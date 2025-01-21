碧桂園復牌大升，內房股借勢反彈可再吼？

停牌超過9個月的碧桂園(02007)今早(21日)復牌，雖然集團一年半內虧損逾1900億人民幣，但同時公布清盤聆訊獲延期至5月，並表示將積極整合資源以盤活項目建設及銷售，股價高開3%後，升幅最多擴大至近三成。另萬科(02202)發公告稱會如期償付其中一隻將到期債券的利息，又有傳深圳市政府近日召開會議，當地官員表示要維持萬科穩定經營，再加上內地去年12月70個大中城市樓價按月持平，為一年半以來首次，較連升6日的港股落後的內房股今日借勢反彈，可否繼續追落後？

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碧桂園清盤聆訊獲延期至5月26日 稱去年上半年交付量排第一

碧桂園停牌超過9個月後今早復牌，上周一次過補發2023年全年及2024年中期業績，一年半期間虧損達1912.42億人民幣，其中2023年度虧損大幅增加至1784億元人民幣，去年中期虧損則大幅收窄至128億元人民幣。此外，截至去年6月30日，集團總債務中有約1472.87億元人民幣發生違約或交叉違約，比2023年底升約53億元人民幣。公司期望今年上半年內與債權人就債務重組達成一致。集團公布，在債權人支持下，高等法院於昨日(20日)已批准集團有關清盤呈請的延期申請，聆訊現獲延期至5月26日。集團感謝債權人對其所進行工作的持續支持及參與。



碧桂園指，儘管集團面臨財務困難以及2023年及2024年中期的虧損，仍繼續優先推進其房地產開發項目的交付，並根據中國指數研究院發布的「2024年上半年中國房地產企業交付規模排行榜」，於2024年上半年交付量排名第一。為應對當前的金融環境，集團已積極行動，並將繼續整合資源以盤活項目建設及銷售，並控制整體營運成本。

萬科稱「21萬科02」明日如期付息 傳深圳政府表態支持穩定經營

萬科發布公告，該公司2021年面向合格投資者公開發行住房租賃專項公司債券(第一期)(品種二)將於明日(22日)支付自2024年1月22日至2025年1月21日期間的利息。據悉，本期債券簡稱「21萬科02」，債券期限為7年期，票面利率為3.98%。

另據《彭博》引述知情人士報道，深圳市政府上周五(17日)就萬科的情況召開了閉門會議，當地政府官員在會上表示要維持萬科的穩定經營；官方還計劃引入新的審計方和財務顧問，對萬科的地產項目和資產進行梳理。萬科總部位於深圳，其最大股東深圳地鐵是深圳市國資委直管的大型國企。在萬科流動性壓力增大的背景下，深圳政府此舉顯示出其正高度關注事態發展。值得一提，萬科總裁祝九勝早前據報被深圳公安機關帶走，公司或面臨接管改組，但內媒已刪除有關報道。

不過，惠譽和標普全球仍將萬科評級由「B+」下調兩級至到「B-」，理由是萬科財務靈活性下降，今年的銷售前景不明朗。標普將其評級從負面展望移至負面觀察。標普認為，萬科的現金獲取能力較先前預期弱，流動性壓力已上升，將其對於萬科流動性的評估從不足調整為疲軟，又將其管理和治理評估調整至負面，以反映風險管理的不足。萬科將需要從合約非核心資產處置中及時收回現金，從金融機構募集增量的資產質押貸款，以妥善管理2025年大量到期債務。惠譽則指，萬科的銷售及現金流下降，將削弱公司處理2025年到期巨債的能力。而另一間評級機構穆迪上周五已將萬科評級由「B2」下調至「Caa1」。

內地12月70城樓價按月持平 一年半以來首次

國家統計局日前公布2024年12月商品住宅銷售價格變動情況。數據顯示，12月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；一二三線城市同比降幅均繼續收窄。《路透》根據統計局數據測算，2024年12月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅連續第二個月縮窄至5.3%；12月環比則由「負轉平」，環比自2023年6月以來首次轉為持平。而中國房地產研究機構中指研究院1月初發布報告顯示，去年12月百城新建住宅平均價格為每平方米16654元人民幣，受部分優質改善項目入市帶動，12月新房價格環比結構性上漲0.37%，同比上漲2.68%，二者漲幅均較上月小幅擴大。

國家統計局局長康義在國新辦記者會上表示，去年9月以來，房地產市場呈現積極變化，第四季新建商品房銷售面積、銷售額同比分別增長0.5%、1%，扭轉了之前連續下滑的態勢。總的來看，近期房地產市場在政策組合拳作用下積極變化增多，市場信心在逐步提振。隨著存量政策和增量政策的有效落實，下階段房地產市場有望繼續改善。從中長期來看，中國新型城鎮化還沒有完成，剛需和改善性住房需求還有潛力，更多安全舒適、綠色智慧的好房子的需求還會增加，房地產市場發展的新模式也將逐步的構建，這有助於房地產市場平穩健康發展。

滙豐環球：今年內房銷售復甦持續 惟萬科事件添不確定性

滙豐環球近日發表報告指，隨着萬科總裁傳被公安帶走，內地房地產市場出現一些不確定性，事件加劇行業的政策真空和擔憂，故調低5隻內房股評級及目標價，包括建發國際(01908)、龍湖(00960)、越秀地產(00123)及綠城服務(02869)，評級由「買入」降至「持有」，目標價分別降至12.8元、10.3元、5.3元及4.1元，調低幅度介乎28%至50%。另將萬科評級由「持有」降至「減持」，目標價由8元大削一半至4元。該行仍偏好華潤置地(01109)、華潤萬象生活(01209)和貝殼(02423)，均予「買入」評級，惟將其目標價分別下調至32.5元、38.8元及22.1美元，減幅介乎9%至27%。



另外，該行維持今年內地房地產銷售及樓價預測不變，銷售復甦步伐持續，然而，市場情緒確實受到萬科流動性風險重新浮現和房地產行業缺乏短期動力的影響，至於此次調整目標價和評級主要由每股資產淨值折扣擴大所致，短期亦對內房持更謹慎態度。在基本假設下，農曆新年前沒有重大政策刺激或強勁銷售增長，相信投資者更偏好防禦性股票如華潤置地、華潤萬象生活及貝殼。不過，如政府助萬科紓困，或推更多強而有力的刺激措施，投資者對萬科或優質民企興趣將增強，若銷售勝預期及房價穩定下，則偏好國企內房股。

何啟俊：內房遠未脫困短炒也要小心 國企內房及貝殼都買唔過

俊賢資產管理投資總監何啟俊表示，碧桂園復牌對投資者來說是好事，至少提供了逃生門可以隨時沽貨，而其清盤聆訊獲延期至5月也可為集團帶來喘息機會，有時間處理債務及銷售等問題。不過，對內房整體看法仍會較審慎，從12月樓市數據來看，銷售及樓價看來已企穩，但與脫困仍有一段距離，市場信心仍需時恢復。現階段內房股只宜短炒，但波動較大要小心，其中碧桂園雖已復牌，但無論銷售及現金流要回復正常都需要時間。事實上，市場上不乏一些受惠國策或行業前景較佳的板塊，它們都更值博，未必要揀內房，就算是國企內房及專做房產代理的貝殼也不建議吸納，雖然往後若中國經濟好轉，民眾買樓意欲提升，對貝殼業務有利，但現時也不見其股價表現特別好，只與一般國企內房同步。

碧桂園跌今日升17.53%收報0.57元，成交8.98億元，同系碧桂園服務(06098)亦升6.51%報5.4元。其他內房股也普遍造好，潤地升1.28%報23.75元，龍湖升2.23%報10.1元，萬科升9.09%報5.4元，越秀地產升2.68%報4.98元，融創中國(01918)升3.75%報1.66元，綠城中國(03900)升4.57%報9.15元，世茂(00813)升3.26%報0.95元，雅居樂(03383)升6.35%報0.67元，惟富力地產(02777)跌1.56%報1.26元，中海外(00688)跌0.16%報12.48元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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