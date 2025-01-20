消息：轉數快跨境滙款設上限，4月P2P率先試行

金管局與人行上周宣布多項深化香港與內地金融工作的措施，包括推動兩地快速支付系統互聯，以便利兩地居民進行即時小額跨境滙款。據《信報》引述消息人士報道，跨境滙款目標是4月作試點營運(pilot)，料將設定轉帳額度，初期以個人對個人轉帳(P2P)先行，預期6月正式推出服務，惟實際落實時間仍要視乎情況而定。

金管局發言人回應指出，該局與人行正積極推動落實兩地快速支付系統的互聯。項目進展順利，兩地系統已於2024年12月完成技術對接；預計大約今年中推出部分服務，將根據實施情況和經驗，有序地逐漸擴展及完善服務。

報道指出，目前本港居民北向滙款設有每日8萬元人民幣的滙款上限，日後透過香港的轉數快(FPS)與內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)互聯跨境滙款的額度，是否屬於新增的滙款額度仍需進一步探討；因涉及商戶或需其他的技術安排，故之後才會開放至商戶支付應用。

撰文：經濟通採訪組

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