩極化，強者愈強，龍頭股如比亞迪(01211)料將維持強勢，有盈利能力的股份如理想汽車(02015)走勢亦相對較好。不過林嘉麒又指出，車股品牌定位亦非常重要。如零跑汽車(09863)其產品定位清晰，走的是中高端路線，有特定的客戶群。而後來者小米(01810)亦有良好開局，預計隨著新車款的陸續推出，未來一年的銷量將會更理想。加上小米採用OEM生產方式，在成本控制方面更具優勢。不過，其股價已經逼近歷史高位，現價並不吸引，建議待股價下調後再作考慮。

股份(編號) 全年累計表現 比亞迪(01211) 升26.35% 小鵬(09868) 跌17.72% 理想(02015) 跌36.13% 蔚來(09866) 跌52.72%

互聯網平台股

港股三大科技股全年表現不一，其中美團(03690)受惠低估值兼重拾增長點帶動股價回升，於恒指內權重亦重回最重磅的8%之列，為三股表現最好股份。騰訊(00700)同樣受惠低估值，但公司年內視頻號廣告收入穩定增長，遊戲收入重拾升軌帶股價表現硬淨。而阿里巴巴(09988)則受累於消費降級拖累電商業務表現，其餘業務亦僅平穩發展，令其股價表現成為三股中最差。

林嘉麒表示，對科技龍頭股並沒有太大的期望。首先是企業經過一段長時間的高速增長後，未來的收入增長預料將逐漸放緩。加上中美角力，未來在發展AI或其他科技產業方面難免受到掣肘。

不過，情況並非一面倒，以美團來說，未來增長空間相對較大。集團近期進軍中東，以杜拜開展無人機業務作為試點，短期內不能預期會為集團帶來盈利甚至虧損，但未來除了送餐外，仍有潛力擴大至送藥，送小型物件等。近期美團股價雖然波動，例如受到旗下「團買買」停運影響，股價一度下跌。但林嘉麒指出，停運「團買買」嚴格來說是好事，企業對於沒有發展前景的業務果斷停運，可以減少虧損，集中資源發展其他更有發展潛力的業務。至於阿里巴巴，林嘉麒認為其近年股價落後，發展停滯不前，加上管理層人事變動大，缺乏指導性方向。即使創辦人馬雲早前提出發展AI的重要性，但他的發言只提供一個大方向，而無法帶領集團走進AI時代。

京東集團情況尚好，林嘉麒讚其管理層能有效且迅速地應對市場的變化。在過去一年中，內地消費降級明顯，為主要對手拼多多提供更好的商機。但京東集團管理層亦能迅速回應，寧願燒錢力保市場份額。雖然拼多多對京東構成一定壓力，但京東集團在電器方面及中高檔次商品方面更具優勢。

股份(編號) 全年累計表現 美團(03690) 升85.23% 騰訊(00700) 升43.69% 京東(09618) 升24.20% 阿里巴巴(09988) 升11.38%

量子計算

AI概念今年下半年再度回復熾熱，12月Google量子計算實驗室更發布「量子晶片」Willow，指晶片能以5分鐘便運算出目前最先進電腦「10的25次方」年才能得出的結果。消息掀起市場對量子運的憧憬，帶動年尾一趟量子熱潮。

股份(編號) 全年累計表現 量子思維(08050) 升68.67% 長飛光纖光纜(06869) 升56.75% 中興(00763) 升45.76% 聯想集團(00992) 跌4.32% 烯石電車新材料(06128) 跌85.94%

廣告類SaaS

翻炒概念股亦包括SaaS（Software as a Service，軟件即服務），年尾騰訊於微信小店推出「送禮物」功能，微盟(02013)被視為受惠「送禮」功能所帶來廣告收入增長，帶動股價年尾急升，同板塊的廣告類SaaS股亦獲一同炒起。

股份(編號) 全年累計表現 匯量科技(01860) 升187.59% 獅騰控股(02562) 升173.00% 邁富時(02556) 升135.09% 微盟(02013) 升13.54% 有贊(08083) 跌13.19%

比特幣

比特幣全年表現強勢，年初受減息預期以及美國證交批准比特幣現貨ETF帶動幣價破頂高見73000美元水平。隨後走勢趨向整固，然而美國大選展開，隨著支持虛擬貨幣的特朗普勝選機會增加，比特幣成為特朗普交易之一，幣價隨其勝選後逐步攀高至108353美元歷史高位，帶動相關炒幣股及虛幣ETF造好。

股份(編號) 全年累計表現 博雅互動(00434) 升721.76% FA南方比特幣(03066) 升88.92% 美圖公司(01357) 跌16.67%

泡泡瑪特

泡泡瑪特全年表現強勢，去年底起市場憧憬公司海外業務將快速增長，2023年全年港澳台及海外之營業額按年增長1.3倍至10.66億人幣，今年中期港澳台及海外之營業額更按年增長2.6倍至13.51億人幣，只消費半年便超越去年全年水平，帶動股價年內長升不跌，最終全年大升為恒生綜合指數全年最佳表現股份。

但椽盛資本投資總監曾永堅認為目前股價已大幅反映2025年甚至2026年的預期，預計未來兩年每年盈利增長約為兩至三成，目前預期市盈率已達42倍，認為股價再升空間有限。他亦提到，近期內地穀子經濟大熱，內地已開始出現監管力度，以防未成年人過度消費。他指監管措施為所有高增長股份的最大敵人，面對有可能出現的風險以及上升空間有限，曾永堅不建議投資者現價冒進入手，有貨投資者亦應於跌穿50天線前止賺。

股份(編號) 全年累計表現 泡泡瑪特(09992) 升349.59%

雷軍系

小米(01810)去年以來開始炒作新能源車業務，期間市場反應不一，普遍並未看好小米能於藍海競爭中跑出。但自SU7發布以來，無論在零售市場及股票市場反應都好過預期，帶動小米股價下半年節節上升，逼近2021年所造35.9元歷史高位。

曾永堅強調小米並非單靠新車帶動股價起飛，當中市場最為看重的為其「人車家全生態」，未來市場將聚焦小米能否進一步加強用戶對「小米生態圈」的黏性，延續強勁執行力貫徹公司戰略發展。他指雖然小米發展手機得來的數據將有利近期發展AI的路向，但研發需時投入龐大，故另一個關注重點為公司能否延續目前「以強補弱」策略，即以手機盈利填補新業務帶來的虧損，為明年上半年業績的焦點，以目前估值計算，約38元至40元便為目前估值天花板。

同為雷軍旗下的金山雲(03896)受惠小米AI發展帶動炒高，曾永堅認為金山雲同步受惠於金山軟件(03888)及小米的確有利公司落實應用，但目前主題炒作味濃，亦未知「兩大阿媽」的真正需求及投放額度有多少，目前僅流於炒作下預計走勢維持波動。但以技術面分析以言，金山雲大有可能升勢未完，宜按個人風險胃納部署。

股份(編號) 全年累計表現 金山雲(03896) 升196.52% 小米(01810) 升121.15%

攜程

大摩今年4月將中石油(00857)、攜程(09961)及泡泡瑪特納入中港重點關注名單，其中攜程及泡泡瑪特都於年內跑出。攜程年內受惠旅遊復甦，但消費降級潮並未影響出遊意欲，帶動平台股攜程跑贏大市。

年內國人出遊熱潮未見減退，曾永堅指不少旅遊搜數據顯示旅遊需求強勁，尤其出國旅遊更強，即使消費意欲減低，但消費者並不吝嗇於出國的機票及酒店錢，這點將一直支持攜程等平台股在後市中跑贏消費板塊。他又提到，2024年內地不少國家落實互免簽證，將加強國人外遊趨勢，他看好攜程有能力在高基數下維持盈利增長，最為最有力延續今年強勢的股份；下方50天線約517元支持最強，初步上望頂位620元。

股份(編號) 全年累計表現 攜程(09961) 升94.52%

老鋪黃金

如計及今年內上市新股，恒生綜合指數全年最佳表現股份則為老鋪黃金(06181)以招股價計算全年大升逾四倍。曾永堅強調以基本面及估值計算，老鋪黃金已升過頭，尤其以其中資半新股的身份，大有A股模式炒作納入被動指數的味道。

他分析指，因應被動指數如MSCI是根據成交條件納入成份股，只要股份有充足成交量及流通量便會自動獲納入指數。以往多有盈利薄弱股份炒起納入MSCI指數後即出現暴跌，但老鋪黃金盈利基礎較強，但走勢卻有如炒入MSCI股份一樣，投資者宜密切小心後市走勢。相關MSCI下一次指數調整結果將於2月公布。

股份(編號) 全年累計表現 老鋪黃金(06181) 升495.56%

券商股

政策市帶旺中港股市，9月政策一窩蜂登場帶動股民入市潮，A股新開戶創下歷史紀錄。炒股潮帶旺年內券商股價量齊升，但曾永堅直言板塊成也政策敗也政策，未來能否重現9月份炒股潮難有定論，但他按照炒股潮後的降溫論調預期，中央對於以股市帶旺經濟存有一定戒心，因股市過熱後急劇降溫或有較大機會引發社會不安，以此刺激經濟風險偏大，故料政策面上不再現有如當日的熱熾情況，加上內地券商業競爭大，故料基本面難以出現大幅增長。

股份(編號) 全年累計表現 招商證券(06099) 升166.53% 海通證券(06837) 升70.09% 中信証券(06030) 升40.86% 中金公司(03908) 升14.83%

航運股

個別航運股年內走勢強勁，雖然市場普遍認為高運費環境難以維持，但行業普遍高股息吸引資金部署收息，帶動股價水漲船高。曾永堅維持不看好航運業高運費環境，但指行業普遍運力等數目難以得知，故市場普遍只因息率來衡量航運股估值。但他認為，高息之選仍有很多，面對未來特朗普帶來的不明朗因素，要收息不如再作他選。

股份(編號) 全年累計表現 中遠海控(01919) 升82.12% 海豐國際(01308) 升74.54% 東方海外(00316) 升12.10% 太平洋航運(02343) 跌33.66%

新世界

面對高息環境及本地樓市積弱，四大地產家族之一的新世界(00017)爆出大額虧損，9月初發布計及非現金重估後虧損200億的震撼盈警後股價屢屢受創，隨後再爆出高管換馬風波，原被視為第三代接班人的鄭志剛疑「孭鑊」落馬，換上前發展局局長馬紹祥擔任CEO，但上任僅兩個月即再被撤換，由新世界中國CEO黄少媚兼任CEO。風波期間新世界股價跌至紀錄新低，更自2005年重新染藍以來第二度被剔出藍籌。

新世界以至同系新創建（1月2日起改名周大福創建）(00659)今年以來不斷變賣資產套現，曾永堅認為套現的確為新世界目前最大需求，但變賣資產只能救得一時，長遠只會削弱資產估值。加快賣樓速度亦為良策，但割價求售亦杯水車薪，因公司正處於兩難局面。他提到目前新世界增加現金儲備為首要任務，其一為由母企周大福企業高價收購資產方式灌水，但從啟德體育園交易中可見無意動用周企襄助，變相另一可以預見的融資方法便是供股，才能為新世界提供及時雨。

股份(編號) 全年累計表現 周大福創建(00659) 升57.32% 新世界(00017) 跌56.71%

藥明系

美國大選火熱登場，民主共和兩黨為爭取選民支持大打「打壓中國牌」，生物科技成為開刀目標，年內兩黨一同支持審議《生物安全法案》，計劃要求美國生科企業與中資生科企業完全切斷任何商業合作，年內消息不斷拖累藥明系以及CXO股份受挫。但自從下半年起消息面逐步趨穩，有指《生物安全法案》已未獲納入快速通過流程，成事機會逐步降低。

曾永堅認為共和黨特朗普上台後政策一定與民主黨執政時期有所不同，普遍認為特朗普為利益著想或不至於過份打壓中國生科，但始終政策如何仍屬未知數。但假如政策以目前方向發展，預計政策面最壞時期已過，未來可望重新以基本面為藥明系估值，而藥明系在CXO行業上亦具研發優勢，可望支持股價。

股份(編號) 全年累計表現 藥明合聯(02268) 跌4.22% 藥明康德(02359) 跌27.90% 藥明生物(02269) 跌40.68%

內房

內房債務問題不但困擾房企發展，同樣影響地方政府收入以至整體經濟表現。今年，中央多次推出扶持樓市的政策，包括對商品房嚴控增量、加大「白名單」項目貸款，降低存量房貸利率，又降第二套首付比例至15%等一系列措施。李偉傑認為，中央相關政策推出後，已經初步看到成效，如10月樓市成交出現反彈，而11月份的樓價按年跌幅比之前月份已經有所收窄。他預料，隨著積壓庫存逐步消化，樓價止跌回穩，民眾對樓市恢復信心，提升購房意欲，相信2025年內房可以審慎樂觀。不過，近期樓市成交呈兩極化情況，大型房企的成交量相對比較有保障，而中小房企的成交量比較波動。

至於困擾內房企的債務問題，李偉傑表示，近月各大房企紛紛與債權人商討債務償還問題，方案包括債務重組、延後償還、甚至以債換股等方式。最終的解決方案視乎各房企與債權人雙方的協商，要一時三刻徹底解決問題相信不容易。但只要樓市成交量持續好轉，房企的現金流加快，相信債務的問題仍有望逐步解決。至於明年內房股價走勢，李偉傑坦言，內房股近期雖然在利好政策推出後有炒作，但整體而言，目前不是一個具吸引力的投資板塊。投資者若對這個板塊有興趣，宜選擇具有國資背景的房企會比較穩陣，起碼不用擔心企業受債務拖累。

股份(編號) 全年累計表現 融創中國(01918) 升54.47% 中海外(00688) 跌4.69% 潤地(01109) 跌14.62% 萬科(02202) 跌26.73%

表列恒生綜合指數全年十大升幅股份

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 老鋪黃金(06181)* 241.20元 升495.56% 泡泡瑪特(09992) 89.65元 升349.59% 力量發展(01277) 1.29元 升230.77% 鴻騰(06088) 3.65元 升209.32% 金山雲(03896) 5.96元 升196.52% 匯量科技(01860) 8.34元 升187.59% 招商證券(06099) 16.00元 升166.53% 華電國際(01071) 4.00元 升165.69% 趣致集團(00917)* 66.00元 升164.00% 中煙(06055) 23.75元 升152.66%

(*標示上市未滿一年股份)

表列恒生綜合指數全年十大跌幅股份

股份(編號) 現價(元) 變幅(%) 君聖泰醫藥-B(02511) 1.27元 跌90.20% 京基金融國際(01468) 0.69元 跌86.20% 中旭未來(09890) 7.25元 跌84.40% 宜明昂科-B(01541) 5.16元 跌82.74% 友寶在線(02429) 3.38元 跌78.14% 百果園集團(02411) 1.41元 跌76.67% 十月稻田(09676) 6.46元 跌75.82% 鍋圈(02517) 1.94元 跌73.58% 高視醫療(02407) 9.83元 跌73.22% 星空華文(06698) 3.72元 跌68.84%

撰文:經濟通通訊社記者戚朗軒、佘詩偉

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