洪灝專訪 | 美股未來3至6個月將大跌，A股春節攻勢看⋯⋯

特朗普美東時間周一（20日）中午12時正式宣誓就職之際，自去年11月以來由「特朗普交易」驅動的標指、納指升幅，已由歷史高位全數回落。思睿駐香港首席經濟學家洪灝表示，美股在未來3至6個月出現「像樣」的調整毫無懸念，而從各種指標的背離、倉位的集中、估值的誇張等等因素看，這一波的調整會「遠遠大於10%」。

通脹更高更長，美債再融資捉襟見肘



自去年12月16日創下20204點歷史紀錄，納指已搶先回吐近3%，其中頭號「忠粉」馬斯克旗下的特斯拉較歷史高位跌近13%，幣圈股Microstrategy較歷史高位跌近27%。

洪灝就指，這波調整是未來3個月更大規模下跌的「預演」，而近期美國、英國、德國等發達國家國債孳息不約而同地走高，亦對成長股、高成長股非常不利。他認為，發達國家債息齊飆升，主要是因為市場對通脹的預期在升溫（儘管英國更多是因為財政問題發酵），「可能像美國人以前習慣了0到2%的通脹，那以後可能就是4個百分點的通脹，就是低通脹」。

洪灝料半年內美股將出現遠大於10%的調整，而A股「春節攻勢」的關鍵是刺激政策何時落地。(Shutterstock)

他特別指，剛卸任的財長耶倫出於某種原因，過去借了很多兩年期國債，初衷可能是押注兩年期債息會隨通脹走低而下行，惟近期債市走勢顯得事與願違，美債再融資在通脹higher for longer的背景下，將明顯捉襟見肘及面對極大壓力。

特朗普高度不確定性，中國勿過度樂觀



相比之下，中國國債利率卻屢創新低，跟當年日本國債走勢輾轉下行大有相似之處，形容「圖都挺嚇人」。但他提醒，歷史上有不同的時期價格的走勢可以比較，但是這些價格走勢產生的類似歷史背景可能並不完全一致。

洪灝續指，傳說中的A股「春節攻勢」的關鍵，仍待相關政策何時落地。而面對特朗普的高度不確定性及對格陵蘭島、加拿大、墨西哥等密集出口術，中國亦勿過度樂觀。

《說說心理話》青少年自殺率上升，如何分辨求助訊號？社工分享陪伴的重要性► 即睇