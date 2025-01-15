美落實禁止中國製聯網車進口，車股捱沽可趁低吸？

即將卸任的美國拜登政府以國家安全為由，落實禁止中國製聯網汽車進口，加上大摩預期內地電動車企價格戰在農曆新年假期後開打，車股今日(15日)普遍捱沽，其中昨日(14日)發盈喜急升的零跑汽車(09863)回吐逾半成。不過，內地當局近日才發布新一份汽車以舊換新補貼通知，瑞銀指政策力度比預期慷慨，車股股價此前也已調整不少，應未致看得太淡，比亞迪(01211)今日收市仍錄得升幅，應如何選擇？

（比亞迪網頁截圖）

美敲定禁止聯網車用中國軟硬件新規 最早由2027年型號開始



據《路透社》報道，美國拜登政府昨日(14日)敲定新規定，禁止在美國行駛的聯網汽車採用中國的軟硬件，以保護美國免受中俄利用美國聯網車輛供應鏈所構成的相關國家安全風險。當中裝有中國軟件的聯網車將由2027年型號開始禁制，配備中國硬件的聯網車禁制時間則由2030年型號開始。新政策意味目前從中國進口車輛至美國銷售的通用汽車、福特汽車及沃爾沃將有兩年時間適應有關措施。美國商務部早於去年3月公布禁止從中國進口聯網車的建議，不過因要諮詢業界，一直未有公布實施細節。



而在去年9月，美國商務部已全面禁止與關鍵中國軟件和硬件聯網的車輛在美國上路，其中軟件禁令將適用於2027年車型，而硬件禁令則於2029年實施。中國車企同時也被禁止在美國道路上測試無人駕駛汽車。惟商務部在最終版本的禁令作出部分修改，重量超過1萬磅的汽車可獲豁免，意味比亞迪可繼續在加州組裝電動巴士。



大摩：料內地電動車價格戰春節後開打 春運展開訂單或再降

另外，摩根士丹利發表報告，預期內地電動車製造商價格戰很可能在農曆新年假期後開打。大摩指，內地主要汽車品牌銷售趨勢更分化，雖然近期刺激措施出台，但部分公司仍以自身資金刺激潛在買家銷售，建議投資者關注農曆新年假期後的定價策略。大摩又稱，比亞迪已恢復銷售勢頭，小米(01810)、特斯拉按周回升。在電動車初創公司中，理想汽車(02015)和小鵬汽車(09868)銷量更具韌性，相對極氪、蔚來(09866)銷售較弱。隨著春運於本周展開，估計訂單可能進一步下降。

值得一提，乘聯分會日前公布，2024年全年全國乘用車市場累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%，其中新能源乘用車市場零售1089.9萬輛，同比增長40.7%。乘聯分會秘書長崔東樹表示，新能源汽車規模呈現爆發式增長，單車批量大幅增大，單車成本明顯下降，而且頭部的競爭格局仍未穩定。因此，在這種高增長的市場中，2025年價格戰仍將延續，並且將極其猛烈。他又指，俄羅斯市場或將面臨負增長，歐洲市場面臨較大關稅壓力，因此2025年汽車出口預計增長10%，純電動汽車出口或為零增長。

內地完善汽車置換更新補貼標準 瑞銀：比預期慷慨料年底見效

另國家發展改革委、財政部上周發布2025年加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新政策的通知，其中提到，完善汽車置換更新補貼標準。個人消費者轉讓登記在本人名下乘用車並購買新車的，給予購買新能源乘用車單台補貼最高不超過1.5萬元人民幣，購買燃油乘用車單台補貼最高不超過1.3萬元人民幣。而報廢舊車並購買新能源乘用車以及購買2.0升及以下排量燃油乘用車的補貼金額不變，分別補貼2萬元人民幣以及1.5萬元人民幣。

瑞銀近日在上海舉辦大中華研討會，瑞銀中國汽車行業研究主管鞏旻表示，內地上周公布的汽車「以舊換新」政策力度比想像中更慷慨，補貼金額仍與去年中持平，且覆蓋全年，但並不會馬上就有立竿見影效果，預計本次政策刺激效果在年底可顯現。汽車在內地成為最大的通縮產品，消費者持觀望態度，認為愈晚買愈便宜，如何擺脫消費者對汽車售價通縮的預期，是內地政策制定者往後需面對的問題。不過，預計內地新能源車今年底的價格環境會較佳，因內地新能源車購置稅政策2026年起會由免徵轉為減半，消費者在預期車價明年開始會有通脹的狀態下，需求或在今年底轉強。惟由於保護主義抬頭，內地今年汽車出口增速可能放慢。

中汽協料今年汽車銷量同比增4.7% 新能源車銷量增24.4%

中汽協副總工程師許海東則於周一(13日)發布了《2025年中國汽車市場整體預測報告》，預計今年全年中國汽車總銷量為3290萬輛，同比增長4.7%，其中乘用車銷量為2890萬輛，同比增長4.9%；商用車銷量為400萬輛，同比增長3.3%；新能源汽車為1600萬輛，同比增長24.4%；出口銷量為620萬輛，同比增長5.8%。他表示，汽車產業2025年共有五大有利因素，分別為宏觀政策活力加速釋放；「兩新」政策持續發揮作用；新能源免購置稅政策延續；海外市場空間持續擴大；供給側改革成效顯著。

另中汽協數據顯示，2024年汽車產銷累計完成3128.2萬輛和3143.6萬輛，同比分別增長3.7%和4.5%，產銷量再創新高，其中新能源汽車產銷分別完成1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%，較2023年提高9.3個百分點。單月看，去年12月汽車產銷分別完成336.6萬輛和348.9萬輛，產量環比下降2%，銷量環比增長5.2%，同比分別增長9.3%和10.5%，其中新能源汽車產銷分別完成153萬輛和159.6萬輛，同比分別增長30.5%和34%，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的45.8%。另外，去年12月汽車出口50.4萬輛，環比增長2.9%，同比增長1.1%。2024年全年汽車出口585.9萬輛，同比增長19.3%。

熊麗萍：車股受惠補貼且內捲可望收斂 比亞迪吉利可吼位買

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，美國政府敲定禁止裝有中國軟硬件聯網車進口，往後要看政策實際如何落實，事實上拜登還有幾日就落台，下任總統如何處理未知，可能會繼續或者有變數，故近期即使有此類消息，相關股份股價未見明顯受影響，大家都較為觀望，幾日後可能是另一回事，買賣策略不要跟得太貼。除了暫未見上述消息對車股有甚麼影響外，車股股價也已跌了很多，且美國對內地汽車限制已在大家預期內，餘下就只看新任總統上台後如何處理。

熊麗萍續指，今年最重要仍要看車市表現，補貼應會對銷售有幫助，政府也希望以此帶動經濟增長，以及鼓勵用新能源車以達環保作用，惟難以預料在拓展海外市場方面會面對甚麼變數，故車股不宜一面倒看升，料會有波幅。另一最擔心因素則是減價問題，不過，近期雖有Tesla等減價消息，但不似之前一有車企減價就有同業跟進，政府提醒了行業不要再「自己捲自己」，致行業毛利集體下跌，消費者愈發不買，與政府鼓勵消費政策相違背。中央政治局已發聲，今年各樣產品內捲情況應會有所收斂。雖然今年車股不是首選，但股價若出現短線調整可以吼位買入，當中可留意比亞迪及吉利(00175)。

新能源車股今日普遍下跌，零跑跌5.02%收報32.2元，小鵬跌0.99%收報50.1元，蔚來跌2.32%報31.65元，理想跌3.12%報85.4元，小米則跌0.44%報33.6元，惟比亞迪升0.7%報258.8元。傳統車股亦普遍下挫，吉利跌2.58%報13.6元，廣汽(02238)跌1.62%報3.04元，長汽(02333)跌3%報12.92元，惟東風(00489)升1.93%報3.17元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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