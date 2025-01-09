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東亞李民橋：去年全球經濟大致平穩增長，料香港經濟復甦勢頭持續

09/01/2025

　　東亞銀行(00023)聯席行政總裁李民橋表示，回顧2024年全球市場受不同因素，包括高通脹，高利率及多國大選等因素影響，但整體依然保持韌力，經濟大致平穩增長。

 

東亞李民橋：去年全球經濟大致平穩增長，料香港經濟復甦勢頭持續

（柳英傑攝）

 

　　李民橋出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」講座時表示，多國地緣局勢緊張，貿易保護主義抬頭等，依然是環球經濟不明朗因素，美國候任總統特朗普的政策對全球政經形勢走向有待觀察。

 

　　他提及，內地近日釋出大力提振經濟的訊號，以穩增長、穩內需、穩樓市來推動產業進一步升級轉型，相信國家有信心打好組合拳，維持經濟合理增長。

 

　　他續指，港府在施政報告提出多項措施，全面強化香港自身優勢，開拓更多新機遇，隨著息口回落及內地訪港旅客增加等，預期香港經濟復甦勢頭仍持續。

 

蔡永雄料今年香港經濟增長2.5%

 

東亞李民橋：去年全球經濟大致平穩增長，料香港經濟復甦勢頭持續

東亞銀行首席經濟師蔡永雄（柳英傑攝）

 

　　東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，香港2024年外貿復甦推動經濟延續溫和增長，預計2024年全年香港經濟增長2.6%，儘管外貿環境不明朗，惟內地加大穩增長政策力度、特區政府推出提升經濟競爭力的措施、貨幣環境轉趨寬鬆，加上資產市場有望復甦，將為香港經濟帶來重要支持，展望2025年，預期香港經濟增長可達2.5%。

 

拆息隨美息回落，料香港樓市有望止跌回穩

 

　　他表示，香港經濟基本面保持穩固，失業率處於接近全民就業水平，通脹保持溫和，未來港元拆息將跟隨美息進一步回落，租金回報率與按揭利率之間的利差收窄，降低租平過供的優勢，香港樓市有望止跌回穩。

 

　　蔡永雄續指，內地2024年經濟在轉型中實現平穩增長，自9月底以來，內地大力推出各項增量措施，穩定經濟和資產市場信心，預料2025年內地經濟增長達4.8%左右，消費及投資成為主要動力。

 

美聯儲上半年料每季減息四分一厘

 

　　蔡永雄表示，美國候任總統特朗普上場，中美關係料維持緊張，特朗普政府推出關稅措施的時點、規模和力度仍充滿變數，中美能否通過談判達成共識仍是未知之數。高質量發展和戰略性新興產業是國家重要戰略，已於人才和知識產權，以至新興科技領域，如「新三樣」（電動汽車、鋰電池和光伏產品）擁有領先地位，有利應對貿易保護措施。

 

特朗普政策加大通脹壓力

 

　　他表示，美國2024年經濟表現再超預期，美國經濟一支獨秀，2024年全年增長料達2.5%，高於其趨勢增速，而美國候任總統特朗普將於2025年1月上任，共和黨成功奪得參眾兩院控制權，預料特朗普大部分的政策主張有望通過，特朗普MAGA政策主要圍繞加強美國內部利益，或會對經濟增長帶來刺激，但亦可能加大通脹壓力，並影響未來美聯儲局減息步伐。展望2025年，美國經濟將略高於趨勢增長，達1.9%。

 

　　蔡永雄稱，預料美國通脹將溫和放緩，但仍會高於政策目標一段時間，預期2025年上半年美聯儲局將每季減息四分之一厘，隨後減息步伐或進一步放慢，而為避免市場流動性過於緊張，預期將於2025年中前後對縮表進行調整，整體上，預測美國貨幣政策將繼續從緊縮走向中性。他又指，2025年歐洲央行料將每季起碼減息一次四分之一厘，全年減息1厘。

 

人行春節前後料或減息0.1厘

 

　　蔡永雄預料，人民銀行或於春節前後減息10個基點，首季或降準0.25至0.5個百分點，全年減息30個基點，降準0.75個百分點。他估計，今年赤字率約4%，視乎外圍及美國新政府政策對內地的影響，若經濟穩得住，相信中央亦不想赤字率逾4%。

 

　　另外，他提到，本港財政狀況結構不好，社會開支高，以往依靠土地收入，政府預料2至3年後可消滅財赤，可換取時間待股市樓市改善以作補償。他建議期間探討開徵新稅種、削減公共開支。他相信政府不希望短期緊縮財政政策，以免為經濟帶來更大負面作用。

 

　　他預計，美國今年減息3次，上半年2次，下半年1次，預料中性利率處於2.5厘至3厘；港元最優惠利率今年仍有0.25厘的減息空間，視乎大型銀行取態、資金情況、新股活動等，而歐洲多國財政欠佳，預料歐洲央行需要加快減息步伐，今年或減息4至5次，合共1厘至1.25厘。英倫銀行則可能每季減息1次，全年減息1厘。

 

李振豪料首季標普500指數上試6335點

 

東亞李民橋：去年全球經濟大致平穩增長，料香港經濟復甦勢頭持續

東亞銀行首席投資策略師李振豪（柳英傑攝）

 

　　東亞銀行首席投資策略師李振豪表示，對於2025年第一季投資市場展望，根據去年12月15日的每股盈利約238.7美元為基礎，以近1及3年的平均預測市盈率為22.9及20.4倍推算，本季標普500指數的波動區間為6178至6335點；另外，風險預測區間的底部約為5420點，較6000點以上水平，潛在下跌空間近1成，暗示指數有可能經調整後才現升浪，投資者應注意風險管理。

 

「美國優先」等政策下美股表現亮麗

 

　　他指出，「紅色浪潮」及「美國優先」政策下預期美股表現將較其他地區亮麗，綜合分析預期美股板塊中，醫療護理、非必需品、科技、物料及工業料表現較好。而歐股指數料「先低後高」，板塊中料非必需品、必需品、物料及工業表現較佳。

 

各國貿易關係料重新洗牌，中國嚴陣以待

 

　　李振豪提及，全球多極化預期將衍生各項國際間磨擦，特朗普式「美國優先」正排斥盟友，例如歐盟及英國有可能陷入中美雙方同時加徵關稅，中國亦正嚴陣以待，各方的貿易關係料將重新洗牌，美國已非可以予取予攜。

 

　　他續指，特朗普回朝料支持企業債及新興美元債市，利率變化將有利企業債券；特朗普就任後料歐洲債市風險攀升，但亞洲區則不乏可觀選擇；預測10年期收益率區間為4.25至4.36%，2年期區間則為3.67至3.98%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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