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人民幣 | 金管局推人民幣貿易融資流動資金安排，延長債券通南向通結算時間

13/01/2025

人民幣 | 金管局推人民幣貿易融資流動資金安排，延長債券通南向通結算時間

 

　　香港金管局聯同中國人民銀行今日宣布新措施，以進一步深化香港和內地金融市場互聯互通，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，包括推出人民幣貿易融資流動資金安排、進一步優化擴容「債券通」（南向通）的安排、發展利用「債券通」（北向通）債券作為抵押品的離岸人民幣回購業務、利用「債券通」（北向通）債券作為香港場外結算公司(OTCC)的履約抵押品、兩地支付便利以及大灣區金融便利。

 

推人民幣貿易融資流動資金安排，額度一千億人幣

 

　　金管局表示，將推出人民幣貿易融資流動資金安排，為銀行提供穩定及成本較低的資金來源，支持銀行向企業提供人民幣貿易融資服務。該安排總額度為1000億元人民幣，金管局會向銀行提供為期1個月、3個月和6個月的人民幣流動資金，利息將參考在岸利率加上點差。新安排保留了金管局現行人民幣流動資金安排下以債券作有期回購抵押的交易方式，並新增貨幣互換交易方式，銀行可以選擇用港元資金向金管局掉期人民幣資金。

 

　　金管局將通過與人民銀行的貨幣互換協議，獲取所需的人民幣資金以支持該項新安排。新安排將進一步增強香港離岸人民幣市場的流動性，支持企業對人民幣貿易融資日益增加的需求，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐的領先地位。相關詳情將由金管局稍後公布，將於今年2月底或之前推行。

 

延長債券通南向通結算時間

 

　　金管局表示，在「債券通」（南向通）運作暢順有序的基礎上，金管局和人民銀行共同推動一系列優化擴容措施，包括：延長基礎設施聯網下的結算時間；支持基礎設施開展人民幣、港幣、美元、歐元等多幣種債券結算；及後續將擴大合資格境內投資者範圍。是次優化安排有助於進一步拓寬境內機構海外投資的渠道，滿足多樣化資產配置需求，提升交易結算便利，亦為香港債券市場發展，尤其是點心債市場，增添新的動能。

 

北向通參與者可使用在岸債券為抵押品進行人幣回購

 

　　金管局指出，利用「債券通」（北向通）債券作為香港場外結算公司(OTCC)的履約抵押品：金管局、人民銀行和香港證監會達成一致意見，允許境外投資者使用通過「債券通」（北向通）持有的在岸國債和政策性金融債作為OTCC的衍生品交易履約抵押品。

 

中港快速支付系統互聯，料年中推部分服務

 

　　金管局表示，與人民銀行正積極推動落實兩地快速支付系統（即內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)）與香港的轉數快(FPS)的互聯。此互聯將提供全天候(24x7)服務，讓兩地居民可以透過輸入收款方的手機號碼或帳戶號碼，進行即時小額跨境匯款。部分的服務預計最快在今年年中推出，根據實施情況和經驗，有序地逐漸擴展及完善服務，有助推動兩地更廣泛的經濟合作與交流。

 

　　另外，金管局歡迎人民銀行新增香港居民代理見證開戶業務參與銀行，為香港居民在內地的消費、生活、出行等方面提供更優質便捷的支付服務。

 

撰文：經濟通採訪組

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