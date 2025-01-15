內房 | 碧桂園補發業績，年半蝕千九億，可用現金不足百億

昔日內房龍頭碧桂園(02007)陷入債務困局，因延發業績停牌超過9個月，公司為滿足復牌指引，一併補發2023年及2024年中期業績，18個月合共虧損約1912.42億元（人民幣．下同），其中2023年度虧損大幅增加至1784億元，而去年中期虧損則大幅收窄至128億元。此外，截至去年6月30日，該集團總債務中有約1472.87億元發生違約或交叉違約，比2023年底升約53億元。

碧桂園已自去年4月2日暫停買賣，股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

總借貸升至2502億人幣

該集團指，於去年6月30日總借貸約2502億元，比2023年底升6億元，而總現金餘額約448億元，比2023年底減少190億元，而且當中有380.86億元為受限制現金，意味著截至去年6月底可自由動用現金剩餘67.14億元。

去年交付逾38萬套房屋

碧桂園指，去年全年已累計交付房屋逾38萬套，2023年則交付逾60萬套，按年下跌約36.6%，而近3年累計交付約170萬套房屋。該集團又指，自2022年以來盤活資金回籠逾600億元。

2023年度物業減值823億人幣

碧桂園業績顯示，2023年度總收入約4010億元，減少約6.8%，毛虧936億元，而2022年度毛利約328億元；2023年全年每股虧損6.49元，不派末期股息。該集團指，2023年度稅前虧損約1672.5億元，因對在建物業及持作銷售的已落成物業計提減值淨額約823.5億元，計提金融資產及財務擔保減值損失淨額約372.4億元，及營銷及市場推廣費用和行政費用約180.3億元、淨財務費用約54.6億元以及其他收入及損失淨額約103.3億元。

去年中期業績顯示，碧桂園期內虧損128億元，比2023年同期虧損489億元收窄，每股虧損46分，不派中期股息。期內總收入約1021億元，減少約54.9%，營銷及市場推廣成本和行政費用下降50.8%，毛虧降至17億元。去年上半年歸屬股東權益的合同銷售金額約260億元，所涉銷售面積約265萬平方米。

核數師無法發表意見

碧桂園獨立核數師中匯安達會計師事務所對該集團2023年度業績無法發表意見，以及對去年中期業績無法發表結論。中匯安達指出，碧桂園經營存在重大不確定性或對集團持續經營的能力產生重大疑慮，集團可能無法在正常經營過程中變現資產和償還負債。不過，該行根據集團現金流量預測，碧桂園有足夠營運資金履行可見未來到期的財務義務，自去年6月底起的至少12個月期間能繼續運營。

撰文：經濟通市場組



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