Alibaba | 阿里售高鑫零售料蝕132億人幣，近月第二度剝離零售資產

阿里巴巴(09988)公布，旗下子公司及New Retail出售高鑫零售(06808)約78.7%股權予德弘資本旗下基金，作價103.61億元，每股作價1.38元，計及高鑫零售每股中期股息每股17仙，每股可收1.55元，收取116.37億元，而倘2027/28年度平均經調整EBITDA高於或等於經調整EBITDA上限(初步為44億元人民幣)，則德弘資本將應付利息的最高金額為0.2元。這意味著阿里最多可從中套現131.38億元，相當於每股作價1.75元，較前收市價折讓29.4%。

不過，阿里估計出售事項所產生的股東應佔損失仍然高達131.77億元人民幣，而出售事項是將非核心資產變現的良機，並可利用所得款項更加聚焦於核心業務發展，並提升股東回報。該集團始終對中國消費市場的潛力充滿信心，面向未來，將繼續以技術創新推動消費體驗提升，促進行業高質量增長。

專注電商，阿里此前悉售銀泰百貨料蝕百億

阿里近來著手剝離實體零售業務，阿里以約74億元人民幣向內地紡織服裝行業龍頭企業雅戈爾(滬:600177)出售其銀泰百貨全部股權，預計錄得約93億元人民幣虧損。大摩當時解讀指，阿里出售銀泰符合管理層早前公布的發展戰略，即專注淘天集團、阿里雲及國際數字商業集團等核心業務，潛在分拆線下零售業務，而且由於銀泰資產價值下跌在市場預期之內，因此錄得虧損相信不會令投資者感到意外，同時考慮到虧損屬非現金及非經常性，預料可按Non-GAAP會計準則調整。

撰文：經濟通市場組

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