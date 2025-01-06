內銀股 | 人行再提擇機減息降準，內銀獲中金唱好，應該點部署？

中國人民銀行曾暗示可能在去年底再下調存款準備金率，惟其後落空，近日人行又向外媒放風，稱可能在今年適當時候下調政策利率，並在召開今年工作會議時重提擇機減息降準，不過內銀近日受除淨影響股價受壓，建設銀行(00939)及工商銀行(01398)上周四(2日)都急跌，今日(6日)曾作勢反彈，惟最後也只平收。不過，中金發表最新報告指，高息仍是今年內銀投資主線，可吼國有大行及招商銀行(03968)等。

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人行：今年要實施適度寬鬆幣策 擇機減息降準

人民銀行1月3日至4日召開2025年工作會議，會議明確2025年要重點抓好七個方面的工作，包括要實施適度寬鬆的貨幣政策，為經濟穩定增長創造適宜的貨幣金融環境。綜合運用多種貨幣政策工具，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，擇機降準降息，保持流動性充裕、金融總量穩定增長，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。更好把握存量與增量的關係，注重盤活存量金融資源，提高資金使用效率。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，堅決防範匯率超調風險。

人行會議又提到要進一步加大對科技創新、促進消費的金融支持力度。積極拓寬融資渠道，支持企業通過債券、股權等市場融資，提升金融服務質效。要充分發揮中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，守住不發生系統性金融風險底線。按照市場化、法治化原則，支持中小銀行風險處置。繼續做好金融支持地方政府融資平台債務風險化解工作。完善和加強房地產金融宏觀審慎管理，支持構建房地產發展新模式。用好用足支持資本市場的兩項結構性貨幣政策工具，探索常態化的制度安排，維護資本市場穩定運行。

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人行向外媒放風今年適當時候下調利率 去年已兩度下調

英國《金融時報》日前已引述人民銀行向該報發表的評論稱，人行可能會在2025年「適當的時候」將利率從當前的1.5%(7天期逆回購利率)下調。人行指，將優先考慮利率調整的作用，遠離貸款增長的量化目標，這相當於中國貨幣政策的轉變。

2024年以來，人行已兩度下調7天期逆回購利率至1.5%。去年7月22日，人行將7天期逆回購操作利率從1.8%下降10基點至1.7%，是該利率2023年8月以來首次調整。人行當時還表示，為優化公開市場操作機制，即日起公開市場7天期逆回購操作調整為固定利率、數量招標。到了去年9月24日，人行行長潘功勝先在新聞發布會上預告，將降低中央銀行政策利率，3天之後的9月27日，人行如期下調7天逆回購利率20個基點至1.5%，在當時被視為是「一攬子增量政策」的一環。

人行上周行共進行2909億元7天期逆回購，利率持平1.5%，對沖5801億元逆回購到期，即全周收水2892億元人民幣。《上海證券報》指，人行上月通過逆回購、中期借貸便利(MLF)續作等方式向市場注入流動性，2025年初資金面迎來寬鬆開局。儘管年初資金面面臨稅期、春節取現需求及政府債供給等多重壓力，但業內專家普遍認為，人行或通過降準、逆回購等工具對沖流動性的波動，確保資金面保持穩定，進一步支持市場流動性充裕。

中金：高息仍是今年內銀投資主線 可吼國有大行及招行

中金發表內銀展望報告，預計今年內銀業經營穩定，淨息差壓力有望減小(全年收窄約10至15個基點)，債務處置工作有助於資產負債表修復(淨不良生成率平穩)，內地銀行營收利潤增長繼續呈現穩定性。向前看，貨幣政策適度寬鬆，預計對稱降息40至60個基點，降準亦有100個基點空間。

中金認為高股息仍是內銀今年投資主線，關注股息率的高低以及確定性，推薦國有大行及招商銀行。料內銀H股表現有望好於A股，主要是股息率對於配置資金的吸引力。在選股上可以考慮盈利預期及分紅比例穩定的個股，包括工商銀行、建設銀行、農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、交通銀行(03328)、招行、渝農商行(滬:601077)、江蘇銀行(滬:600919)等，考慮到目前國有大行A股及H股溢價仍處於高位，港股大行股息率更具吸引力，予建行、農行、工行及中行「跑贏行業」評級，各予目標價8.91元、5.09元、7.11元及4.78元。

另中金指，實體需求、風險補償等因素制約了信貸脈衝，從投資轉向消費的政策方向也對中長期貸款發放有所影響。預計內地2025年新增社融33萬億元人民幣，餘額增速8%，政府融資佔社融比重提升，信貸佔比繼續下降，以上映射至銀行資產負債表。另外，新增信貸投向主要圍繞基建、製造類敞口，零售貸 款亦有望企穩恢復。社融增速上行風險主要是利率債超預期發行。而內地監管部門有必要進一步規範貸款定價、打擊高息攬儲、規範資管產品，實質性提高存款利率傳導效率，推動商業銀行口徑淨息差保持於1.4%左右。

李偉傑：建行可待回至5.9元才吸納 中行除淨後再部署

（李偉傑）

天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑預料，人行會於農曆新年前後降準，人行行長潘功勝日前也指仍有降準空間，而降準可增加銀行貸款空間，對內銀有利，儘管股價未必可即時受刺激拉升。至於減息，以去年所見，雖然會令內銀淨息差受壓，但其影響多少會被降準抵銷，業績也確實未見受太大影響，無阻投資者投放資金熱情。事實上，內銀除開始派中期息外，又具「中特估」特性，市盈率(PE)低及股息率高是吸引資金投放主因，適合中長線持有。若想吸納可以四大行為首選，不過近期除中行外，其他都已陸續除淨(中行5日後除淨)，對股價會構成短線壓力，建行及工行早兩日除淨後就出現了較大跌幅，其中建行跌穿10天及20天線，可待回至50天線近5.9元才吸納，中行亦宜待除淨後再部署。

內銀股股價今日普遍變動不大，建行、工行及中行無升跌，分別收報6.03元、4.89元及3.93元，農行跌0.24%報4.24元，交行升0.48%報6.28元，郵儲行升0.22%報4.52元，招行無升跌報38.35元，民生銀行升2.07%報3.45元，中信銀行(00998)無升跌報5.26元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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