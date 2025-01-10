新股掛牌 | 布魯可首日掛牌升41%，每手賺7395元

公開發售部分超購近6000倍，港股史上第三名「超購王」布魯可(00325)今日（10日）首掛，收報85元，較招股價60.35元高出40.8%；成交2681萬股，涉資26.76億元。該股今早開報109.6元，較招股價高81.6%，全日最高價為109.9元，最低報84.9元。 一手300股，不計手續費，每手帳面賺7395元。

（許英略攝）

朱偉松：續加大研發投入，在港上市吸引人才加盟

布魯可董事長及首席執行官朱偉松在致辭時稱，公司將繼續加大研發投入，與合作夥伴共同推動行業創新與發展。他指，在港上市可吸引更多優秀人才加盟，進一步拓展全球市場。

一手中籤率為10%

（許英略攝）

布魯可公布，每股最終發售價以上限60.35元定價，香港公開發售部分超額認購約5998.96倍，成歷來超額認購倍數第三高。

該集團指，香港公開發售部分共有約12.68萬人申請，觸發回補機制，發售股份數目升至約1206萬股，佔發售股份總數比重升至43.5%，在甲組，認購1手300股的約3.75萬名申請人中，3750人獲配股份，分配比率10%，即使認購7.5萬股的6524份中只有4894份獲配300股份配比率0.3%，只有「頂頭槌飛」才能穩中一手，共收到5454份申請，每人僅獲配300股，分配比率0.02%。

撰文：經濟通採訪組

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