樓市 | 中原：今年首周末十大屋苑5宗成交，6屋苑「捧蛋」

中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得5宗成交，按周表現持平，創去年6月下旬以來的最低水平，零成交屋苑有6個，僅得太古城、美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年開局市場未有利好消息，加上不少市民長假期未回港，整體樓市氣氛偏淡，一、二手成交淡靜。買家多持觀望態度，等待特朗普新政府上場及月底議息結果，預計短期內交投難顯著增加，樓市仍需更多利好消息來提振。

美聯：2025年首個周末十大屋苑錄5宗成交

據美聯物業分行統計，今年首個周末(1月4日至5日)，十大藍籌屋苑共錄得約5宗成交，較上周約7宗下跌約28.6%，連跌4個周末，並創出自去年5月11日及12日周末後的34個周末新低。至於十五大屋苑則錄5宗成交，按周減少約37.5%。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨著節日因素淡化，不乏準買家部署吸納筍盤，睇樓活動逐步回復正常。不過，多個新盤部署短期內推售，分散部分二手市場購買力，加上不少二手筍盤被消化，影響二手交投表現反覆放緩。此外，本月底為農曆新年傳統節慶，預期本月二手成交量亦會受到影響。

按美聯物業十大指標屋苑計，剛過去的周六及周日，港島區3個指標屋苑以太古城表現最為理想，錄得2宗買賣，另外兩個康怡花園及海怡半島周末則未錄得成交，3個指標屋苑共錄得2宗成交，而上周末則錄3宗成交。九龍區4個指標屋苑，包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨共錄得1宗成交，按周減少2宗或66.7%。至於新界區3個指標屋苑，包括映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約2宗成交，按周減少1宗。

撰文：經濟通採訪組

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