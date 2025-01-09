滙豐研究：市場憂新世界財務風險敞口，或推升港銀不良貸款率1.3個百分點

滙豐研究在研報中指出，投資者對本港銀行對新世界發展(00017)財務風險敞口感到擔憂，該行基本情況預測為於2024、25年，不預期所覆蓋銀行將新世界貸款撥入不良貸款，風險可控；但悲觀預測則是行業不良貸款率上升1.3個百分點。

在基本情況下，該行估算基於銀行願意給予再融資，以及新世界將有時間獲得家族及母公司支持，並出售資產。然而，仍存潛在貸款違約風險，因技術上引發評級下調，銀行會被要求額外撥備。

不過，該行指出，新世界貸款中73%無擔保。另新世界年報中列出18家主要融資銀行，在該行所覆蓋銀行中，中銀香港(02388)因地產貸款佔比較大，因此其風險敞口可能高於同業。

最差及基本預測風險仍可控，金融股中偏好港交所、中銀香港

在悲觀預測下，假設本港銀行於前述兩年內，對新增不良貸款覆蓋率達50%，則對中銀香港、東亞銀行(00023)年度盈利影響估計分別約11%、24%，對年度普通股權一級資本比率(CET1)影響分別約30基點、約21基點，但鑑於兩者CET1比率較高，認為在資本角度，風險仍可控。





該行亦提到，在本港金融股中，偏好港交所(00388)、中銀香港，評級均為「買入」，目標價分別為373元、30.8元。

撰文：經濟通採訪組







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