以舊換新解讀 | 數碼產品國家補貼力度遜色 汽車置換補貼非新措施

國家發改委、財政部今日發布《關於2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知》，包括將實施手機等數碼產品購新補貼、擴大舊換新補貼家電產品，以及完善汽車置換更新補貼標準等，然而市場認為新一輪以舊換新補貼未如預期，不足以拉動內需，結果僅家電板塊上揚，手機設備及汽車股均捱沽。

（Shutterstock圖片）

在大家最關注的數碼產品補貼方面，當局提到，對個人消費者購買手機、平板、智慧手錶手環等3類數位產品（單件銷售價格不超過6000元人民幣），以產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元人民幣。2024年內地已有在實施數碼產品補貼，但僅限於地方政府層面，不存在全國範圍內的數碼產品購新補貼。對比以往各省份出台的數碼產品補貼力度，是次補貼力度顯得遜色，例如去年江蘇省公布按照成交價的15%給予補貼，單件商品最高補貼1500元人民幣，廣東省最高補貼2000元人民幣。

涉軍清單強力抑制市場對科技股態度

博威環球資產管理金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，今日港股手機設備股普遍下跌，與補貼力度有一定影響，但更主要的是近期投資氣氛不佳，影響了投資者入市信心。昨日，美國國防部突然公布「中國軍方合作企業」清單，將騰訊(00700)寧德時代(深:300750)等科技公司列入其中，市場憂慮美國或加大對中資科技公司的打壓力度，影響相關公司的海外布局。從昨日小米(01810)雖然不在國防部清單上，但亦承沽壓的情況來看，市場對科技股普遍持保守態度，所以導致今日手機設備股普遍下跌。

值得注意的是，是此數碼產品補貼要求產品單件銷售價格不超過6000元人民幣，但從蘋果內地的官網來看，最新發布的iPhone 16系列，僅一款iPhone 16 128G售價5999元人民幣符合補貼要求，意味著較大部分蘋果產品因價格限制無法受惠於此政策。今日蘋概股全部捱沽，舜宇光學(02382)跌7.7%，報62.1元，領跌藍籌。聶振邦認為，蘋概股近期於高位徘徊，市場震盪部分投資者選擇止賺獲利。即使無此政策影響，也有沽壓狀態，例如丘鈦科技(01478)目前暫時已連跌三日。

汽車置換補貼欠驚喜，市場憂慮春節促銷低價戰

汽車方面，內地明確個人消費者賣舊車換新車可給予汽車置換更新補貼支持，新能源乘用車單台補貼最高不超過1.5萬元人民幣，購買燃油乘用車單台補貼最高不超過1.3萬元人民幣。置換更新補貼金額與去年各地政府的置換更新補貼的數額相當。

（Shutterstock圖片）

聶振邦表示，由於在金額上是次政策沒有太大變化，實質上相當於延長了2024年的相關政策。從今日汽車板塊的市場表現來看，市場已經消化了相關消息。而且，近期臨近春節，各大汽車廠商推出促銷活動，市場憂慮減價戰再次爆發，拖累近期車股表現。

家電補貼範圍擴大，加大居民消費彈性

家電方面，享受以舊換新補貼的家電產品，由去年的8類增加到12類，新增類別包括微波爐、淨水器、洗碗機和電飯煲，每位消費者每類產品可補貼1件。考慮到居民家庭實際需求，將每位消費者購買空調產品最多補貼1件增加到3件。至於補貼金額和補貼比例都亦與去年相同，單件最高可享受銷售價格20%的補貼，每件補貼不超過2000元人民幣。

與數碼產品及汽車板塊表現不同，家電板塊股價顯著提振。聶振邦認為，家電享受以舊換新補貼的產品種類增多，居民受惠性更大，給予消費者的彈性更好，能有效鼓勵家電消費。另外家電屬於豐儉由人的商品，居民購買稍便宜的家電亦能享受補貼福利，加大了消費者購買的意慾，所以目前家電股呈現即時利好。

撰文：經濟通通訊社記者汪澤妍

【你點睇？】恒指在2024年先跌後升，你點睇2025年港股走勢？► 立即投票