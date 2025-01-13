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港股 | 午市前瞻 | 美息難降港股盼政策市抵禦 恒指兩會前下試邊個位？

13/01/2025

 

　　美國就業數據強勁及通脹復甦預期令美聯儲難以繼續減息，最新利率期貨市場顯示本月減息機會極微，全年可能減息0.5厘，亞太股市全線下跌，恒生指數開市即穿19000關，盤中低見18807點，繼續刷新去年9月升浪以來新低，半日收報18807，跌256點或1.3%，主板成交超過809億元。

 

港股 | 午市前瞻 | 美息難降港股盼政策市抵禦 恒指兩會前下試邊個位？

（Shutterstock圖片）

 

連敬涵：美儲或下半年才重啟減息

 

　　美國12月份非農就業職位新增25.6萬個大幅超出預期，進一步加強聯儲局拖慢減息時間表，上周五美股大跌。今早起亞太區股市全面下跌，港股早市最多跌近400點；但盤中傳出人行行長潘功勝指將大幅提高國家外滙儲備在港的資產配置，恒指跌幅收窄，半日跌逾200點。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，美國經濟數據令減息預期逐步減弱，但相關數據良好並不代表美國經濟增長動力充足，反而是因為特朗普上任後的政策未知數而令通脹風險升溫，造成減息預期愈來愈弱，拖累環球市場表現。

 

　　他指，特朗普上任後的政策究竟會對通脹造成多大的推升作用，都需時反映，預計大妁為半年時間，令市場普遍預期今年首次減息約可能押後至下半年。但連敬涵不認為放慢減息會持續拖累港股，因港股有「政策預期」，憧憬內地將在特朗普上任提出政策後陸續公布應對措施，屆時將會有利港股，認為港股未必就此一蹶不振。不過他補充，特朗普上任前至中央落實應變措施時都會是「政策真空期」，預計恒指在兩會前都會反覆偏軟下試250天線約18000關口。

 

港股 | 午市前瞻 | 美息難降港股盼政策市抵禦 恒指兩會前下試邊個位？

恒指目前距離250天線還有約700點空間。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

特普通話料利淡油價

 

　　美國總統拜登臨別秋波之際，財政部宣布加大對俄羅斯石油制裁，對俄羅斯兩大石油生產商實施制裁，刺激油價急升，上周五布油逼近80美元大關。連敬涵認為目前油價升幅已一定程度反映消息，他並不看好油價能持續高水，因為近期已有報道指美國候任總統特朗普已計劃與俄羅斯總統普京進行通話，除俄烏戰事告終預期上升，今日拜登下令的制裁行動亦有可能在特朗普上場後撤銷，因此今日油價上行的因素很有可能在短期內便會消失，故不認為油價能於高位徘徊。

 

　　港股三桶油以高息吸引眾多好息之徒，但連敬涵認為油股在3月業績期才宣布派息，但特朗普與普京通話已如箭在弦，難以等及炒作派息前油價便有可能回落，建議即使要入手油股都應等消息過後再入手。而他亦不看好中長線油價表現，始終中美經濟同樣向淡，需求預期低削弱油價上行動力。

 

港股 | 午市前瞻 | 美息難降港股盼政策市抵禦 恒指兩會前下試邊個位？

中石油股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 美息難降港股盼政策市抵禦 恒指兩會前下試邊個位？

中石化股價走勢（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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