  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

樓市 | 中原：今年首周末十大屋苑5宗成交，6屋苑「捧蛋」

06/01/2025

樓市 | 中原：今年首周末十大屋苑5宗成交，6屋苑「捧蛋」

 

　　中原地產十大屋苑在剛過去的周末錄得5宗成交，按周表現持平，創去年6月下旬以來的最低水平，零成交屋苑有6個，僅得太古城、美孚新邨、黃埔花園及嘉湖山莊錄得成交。

 

　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一年開局市場未有利好消息，加上不少市民長假期未回港，整體樓市氣氛偏淡，一、二手成交淡靜。買家多持觀望態度，等待特朗普新政府上場及月底議息結果，預計短期內交投難顯著增加，樓市仍需更多利好消息來提振。

 

美聯：2025年首個周末十大屋苑錄5宗成交

 

　　據美聯物業分行統計，今年首個周末(1月4日至5日)，十大藍籌屋苑共錄得約5宗成交，較上周約7宗下跌約28.6%，連跌4個周末，並創出自去年5月11日及12日周末後的34個周末新低。至於十五大屋苑則錄5宗成交，按周減少約37.5%。

 

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，隨著節日因素淡化，不乏準買家部署吸納筍盤，睇樓活動逐步回復正常。不過，多個新盤部署短期內推售，分散部分二手市場購買力，加上不少二手筍盤被消化，影響二手交投表現反覆放緩。此外，本月底為農曆新年傳統節慶，預期本月二手成交量亦會受到影響。

 

　　按美聯物業十大指標屋苑計，剛過去的周六及周日，港島區3個指標屋苑以太古城表現最為理想，錄得2宗買賣，另外兩個康怡花園及海怡半島周末則未錄得成交，3個指標屋苑共錄得2宗成交，而上周末則錄3宗成交。九龍區4個指標屋苑，包括麗港城、黃埔花園、新都城及美孚新邨共錄得1宗成交，按周減少2宗或66.7%。至於新界區3個指標屋苑，包括映灣園、沙田第一城及嘉湖山莊則錄得約2宗成交，按周減少1宗。

 

撰文：經濟通採訪組

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！ ► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

[行業] 地產

最大成交股票(地產)

01918

融創中國

1.910

最大成交股票(地產)

01109

華潤置地

22.150

最大成交股票(地產)

00823

領展房產基金

33.050

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00968 信義光能
  • 3.140
  • 00270 粵海投資
  • 6.190
  • 02255 海昌海洋公園
  • 0.570
  • 06618 京東健康
  • 27.300
  • 02105 來凱醫藥－Ｂ
  • 11.100
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 9.600
  • 目標︰$11.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.460
  • 目標︰$8.60
  • 00939 建設銀行
  • 6.030
  • 目標︰$8.00
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 94.350
  • 目標︰$120.00
  • 03933 聯邦制藥
  • 11.880
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 409.400
  • 02013 微盟集團
  • 3.050
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 82.150
  • 00388 香港交易所
  • 285.600
  • 00941 中國移動
  • 75.900
報章貼士
  • 01346 利華控股集團
  • 0.860
  • 目標︰--
  • 00316 東方海外國際
  • 115.400
  • 目標︰$130.00
  • 01478 丘鈦科技
  • 6.190
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 36.550
即時重點新聞

06/01/2025 16:46  【聚焦人幣】人幣即期收跌203點報7.3296，創16個月低

06/01/2025 16:45  【提振Ａ股】滬深交易所據報要求大型基金公司限制股票拋售

06/01/2025 16:41  《盤後部署》恒指低收料維持反覆，光伏次季有轉機信義光能吼得過

06/01/2025 16:15  人行預告減息刺激不大，恒指全日跌71點收報19688

06/01/2025 13:43  《寶島股市》台股收漲近3%，台積電收報1125元創歷史新高

06/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９２﹒６９億元，買盈富基金沽小米

06/01/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】大摩降中銀恒生至低配，富瑞升吉利目標逾一成

06/01/2025 16:45  《財資快訊》美電軟報７﹒７７４５，隔夜拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

人行再提擇機減息降準，內銀獲中金唱好，可趁除淨股價受壓吸納？新文章
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日3.68厘新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

曾俊華對2元乘車優惠門檻降至60歲有很大保留，促政府「做嘢」新文章
品味生活
生活
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

2025年初六氣場混亂，非開工吉日？初九、初十上班有著數，年尾大掃除、還神、團年好日子參考詳情
人氣文章

Member Zone

【etnet賞你】賞太古城中心 x 可口可樂®「快樂Cheers！」利是封套裝
人氣文章

Bitcoin必學．田十十

區塊鏈三難困境：平衡安全性、擴展性、去中心化
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

年未整理家居！衣櫃儲物箱的完美替代品Steamer Trunk，奢華實用！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

江太史家廚傳人掌舵！五星酒店中菜廳重推傳奇名菜：正宗太史五蛇羹、古法雙冬羊腩煲、廿二頭南非吉品鮑
人氣文章

Art & Living

2025十二星座運程預測：白羊、金牛、雙子、巨蟹！塔羅師美子分享：這個星座易鑽情緒牛角尖！哪個不宜轉工？愛情要懂分寸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
90後男子徒步湖北到西藏，8個月餐風飲露，外型巨變似70歲老伯
人氣文章
高齡產婦 │43歲朱慧敏三年抱兩再懷孕，公開3大速孕秘方及高齡產婦4大生育貼士新文章
人氣文章
女性更年期｜絕經前3大徵狀及針灸調理，抗衰老秘訣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2025 17:50
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/01/2025 17:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/01/2025
人行再提擇機減息降準，內銀獲中金唱好，可趁除淨股價受壓吸納？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普移民政策可能衝擊有限

05/01/2025 14:03

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，恒生1個月定存4厘，工銀亞洲3個...

05/01/2025 10:57

貨幣攻略

回顧展望－Ａ股自強 | 憧憬國策利好，機構對明年股市走勢樂觀

31/12/2024 16:31

回顧24 展望25

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處