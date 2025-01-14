  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

航空股 | 內地春運今展開兼獲大摩大升目標，中資航空股齊起飛可以點揀？

14/01/2025

　　內地春運今日(14日)正式展開，為期40日，包括春節8天長假期。今年春運人員流動量料達90億人次，其中民航旅客運輸量有望突破9000萬人次，創歷史新高。另方面，國務院發布文件，提出18項措施鼓勵文旅消費，包括擬擴大免簽國家範圍，推出文旅消費券等。今日旅遊相關股普遍造好，其中三大中資航空股獲大摩大幅上調目標價，股價齊飆逾一成，一洗近期頹勢，若想吸納可以點選擇？

 

內地春運今展開兼獲大摩大升目標，中資航空股齊飆升可以點揀？

（Shutterstock）

 

料今年春運旅客量突破9千萬人次創新高　三大航大幅增班

 

　　今年春運於今日拉開序幕，2月22日結束，歷時40天。國家民航局相關負責人表示，預測今年民航春運旅客運輸量有望突破9000萬人次，創同期歷史新高；春運期間，全國日均航班計劃約18500班，按年增長8.4%。在主要國際樞紐機場中，北京兩場航班計劃量增幅在5%以上，上海兩場及成都兩場航班計劃量也有一定增長。三亞、海口、哈爾濱及烏魯木齊等「避寒遊」及「冰雪遊」熱門文旅目的地機場航班計劃量預計增長明顯。此外，今年春節假期8天，出行高峰日預計將出現在春節前的1月25日至27日、春節後的2月4日至7日。

 

　　而據內媒報道，國航(00753)在春運期間將進一步加大在成都雙流、天府兩場的運力投放，新增2條航線，13條航線增班，在成都兩場進出港航班總量預計將達18449班次，日均461班次，較2024年春運增長15%。另針對京津冀、長三角、粵港澳、成渝四大城市群間的傳統熱門航線，國航將增投運力、優化機型，在海南相關航線計劃安排航班2248班次，其中北京、成都至三亞航線全部由寬體機執行。國航又計劃新增航班以滿足新加坡、馬來西亞、泰國等出境旅遊熱門目的地出行需要。


　　南航(01055)則計劃在春運期間於虹橋、浦東兩大機場每日執行超100班始發航班，日均投入始發座位數近2萬座。南航計劃在上海虹橋至南寧、貴陽、武漢、揭陽、長沙、鄭州航線，以及上海浦東至長白山、哈爾濱、武漢、大連、揭陽航線上安排加班，並在上海至廣州、深圳、烏魯木齊等航線的部分航班上投放寬體機，讓旅客出行更加舒適。東航(00670)亦計劃投入客運飛機804架(含10架國產大飛機C919)，計劃執行航班12.4萬班，投入座位數2100萬餘個，同比分別增長4.18%及4.76%。

 

國務院18項措施鼓勵文旅消費　擬擴免簽國家並推消費券

 

　　另方面，國務院辦公廳發布《關於進一步培育新增長點繁榮文化和旅遊消費的若干措施》，提出6個方面18項具體措施，支持文化和旅遊消費，包括鼓勵各地適當放寬大型營業性演出可售票數量限制，巡演項目巡演地不再重複進行內容審核；優化入境旅遊政策，有序擴大單方面免簽國家範圍，適當延長免簽時間，用足用好現有過境免簽政策和區域性入境免簽政策；優化離境退稅服務，推廣「即買即退」措施；鼓勵推出文旅消費券、消費滿減等優惠及區域一體化消費惠民措施；推出冰雪旅遊、避寒避暑旅居等特色旅遊產品，增開旅遊列車；釋放職工消費潛力，鼓勵錯峰休假。

 

　　此外，全國民航工作會議近日在北京召開，會上提到2024年全行業全年共完成運輸總周轉量1485.2億噸公里、旅客運輸量7.3億人次、貨郵運輸量898.2萬噸，同比分別增長25%、17.9%、22.1%，較2019年分別增長14.8%、10.6%、19.3%。2025年預計完成運輸總周轉量1610億噸公里、旅客運輸量7.8億人次、貨郵運輸量950萬噸。

 

國泰君安：中國航空業供需恢復趨勢確定　春運有望催化樂觀預期

 

　　國泰君安發表研報指，近期春運機票預售加速且量價均明顯上升，其中國內含油票價環比上升超一成。考慮學生放假在即，未來一周預售將繼續加快。官方預測春運客流將創歷史新高，中國民航局預測航空客運量將同比增長超7.8%，較2019年增長超23%。業界樂觀預期春運供需，預售策略積極未有調整，將助力旺季票價市場化效應展現。預計2024年第四季國內扣油票價同比上升約三成，航司主業淡季同比大幅減虧。預計2025年第一季油價同比下降趨勢延續，春運表現可期。

 

　　國泰君安重申，中國航空業具超預期長邏輯，2025年供需恢復趨勢確定，考慮票價市場化與機隊增速顯著放緩，預計將開啟盈利中樞上行。市場對長邏輯預期仍處低位，分歧愈大空間愈大，2025年春運有望催化樂觀預期。而油價與匯率不改航司價值與長邏輯，或提供逆向時機。

 

大摩：中國航空業復甦在即　上調三大航企今年盈測逾一倍

 

　　另摩根士丹利發表研報指，預測在運力有限和航空旅行滲透率提高的情況下，中國航空公司的盈利將進入多年的上升周期。由於需求前景改善，預料2025年航空業將成為中國首批擺脫通縮壓力的產業之一。隨著復甦在即，中國航空公司比全球同業有更長的時間實現更強勁的盈利增長和股價表現，故上調多間中國航空公司的評級及目標價，其中分別將南航、東航和國航2025年盈利預測平均上調112%，2026年盈測平均上調62%，H股評級升至「增持」，A股評級亦升至「與大市同步」，主要是A股相對較貴。


　　大摩將國航H股目標價上調96.6%至7.61元，將東航目標價上調1.42倍至3.49元，將南航目標價上調1.03倍至5.9元。另鑑於廉航春秋航空(滬:601021)的上漲潛力較小，維持「增持」評級，目標價為75元人民幣。對國泰航空(00293)則予「與大市同步」評級，因上行空間有限。

 

伍禮賢：航空股受惠節假日氣氛及國策　首選南航初步目標4.4元

 

航空股 | 內地春運今展開兼獲大摩大升目標，中資航空股齊起飛可以點揀？

（伍禮賢）

 

　　光大證券國際證券策略師伍禮賢於今日《hot talk 1點鐘》節目指，隨著近年內地對一些新航線及國家實施免簽，對於中資航空股來說，利好因素疊加發揮的效力更大。自從疫情結束後，內地旅遊復甦一直較為領先，外部旅遊航線恢復相對滯後，但隨著內地開放更多免簽，顯著提升了內地居民外遊消費意欲，預計對航空股幫助更明顯，今日亦見旅遊相關板塊中以航空股表現較全面，三大航空股都升近一成，再加上農曆新年春運因素，料無論短周期或全年都對航空股帶來不錯支持力度，旅遊相關板塊首選中資航空股。

 

　　伍禮賢續指，三大航空股股價關連度高，但從基本面來看也有些不同。從近幾年業績表現來看，南航扭虧進程較好，國航及東航卻仍處於虧損收窄局面，故若撇除節假日氣氛及國策支持，以公司本身營運復甦進度來看，相對看好南航，今日其股價以一支大陽燭急升，亦扭轉了過去一段時間連續下跌所形成的積弱格局，有機會轉勢，反彈目標暫可定於前高位，即12月時所做出約4.4元。

 

　　國航今日升10.13%收報5元，南航升11.36%報4.02元，東航升14.96%報2.69元。國泰則升1.17%報10.42元。

 

內地春運今展開兼獲大摩大升目標，中資航空股齊飆升可以點揀？

 

內地春運今展開兼獲大摩大升目標，中資航空股齊飆升可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


另外，光大證券國際證券策略師伍禮賢，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評航空股及港股大市，立即重溫


其他航空股相關新聞：
大行報告 | 滙控、阿里、騰訊、京東、美團及小米最新評級／目標價
最安全航空排名國泰登傳統航空第３位，香港快運列低成本航空榜首
《Ａ股焦點》大摩上調國航、東航、南航評級，三大航Ａ股漲逾５％
《外資精點》大摩：中國航空業復甦在即，上調三大中資航企評級

 

【你點睇？】內地男星王星被誘騙至泰國後失聯，最終獲救回國，事件會否影響你到泰國旅遊的信心？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00612

鼎益豐控股

0.218

異動股

03666

上海小南國

0.019

異動股

02013

微盟集團

2.320

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 42,312.63
    +15.51 (+0.037%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,815.06
    -21.16 (-0.363%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 18,944.30
    -143.81 (-0.753%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升12.117
變動率︰+2.910%
較港股︰-1.33%
00388 香港交易所
按盤價(HKD)︰升280.778
變動率︰+2.313%
較港股︰-0.29%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升5.965
變動率︰+1.787%
較港股︰-0.08%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰跌3.763
變動率︰-1.789%
較港股︰-0.45%
精選中資美股 More
JD 京東
按盤價(USD)︰升34.710
變動率︰+3.952%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升16.610
變動率︰+3.168%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升25.953
變動率︰+2.946%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升9.605
變動率︰+2.508%
精選美股 More
M
Macy's
按盤價(USD)︰跌14.068
變動率︰-3.377%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌33.250
變動率︰-5.405%
AMC
AMC Entertainment Holdings
按盤價(USD)︰跌3.306
變動率︰-5.812%
GME
GameStop Corp
按盤價(USD)︰跌28.423
變動率︰-8.372%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/01/2025 15:25 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：14/01/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 14/01/2025 15:25 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00612 鼎益豐控股
  • 0.218
  • 03666 上海小南國
  • 0.019
  • 02013 微盟集團
  • 2.320
  • 02318 中國平安
  • 41.400
  • 02450 淮北綠金股份
  • 2.130
股份推介
  • 00552 中國通信服務
  • 4.180
  • 目標︰$4.65
  • 01787 山東黃金
  • 14.240
  • 目標︰--
  • 01347 華虹半導體
  • 22.350
  • 目標︰$28.00
  • 00700 騰訊控股
  • 375.000
  • 目標︰$435.00
  • 00270 粵海投資
  • 6.050
  • 目標︰$7.30
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 375.000
  • 02013 微盟集團
  • 2.320
  • 00941 中國移動
  • 74.300
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 79.950
  • 00981 中芯國際
  • 35.100
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 13.360
  • 目標︰$14.00
  • 02328 中國財險
  • 12.000
  • 目標︰$12.90
  • 06618 京東健康
  • 28.400
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/01/2025 16:45  《盤後部署》恒指結束六連跌後市走勢被動，內地谷旅遊攜程料得益

14/01/2025 18:28  招行(03968)去年純利1484億元人幣，按年升1.2%

14/01/2025 18:23  中信銀行(00998)去年純利686億人幣，按年增2.3%

14/01/2025 15:52  【暫停買債】人行鄒瀾：暫停國債買入是為避免市場波動

14/01/2025 15:15  【聚焦數據】內地12月新增貸1萬億勝預期，全年新增貸18萬億

14/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２２億元，買騰訊沽小鵬汽車

14/01/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】星展削阿里目標近三成，大摩普升航空股評級至超配

14/01/2025 16:36  《財資快訊》美電升報７﹒７８４９，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新增貸及社融勝預期，傳監管機構薪酬減半，股匯齊升新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

居屋 | 房委會通過優化售樓安排，40歲以下白表家庭及單人多獲一抽籤號碼新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

航空股 | 內地春運今展開兼獲大摩大升目標，中資航空股齊起飛可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

麥玲玲教你催旺運程：年花擺放布局指南 - 東南方桃花、西方水種植物旺事業
人氣文章

玩樂 What’s On

西沙GO PARK 1月22日正式開幕｜100萬呎國際級運動設施、免費試堂、4萬呎兒童遊樂設施及寵物公園優惠詳情及交通方法
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

大集團月餅與年糕質素的反差
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

新一年計劃結婚和生育？切記以愛為先，為孩子組織美好的原生家庭
人氣文章

ChatENT．月巴氏

世界多了幾個迷雲黨人
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《照明商店》——照亮人性、時代與創作的劇
健康好人生 Health Channel
人氣文章
鼻塞原因解析：經常鼻塞是否鼻咽癌先兆？愛挖鼻會致顱內感染？中醫教你針灸與按穴位通鼻法新文章
人氣文章
迎金蛇的日子：自告奮勇幫媽油漆的挑戰與賀年素食譜 - 鴻運當頭生菜卷新文章
人氣文章
韓星李熙哲驚傳死訊享年39歲，最後貼文情緒憂傷！心理學家拆解9大輕生先兆警號
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事14/01/2025
神州經脈 | 新增貸及社融勝預期，傳監管機構薪酬減半，股匯齊升
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 6個月港元定存3.8厘新高，188日快閃優惠3...

14/01/2025 13:44

貨幣攻略

特朗普第二次就職典禮會不會再惹非議？

14/01/2025 11:30

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處