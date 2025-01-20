  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯

消息：轉數快跨境滙款設上限，4月P2P率先試行

20/01/2025

消息：轉數快跨境滙款設上限，4月P2P率先試行

 

　　金管局與人行上周宣布多項深化香港與內地金融工作的措施，包括推動兩地快速支付系統互聯，以便利兩地居民進行即時小額跨境滙款。據《信報》引述消息人士報道，跨境滙款目標是4月作試點營運(pilot)，料將設定轉帳額度，初期以個人對個人轉帳(P2P)先行，預期6月正式推出服務，惟實際落實時間仍要視乎情況而定。

 

　　金管局發言人回應指出，該局與人行正積極推動落實兩地快速支付系統的互聯。項目進展順利，兩地系統已於2024年12月完成技術對接；預計大約今年中推出部分服務，將根據實施情況和經驗，有序地逐漸擴展及完善服務。

 

　　報道指出，目前本港居民北向滙款設有每日8萬元人民幣的滙款上限，日後透過香港的轉數快(FPS)與內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)互聯跨境滙款的額度，是否屬於新增的滙款額度仍需進一步探討；因涉及商戶或需其他的技術安排，故之後才會開放至商戶支付應用。

 

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00653

卓悅控股

0.480

異動股

08018

匯財金融投資

0.051

異動股

01728

正通汽車

0.108

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00653 卓悅控股
  • 0.480
  • 08018 匯財金融投資
  • 0.051
  • 01728 正通汽車
  • 0.108
  • 00464 中國智能科技
  • 0.280
  • 02800 盈富基金
  • 20.000
股份推介
  • 01836 九興控股
  • 17.480
  • 目標︰$22.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.740
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 11.920
  • 目標︰$13.50
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 53.400
  • 目標︰$61.00
  • 00552 中國通信服務
  • 4.220
  • 目標︰$4.65
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 388.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 83.950
  • 00981 中芯國際
  • 39.300
  • 00388 香港交易所
  • 292.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 156.000
報章貼士
  • 01157 中聯重科
  • 5.670
  • 目標︰--
  • 01318 毛戈平
  • 61.300
  • 目標︰--
  • 00168 青島啤酒股份
  • 52.800
  • 目標︰$58.00
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01211 比亞迪股份
  • 273.200
  • 內房 More
  • 03383 雅居樂集團
  • 0.640
即時重點新聞

20/01/2025 14:38  《異動股》舜宇飆逾4%，內地多款iPhone降價以達補貼標準

20/01/2025 14:24  【美國大選】市場變化：特朗普幣及梅拉尼婭幣推出，市場陷入瘋狂

20/01/2025 13:39  【提振內房】萬科AH股境內債急漲，深圳政府表態要維持穩定經營

20/01/2025 12:20  中美元首通話憧憬關係改善，半日恒指升457點報20041

20/01/2025 13:36  《Ａ股行情》政府撐萬科穩定經營，滬指午後升0.5%創板漲2%

20/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８３﹒２５億元，買中芯沽中移動

20/01/2025 08:55  【大行炒Ｄ乜】中金削百度目標逾一成，摩通普降能源股目標

20/01/2025 11:42  《財資快訊》美電軟報７﹒７８３５，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

消息：轉數快跨境滙款設上限，4月P2P率先試行新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指升幅午後擴大至逾500點，京東美團齊飆逾7%新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

投資推廣署：去年539公司來港創新高，總投資額677億元新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！
人氣文章

小薯茶水間

2024萬千星輝頒獎典禮得獎名單：60歲邵美琪皮膚緊緻、體態纖瘦 分享養生秘訣與保持纖瘦身材的運動方法
人氣文章

財識兼收．止凡

結果驚人的投資方法
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

結合生物科技的Clean Beauty新貴！Grown Alchemist除了黑色經典潤手霜，還有哪些必備的口碑好物？
人氣文章

Art & Living

香港藝術館「塞尚和雷諾阿的世界」珍藏展：看印象派巨匠筆下的19世紀法國日常
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

韓星帶起Oversized皮褸熱潮！數百元就有交易的PU膠褸值得入手嗎？如何分辨真假皮褸？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
初期癌症徵兆難察覺！及早求醫可減少惡化風險：香港3大免費篩檢及13種癌症徵兆一覽
人氣文章
飲食陷阱 ｜最常見早餐藏高油陷阱！腸胃科醫生警告：小心加重脂肪肝病情 + 10種逆轉脂肪肝的食物名單新文章
人氣文章
74歲譚詠麟大病後康復最新近況曝光：與老友聚會驚現「心型禿」！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 16:22
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 16:22
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2025 16:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2025 16:05
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/01/2025
消息：轉數快跨境滙款設上限，4月P2P率先試行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜日央行議息在即 日圓「5算」不再？｜美元...

20/01/2025 14:05

貨幣攻略

特朗普揭開新航海時代爭霸戰

15/01/2025 16:24

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處