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恒指 | 滙豐研究升恒指年底目標至23870點，樓價升5%

09/01/2025

恒指 | 滙豐研究升恒指年底目標至23870點，樓價升5%

 

　　滙豐研究發表研究報告，將港股評級由「中性」上調至「增持」，恒生指數今年底目標由23420點上調1.9%至23870點。

 

　　報告指，蛇年將至，蛇象徵轉變，正好應對進行結構性變革中的亞洲，內地正在復甦，產業正在整合，更多企業進軍全球市場；同時，外國公司在東盟各國設立工廠，加上整個亞洲地區股票回購和股息亦在增加，而去年恒生國企股指數公司的淨現金收益率為5%。

 

國指年底目標上調至8800點

 

　　該行指出，內地股市風險狀況經已改善，加上美國債息可能下降，將對香港股市有所幫助。滙豐亦將今年底國指目標由8610點上調至8800點。加上聯儲局減息周期開始，刺激旅遊業及地產市場的措施，應該會強力支持本港經濟，該行上調港股評級至增持。

 

本港今年樓價料回升5%

 

　　該行預計，本港今年樓價將回升5%，扭轉自2022年以來下跌趨勢，房地產行業正處於一個轉捩點，疊加租金上升、港府推出一系列措施，亦有助於恢復買家信心。

 

　　另外，該行維持內地及印尼「增持」評級；維持台灣、新加坡「減持」評級。預期上證綜合指數年底目標3800點；滬深300及深圳成份指數則分別為4600點及12500點。


　
撰文：經濟通採訪組

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