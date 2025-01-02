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港股 | 車企點閱 | 車企業績躍進惟股價跌 專家憂減價戰蠶食利潤累估值

02/01/2025

　　今日一眾車企公布上月及2024年全年銷量數據，上月交付量普遍創新高，惟車股表現不如人意，股價普遍下跌。

 

港股 | 車企點閱 | 車企業績躍進惟股價跌 專家憂減價戰蠶食利潤累估值

（shuttlestock圖片）

 

公司 銷量/交付量（輛）
比亞迪 (01211) (深:000625) 427萬
上汽集團 (滬:600104) 401萬
長安汽車 (深:000625) 268萬
吉利汽車 (00175) 217萬
長城汽車 (02333)(滬:601633) 123萬
理想汽車 (02015) 50萬
賽力斯 (滬:601127) 50萬
零跑汽車 (09863) 29萬
蔚來 (09866) 22萬
小鵬汽車 (09868) 19萬
小米集團 (01810) 13.5萬

　　內地主要車企2024年銷量或交付量數據

 

　　博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》指出，車股走勢偏弱並非只是今日的表現，市場擔憂可能爆發降價戰，致使部分資金從車股流出，導致近期車股表現普遍走弱，另外亦包括受累於今日大市走勢。

 

　　艾德金融執行董事陳政深補充道，車股自身公布的銷量數據看似亮眼，但也存在很多銷售數據無法反映的問題。例如在利潤方面，內地的降價情形可能會逐步蠶食利潤，現在平均售價已呈現逐步下調之勢，即使是銷量亮眼的比亞迪(01211)來說，其購車的入場費用也不用十萬人民幣。再者就是估值方面，即便車企買車的交付量很可觀，但如果利潤被慢慢拉低，那現時車股的估值能否支撐股價就有待考量了。例如比亞迪的市盈率大約在20倍左右，然而環球的車企，尤其是一些傳統的大型車企，市盈率大概也就10倍左右，相比之下，目前港股車股的估值並不低，在此等情況下，便會使得市場出現高位獲利或者回吐的情形，進而令股價有所下跌。

 

　　而談及12月份汽車交付量較好的原因，聶振邦表示，一方面是政策積極推動汽車以舊換新起到了助力作用，另一方面眾多車廠為在年末有好的業績表現，紛紛積極開展促銷活動，再加上考慮到接下來農曆新年假期的購車需求，從而使得12月份的銷量數據較為理想。不過，就銷量數據的延續性而言，預計1月份數據或許仍樂觀，但2月份因農曆新年假期結束，購車誘因有所減少，銷量數據可能會出現回落。陳政深亦提到，消費者不太願意買上一年的車型，因此年底車企為了加速去庫存、完成交付，會積極促銷，自然就拉高了銷量數字。但他強調，從投資者角度，更需要關注車企自身的市盈率以及現金流情況。

 

比亞迪售價優勢大，或兩年內超越特斯拉

 

　　比亞迪新能源車全年銷量預計為全球第二，與特斯拉的差距縮小。陳政深認為，這並不必然代表二者實力差距在縮小。從產品線來看，比亞迪的產品十分廣闊，旗下有多個品牌，而特斯拉的產品線相對較窄，暫時在市場上也就五個型號，甚至在一些個別市場比如香港就只有兩款車型在售，二者客群本就大不相同，所採取的市場策略也有差異，所以二者在銷量上的差距更多是市場層面的差別，而非簡單的實力區別。

 

車企點閱 | 車企業績躍進惟股價跌 專家憂減價戰蠶食利潤累估值

（shuttlestock圖片）

 

　　而聶振邦則認為，比亞迪在銷量上與特斯拉的差距正在逐步縮小，其實在銷量表現上看，其競爭力已有所體現。他指出，比亞迪在汽車售價方面具有明顯的競爭優勢，未來一兩年有機會超越特斯拉。

 

　　在新勢力汽車中，目前僅有理想(02015)成功扭虧為盈，聶振邦表現，新勢力車企在價格方面相對缺乏競爭力，公司為維持現有的可觀銷量，犧牲了實現收支平衡的時間。倘若在今年或者明年，這些車企依舊難以實現提價，那它們距離收支平衡的道路依然較為漫長。陳政深進一步指出，很多車企本身未踏實做好車的基礎工作，提價難度極大，尤其是那些定位低端的品牌，想要打向高端更是困難重重。在汽車品牌的發展歷史上，能成功從低端走向高端的例子並不多，像本田算是比較特殊的個例。

 

專家同時看好比亞迪、理想

 

　　回顧2024年車企的表現，陳政深表示若從全年股價角度來看，比亞迪和理想的表現相對較好，股價亦反映了它們的財務狀況，無論是銷量，還是現金流情況，相對都比較穩健。而像蔚來(09688)、小鵬(09868)等車企，其市場策略的相對不可持續性，例如蔚來的換電策略需要較大投入，會直接拖累其未來的現金流穩定性。聶振邦亦表示自己看好比亞迪及理想汽車。比亞迪銷量表現突出，而理想汽車已經做到了收支平衡，在研發汽車時相對更具資源優勢，其推出的車輛吸引力也會更高。他特別提到看好小米(01810)，稱小米汽車毛利較高，公司實現收支平衡的速度有望快於其他競爭對手。

 

　　陳政深同樣表示看好比亞迪、理想。因為理想的增程式電動車在內地既受惠於新能源汽車政策，但同時又可加油，沒有純電車充電需要花費時間充電的缺點，對比其他純電車有明顯優勢。但其純電車相對而言技術優勢不明顯，價格優勢也不突出，若進軍歐洲市場，其現有的增程式電動車並無優勢可言。然而，在這方面比亞迪就會更佔先，且比亞迪在歐洲面臨的加稅幅度也比較小。

 

　　今年歐盟和特朗普方面都存在對內地新能源汽車加大徵收關稅力度，聶振邦指出，就歐盟方面而言，2024年下半年已提出加徵關稅，然而當下在已加徵關稅的情況下，內地車在歐洲的銷售利潤率反而比內地更高，除非進一步加徵，否則暫時來看影響不大。而美國方面，眾多車廠已陸續考慮在世界各地設廠，以此來尋求避稅效果，目前已有相關部署，會儘量降低這方面的影響。

 

撰文:經濟通通訊社記者汪澤妍

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