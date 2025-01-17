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春節臨近濠賭股股價反受壓，大行各有心水可以點揀？

17/01/2025

　　距離農曆新年不足兩星期，惟近日旅遊相關板塊未見異動，濠賭股股價更連日受壓，其中金沙中國(01928)已連跌8日。麥格理指，近日澳門賭收出現季節性放緩，惟料農曆新年假期期間可達雙位數增長，濠賭股中首選銀娛，其他大行也各有心水，或可趁其勢弱部署吸納，可揀買哪一隻？

 

春節臨近濠賭股股價反受壓，大行各有心水可以點揀？

（Shutterstock）

 

澳門旅遊局料春節不少內地客來澳　麥格理：賭收可達雙位數增長


　　據《澳門電台》日前報道，澳門旅遊局局長文綺華稱，珠海和橫琴粵澳深合區赴澳門旅遊「一周一行」和「一簽多行」元旦日起實施後，來澳旅客有明顯增長，本月3日至5日有10萬或以上人次，她預期春節假期，將有不少內地旅客來澳辦年貨，旅遊局會做好宣傳工作，分流旅客到各區消費。

 

　　麥格理近日發表研報指，據第三方數據供應商估計，由於農曆新年前的季節性放緩，上周澳門日均賭收為6.28億澳門元，按周下降8%，並預期在1月29日農曆新年假期前，賭收將進一步放緩，惟估計澳門農曆新年假期期間的賭收可達雙位數字增長。另外，去年澳門旅客數量達到3493萬人次，高於政府原定的3300萬人次目標。政府預期今年旅客人次將達到3600萬。銀河娛樂(00027)是該行在澳門博彩業的首選股份，因其強勁的物業發展計劃及充裕的酒店存量房間，予「跑贏大市」評級，目標價50.7元。另相信隨著金沙中國從裝修高峰期恢復過來，該股亦將值得關注，予「跑贏大市」評級，目標價26.4元。

 

摩通：新一年賭收勢頭仍強勁　惟1月料按年跌5%至7%

  

　　摩通稱，澳門新一年賭收勢頭依然強勁，1月份首12日的賭收約78億澳門元，意味日均收入為6.5億澳門元，相對於去年12月及去年第四季日均收入增長11%及4%，中場賭收約達疫情前水平115%，相對於去年第四季恢復至約110%。不過，今年農曆新年假期將橫跨兩個月，由1月28日至2月4日持續8日，而去年農曆新年假期為2月10至17日，影響按年相比的數據，農曆新年對1月賭收將產生負面影響(未來兩周節前放緩，再加上農曆新年伊始，因家庭聚會等原因令博彩活動表現通常較弱)，而對2月則有積極影響(農曆新年所有高峰需求都將在2月呈現)。預期澳門1月賭收按年跌5%至7%，達到180億至183億澳門元；2月按年增長0%至5%，達到185億至195億澳門元；首兩月賭收按年持平。該行首選銀娛，其次分別為美高梅(02282)、永利澳門(01128)、金沙、澳博(00880)及新濠(00200)，其中銀娛及美高梅分別予目標價48元及14元，均予「增持」評級。

 

　　瑞銀指，行業數據顯示，金沙和澳博去年第四季市場份額分別按季下跌1.4及0.7個百分點，當中金沙單是12月市場份額便按月下跌1個百分點，相信是由於倫敦人二期工程持續干擾以及季節性因素影響。而最大受益者為銀娛，市場份額按季增長1.1個百分點，當中有部分被12月份的份額下降所抵銷；其次為美高梅 ，受到活動開支增加的推動，第四季市場份額按季提升0.8個百分點。濠賭股接下來將受到賭牌續期、簽證政策、賭桌上限和勞工許可等相關監管環境潛在變化、中國經濟發展趨勢、其他旅遊城市競爭加劇，以及項目開發和營運等執行風險因素左右。目前瑞銀將金沙列入焦點股名單當中，予「買入」評級，目標價24.8元。

 

滙豐研究：本月以來賭收較上月高　偏好美高梅銀娛


　　滙豐研究表示，1月首12日的賭收為78億澳門元。受到農曆新年的良好需求趨勢，本月以來的日均賭收較去年12月高出11%。該行繼續偏好美高梅，認為集團有較好的投資資本回報，又看好銀娛，相信澳門銀河嘉佩樂酒店於今年開幕，將有助銀娛擴大其高端中場份額，並提升競爭力，兩者均予「買入」評級，目標價分別為17元及51.5元。


　　摩根士丹利則預計澳門博彩行業的上季EBITDA按季僅增長1%，行業賭收則按季增長3%，顯示行業EBITDA遜於預期，且利潤率繼續受壓。澳門博彩行業所有公司的上季EBITDA預測都會下調，不過預期銀娛、永利澳門及美高梅的表現將優於同業。

 

據報銀娛去年中場賭收市佔率逾14%　金沙佔近8%

 

　　值得一提，根據《濠博新聞》引述當地市場數據，銀河娛樂旗下澳門銀河單一賭場去年12月的中場殺數達24.8億澳門元，全年計錄得總殺數逾280億澳門元，佔全年澳門市場賭收約12%。而旗下星際娛樂場及衛星場華都中場殺數亦近50億及近2億澳門元，銀娛在去年澳門賭收市場佔比逾14%。

 

　　另外，金沙中國旗下威尼斯人去年12年中場殺數達13億澳門元，按月跌3.7%，按年跌13%，月份計排名第三。該賭場全年殺數則約179億澳門元，佔去年全年賭收市場佔比近8%。美高梅中國旗下美獅美高梅的中場去年錄得總殺數約162億澳門元，佔去年全澳賭收逾7%。

 

李偉傑：暫缺炒作題材惟春節影響正面　銀娛近30元可吼

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑表示，春節假期應會有多些人去澳門作短線旅遊，對濠賭股影響偏向正面，反而家庭聚會隨時都可以，未必一定要在春節期間，料對博彩活動影響不大，記得銀娛股價去年也於農曆年初七時升至高位，而今年春節假期於1月，去年則於2月，今年1月賭收表現應會比去年1月好。不過，濠賭股暫沒見有新題材可供炒作，股價正處於整固階段，相信要有更多春節酒店預訂等數據公布，才可帶動股價上升。

 

　　李偉傑又指，濠賭股現時不是市場焦點，相信股價仍會反覆受壓，不宜同時持有太多隻，避免鎖死資金，損失機會成本，當中可揀銀娛，早前有調查報告指其中場收入佔比於澳門一眾博企中最高，另要留意，美國新總統快將上場，金沙等外資博企政策風險較高，市場難免會有戒心，而銀娛也宜待股價跌至大位近30元才入手。

 

　　濠賭股股價今日普遍下跌，金沙跌0.55%收報17.94元，美高梅跌2.62%報10.42元，永利澳門跌2.34%報5.43元，新濠跌1.18%報4.19元，惟澳博無升跌報2.46元，銀娛升0.32%報31.5元。

 

春節臨近濠賭股股價反受壓，大行各有心水可以點揀？

 

春節臨近濠賭股股價反受壓，大行各有心水可以點揀？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


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