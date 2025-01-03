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港鐵傳研究融資方案，包括發債及出售或抵押商場

03/01/2025

港鐵傳研究融資方案，包括發債及出售或抵押商場

 

　　本地傳媒引述接近港鐵(00066)的消息人士表示，面對本港樓市不振，加上售樓收入料今年起逐步減少，港鐵不排除以組合拳方式應付資金需求，包括考慮發債融資、出售或抵押商場或其他物業，一切有待董事會拍板。

 

負債率現約30%

 

　　消息透露，港鐵正考慮未來10至12年在保養更新及多項新鐵路工程等投資至少逾1600億元，若加上其他研究中的新線，投資總額可能高達2000億元，惟近期土地招標成績欠佳，料相關收益需延後，現金收入恐未能應付龐大投資，港鐵正研開源節流的方案。

 

　　事實上，港鐵過去亦曾發行債券，公司會參詳發債方式，可能使用創新融資，目前港鐵負債比率約30%，估計市場可接受升至60%。

 

現時出售商場物業或被壓價

 

　　另外，出售資產套現亦在考慮之列，例如減持商場權益，但港鐵不欲失去控制權，亦要平衡減持對經常性租金收入的影響，港鐵亦持有中環國金中心18層物業。消息人士承認，在目前巿道下，出售商場物業或被壓價，所以亦可考慮將商場物業向銀行抵押套現。

 

　　實政圓桌立法會議員田北辰表示，各鐵路項目是由政府要求興建，開支不應全由港鐵承擔，建議政府循公私營合作鐵路發展模式分擔，又認為出售物業套現並非可取方案。他形容政府雖然面對財赤，但外匯儲備仍達數萬億元，赤字金額與之相比僅屬小數目，認為政府「絕對有能力舉債」；而港鐵僅為上市公司，政府發債能力必然較強。

 

撰文：經濟通採訪組

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