開市Go | 美職缺創半年高，中國續增黃金儲備，騰訊加大回購

要聞盤點

1、美股三大指數收市報跌，道指跌178.20點，或0.42%，報42528.36點；標普500指數跌66.35點，或1.11%，報5909.03點；納指跌375.30點，或1.89%，報19489.68點。金龍中國指數下跌0.2%，報6631.99點，好未來和貝殼對指數拖累最大。日期升7.5點，或0.02%，報39837.5點。

2、ISM數據顯示，美國12月非製造業指數升至54.1，超預期。11月職位空缺809.8萬個，空缺數創六個月高位，預期774萬個。

3、人民銀行數據顯示，12月外匯儲備減少635.03億美元至32023.57億美元。黃金儲備連增兩月，12月增持33萬盎司至7329萬盎司。

4、美國候任總統特朗普確認上任後將落實向加拿大及墨西哥進口商品加徵關稅，亦將即時推翻總統拜登日前發出的開採離岸油田禁令。

5、美國亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克表示，鑑於通脹可能出現反覆，預期聯儲局以更審慎態度作出減息決定。

6、國家發改委推出統一大市場建設指引，取消就業地參保戶籍限制，完善社保轉移接續政策，建設全國統一就業及社保公共服務平台。

7、香港住宅供應量因開發商興趣低迷，預計本財年僅達目標六成，供應壓力持續。

【你點睇？】2024年國際外交上，誰是最大贏家？誰是最大輸家？► 立即投票