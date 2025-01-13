樓市 | 中原十大屋苑周末僅錄2宗成交，創48周新低

中原地產表示，十大屋苑在剛過去的周末僅錄得2宗成交，創去年2月農曆新年周末48周新低，零成交屋苑增至8個，僅得美孚新邨及沙田第一城錄得買賣成交，交投十分靜局。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，聖誕及新年長假過後，農曆新年又快將來臨，市民仍沉醉於濃厚的節日氣氛當中，加上金融市場蕭條，美國候任總統特朗普亦將於下周上任，短期觀望氣氛轉濃，睇樓氣氛亦持續偏靜，相信要待農曆新年後，二手交投步伐才會回升。

美聯周末十大屋苑錄3宗成交 按周跌40%

另外，據美聯物業分行統計，剛過去周末(1月11-12日)，十大藍籌屋苑僅錄得約3宗成交，較上周末約5宗進一步減少約40%，創出自去年2月10日及11日後的48個周末新低，連續第5個周末錄得跌幅，或連續4個周末錄得單位數，並有7個屋苑未錄得成交。至於十五大屋苑則錄5宗成交，按周持平。





美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然本月底為農曆新年，但發展商趁市場購買力釋放而加快推盤，當中不乏全新盤，以及餘貨盤減價推出，搶佔市場焦點及不少二手客源。另外，剛過去周末有全新盤次輪開售，而短期內亦有全新盤應市，連同有新盤正在收票，凍結不少資金，故周末二手指標屋苑交投在低位反覆徘徊，料二手橫行局面將維持一段時間。

撰文：經濟通採訪組



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