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陶冬專訪 | 中國篇：經濟最壞時間已過？特朗普成最大不確定性

13/01/2025

　　中國經濟增速2024年預計在5%左右，2025年確定將更積極有為。著名經濟學家陶冬博士於系列專訪表示，特朗普恐怕是今年中國經濟最大的不確定性，而從模型分析看，中國最新一些經濟數據有改善，尤其是有政策提振的活動方面，最壞的時間已過去。

 

特朗普成最大不確定性

 

　　特朗普的第二任期將於本月20日正式開啟，2.0時代和1.0時代有何不同？陶冬指，1.0和2.0版的最大差別，是特朗普這次掌控了美國行政和立法的所有權力。

 

　　第一次上任時，這位政治新丁仰仗共和黨內大佬和社會名流來撐台，惟這些人相比特朗普本身的理念和政策顯得溫和，加上美國政府內部所謂的「沉默的公務員們」對其施政的巨大掣肘，終令特朗普這一次痛定思痛，指示他要的就是支持他的MEGA（讓美國更偉大）忠誠團隊，此將令第二任期推出政策的速度、決心、力度都會和第一任不同。

 

陶冬專訪 | 中國篇：經濟最壞時間已過？特朗普成最大不確定性

特朗普再掌白宮，推出政策的速度、決心、力度都會和首任不同。(AP)

 

中國應對或包括做出反擊

 

　　對於《Foreign Affairs（外交事務）》雜誌近日刊登題為「Why China Isn't Scared of Trump」的文章，陶冬表示，這句話可能需要兩說，一方面是，特朗普2.0對於中國絕對重要，但另外一方面，也相信中國在過去幾年已經作做了不少調整，「更重要的是中國這一次可能會做出一些反擊」。他認為，中國的確不畏懼特朗普，但是並不希望看到巨大的關稅加到頭上來。

 

敢花錢需工資就業現改善

 

　　中國經濟面對「需求不足」由來已久，今年前景又如何？陶冬指，新的一些經濟數據有改善，但主要是來自政府政策提振所帶來的活動，例如和政府補貼有關係的消費一下就被拉動起來，但沒有補貼的那些暫時還沒有反彈。

 

　　他強調，消費何去何從，對於2025年的中國經濟十分重要，背後恐怕還是一個消費信心的問題，「最終大家需要看到，工資、就業等等方面出現改善之後，大家才敢花錢，這是一個培植元氣的過程，需要時間」。

 

陶冬專訪 | 中國篇：經濟最壞時間已過？特朗普成最大不確定性

國民的消費信心能否恢復，對中國經濟十分重要。(iStock)

 

　　對於中國經濟進入減速提質，而市場又紛紛憧憬大刺激甚至「中國式QE」，陶冬認為並不矛盾。「減速」講的是中期的經濟走勢，而「刺激」憧憬的是逆周期政策。經過30年的經濟增槓桿之後，房地產、地方政府、老百姓都正在去槓桿，這帶來了經濟活動下降，因此政府出來托一把是必要的。

 

自殺式競爭傷害行業利潤

 

　　展望未來政策，將側重財政政策，既要扶持民生，同時也要推進結構性改革和產業升級。在消費方面，相信今年財政政策會愈來愈多逐漸從刺激投資尤其是基礎建設投資，轉向利民生。

 

　　至於中央經濟工作會議明確提出「綜合整治內捲式競爭」，他表示，競爭是好事，但自殺式的競爭不僅對於競爭對手是一個傷害，同時對整個產業可持續發展、行業利潤和從業者也是一個傷害。而現在眼見內捲被帶到了海外，「也許你能夠把人家給捲死，但是更有可能的你是被人家給封殺掉，不准你進入他的市場」。

 

撰文：經濟通通訊社記者俞瑾

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