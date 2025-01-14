航空股 | 內地春運今展開兼獲大摩大升目標，中資航空股齊起飛可以點揀？

內地春運今日(14日)正式展開，為期40日，包括春節8天長假期。今年春運人員流動量料達90億人次，其中民航旅客運輸量有望突破9000萬人次，創歷史新高。另方面，國務院發布文件，提出18項措施鼓勵文旅消費，包括擬擴大免簽國家範圍，推出文旅消費券等。今日旅遊相關股普遍造好，其中三大中資航空股獲大摩大幅上調目標價，股價齊飆逾一成，一洗近期頹勢，若想吸納可以點選擇？

（Shutterstock）

料今年春運旅客量突破9千萬人次創新高 三大航大幅增班

今年春運於今日拉開序幕，2月22日結束，歷時40天。國家民航局相關負責人表示，預測今年民航春運旅客運輸量有望突破9000萬人次，創同期歷史新高；春運期間，全國日均航班計劃約18500班，按年增長8.4%。在主要國際樞紐機場中，北京兩場航班計劃量增幅在5%以上，上海兩場及成都兩場航班計劃量也有一定增長。三亞、海口、哈爾濱及烏魯木齊等「避寒遊」及「冰雪遊」熱門文旅目的地機場航班計劃量預計增長明顯。此外，今年春節假期8天，出行高峰日預計將出現在春節前的1月25日至27日、春節後的2月4日至7日。

而據內媒報道，國航(00753)在春運期間將進一步加大在成都雙流、天府兩場的運力投放，新增2條航線，13條航線增班，在成都兩場進出港航班總量預計將達18449班次，日均461班次，較2024年春運增長15%。另針對京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群間的傳統熱門航線，國航將增投運力、優化機型，在海南相關航線計劃安排航班2248班次，其中北京、成都至三亞航線全部由寬體機執行。國航又計劃新增航班以滿足新加坡、馬來西亞、泰國等出境旅遊熱門目的地出行需要。



南航(01055)則計劃在春運期間於虹橋、浦東兩大機場每日執行超100班始發航班，日均投入始發座位數近2萬座。南航計劃在上海虹橋至南寧、貴陽、武漢、揭陽、長沙、鄭州航線，以及上海浦東至長白山、哈爾濱、武漢、大連、揭陽航線上安排加班，並在上海至廣州、深圳、烏魯木齊等航線的部分航班上投放寬體機，讓旅客出行更加舒適。東航(00670)亦計劃投入客運飛機804架(含10架國產大飛機C919)，計劃執行航班12.4萬班，投入座位數2100萬餘個，同比分別增長4.18%及4.76%。

國務院18項措施鼓勵文旅消費 擬擴免簽國家並推消費券

另方面，國務院辦公廳發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，提出6個方面18項具體措施，支持文化和旅遊消費，包括鼓勵各地適當放寬大型營業性演出可售票數量限制，巡演項目巡演地不再重複進行內容審核；優化入境旅遊政策，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間，用足用好現有過境免簽政策和區域性入境免簽政策；優化離境退稅服務，推廣「即買即退」措施；鼓勵推出文旅消費券、消費滿減等優惠及區域一體化消費惠民措施；推出冰雪旅遊、避寒避暑旅居等特色旅遊產品，增開旅遊列車；釋放職工消費潛力，鼓勵錯峰休假。

此外，全國民航工作會議近日在北京召開，會上提到2024年全行業全年共完成運輸總周轉量1485.2億噸公里、旅客運輸量7.3億人次、貨郵運輸量898.2萬噸，同比分別增長25%、17.9%、22.1%，較2019年分別增長14.8%、10.6%、19.3%。2025年預計完成運輸總周轉量1610億噸公里、旅客運輸量7.8億人次、貨郵運輸量950萬噸。

國泰君安：中國航空業供需恢復趨勢確定 春運有望催化樂觀預期

國泰君安發表研報指，近期春運機票預售加速且量價均明顯上升，其中國內含油票價環比上升超一成。考慮學生放假在即，未來一周預售將繼續加快。官方預測春運客流將創歷史新高，中國民航局預測航空客運量將同比增長超7.8%，較2019年增長超23%。業界樂觀預期春運供需，預售策略積極未有調整，將助力旺季票價市場化效應展現。預計2024年第四季國內扣油票價同比上升約三成，航司主業淡季同比大幅減虧。預計2025年第一季油價同比下降趨勢延續，春運表現可期。

國泰君安重申，中國航空業具超預期長邏輯，2025年供需恢復趨勢確定，考慮票價市場化與機隊增速顯著放緩，預計將開啟盈利中樞上行。市場對長邏輯預期仍處低位，分歧愈大空間愈大，2025年春運有望催化樂觀預期。而油價與匯率不改航司價值與長邏輯，或提供逆向時機。

大摩：中國航空業復甦在即 上調三大航企今年盈測逾一倍

另摩根士丹利發表研報指，預測在運力有限和航空旅行滲透率提高的情況下，中國航空公司的盈利將進入多年的上升周期。由於需求前景改善，預料2025年航空業將成為中國首批擺脫通縮壓力的產業之一。隨著復甦在即，中國航空公司比全球同業有更長的時間實現更強勁的盈利增長和股價表現，故上調多間中國航空公司的評級及目標價，其中分別將南航、東航和國航2025年盈利預測平均上調112%，2026年盈測平均上調62%，H股評級升至「增持」，A股評級亦升至「與大市同步」，主要是A股相對較貴。



大摩將國航H股目標價上調96.6%至7.61元，將東航目標價上調1.42倍至3.49元，將南航目標價上調1.03倍至5.9元。另鑑於廉航春秋航空(滬:601021)的上漲潛力較小，維持「增持」評級，目標價為75元人民幣。對國泰航空(00293)則予「與大市同步」評級，因上行空間有限。

伍禮賢：航空股受惠節假日氣氛及國策 首選南航初步目標4.4元

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《hot talk 1點鐘》節目指，隨著近年內地對一些新航線及國家實施免簽，對於中資航空股來說，利好因素疊加發揮的效力更大。自從疫情結束後，內地旅遊復甦一直較為領先，外部旅遊航線恢復相對滯後，但隨著內地開放更多免簽，顯著提升了內地居民外遊消費意欲，預計對航空股幫助更明顯，今日亦見旅遊相關板塊中以航空股表現較全面，三大航空股都升近一成，再加上農曆新年春運因素，料無論短周期或全年都對航空股帶來不錯支持力度，旅遊相關板塊首選中資航空股。

伍禮賢續指，三大航空股股價關連度高，但從基本面來看也有些不同。從近幾年業績表現來看，南航扭虧進程較好，國航及東航卻仍處於虧損收窄局面，故若撇除節假日氣氛及國策支持，以公司本身營運復甦進度來看，相對看好南航，今日其股價以一支大陽燭急升，亦扭轉了過去一段時間連續下跌所形成的積弱格局，有機會轉勢，反彈目標暫可定於前高位，即12月時所做出約4.4元。

國航今日升10.13%收報5元，南航升11.36%報4.02元，東航升14.96%報2.69元。國泰則升1.17%報10.42元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評航空股及港股大市，立即重溫







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