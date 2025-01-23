香港經濟 | 黃俊碩：積極爭取更多企業落戶香港

《金碩良言》在目前環球政經環境陰霾密布、香港經濟模式轉型等不確定性因素困擾之下，負責為香港招商引資的政府機構——投資推廣署，在本周一向市民大眾提交了為香港招商引資的成績表。投資推廣署公布的2024年招商引資具體數據顯示，去年投資推廣署成功協助539間境外企業來港開設或擴展業務，有關企業為香港帶來677億元投資及開創6864個新增職位，上述三者分別較2023年躍升41%、10%及67%。

投資推廣署成功交出一份亮麗的成績表，雖然未必可以完全扭轉現時坊間對香港經濟發展的一些負面情緒，惟有關成績表卻能夠向社會大眾及工商業界說明，香港作為亞太區首屈一指的國際金融、商貿中心，擁有著各種得天獨厚的優勢及條件，令香港成為不同企業在亞太地區開拓業務的重要基地。

去年引進來港的新企業當中，五大主要來源地包括中國內地（273間）、美國（52間）、法國（24間）、英國（24間）和新加坡（23間），從事業務的範疇包括創新及科技（120間）、金融服務及金融科技（110間）、家族辦公室（95間）、旅遊及款待（58間）和商務及專業服務（47間）。

上述的數據顯示，香港作為國家最開放的國際金融及商貿中心，繼續發揮著讓海外企業「引進來」、協助內地企業「走出去」的「超級聯繫人」角色，而該批引進來港的新企業中，數量最多是從事創新及科技行業，反映出特區政府推動創科產業發展、吸引境外創科產業落戶香港的措施具有一定成效。同時，從事金融服務及金融科技產業和家族辦公室業務的企業，成為落戶香港新企業的第二、三名，亦充分說明香港在金融領域及專業服務業所擁有的優勢。

香港作為亞太區首屈一指的國際金融及商貿中心，是不同企業在區內開拓業務的重要基地。(Shutterstock)

踏入2025年，曾經在2018年發起中美貿易戰的特朗普正式再度入主白宮，某程度會令中美關係和港美關係發展帶來陰影。不過，美國工商業界本身十分務實，若果投資香港能夠獲得合理的回報，相信亦無阻美國工商業界投資香港的決心。因此，香港最重要的工作在於提升自身競爭力，在優化香港原有的優勢產業之餘，進一步積極開拓新產業，令香港由「超級聯繫人」進升為「超級增值人」。

首先，在成功吸引境外創科企業落戶香港提供銷售及產品服務外，更要完善香港的創科生態配套，令香港成為研發基地，同時鼓勵有關企業在港進行財資管理、構建採購貿易供應鏈、設立地區管理總部，甚至在港上市或發債等。

此外，財經事務及庫務局早前宣布進一步放寬「新資本投資者入境計劃」的投資門檻，新的投資門檻將在今年3月1日正式實施。我們應該把握有關契機，研究進一步向聯合家族辦公室提供稅務優惠，從而引導更多境外家族辦公室，以及相關的金融服務、專業服務企業落戶香港，擴大香港家族辦公室、金融服務和專業服務業的發展空間。

與此同時，特區政府更要大力推動香港發展成為國家對外開放的綠色金融中心，協助內地綠色金融產品，特別是碳交易，制定碳交易標準、進行綠色認證、出口至海外等，從而吸引境外的綠色金融企業落戶香港，令香港建立完善的綠色金融產業集群，為香港金融業開拓全新的廣闊發展空間。

在2025年，香港面對著挑戰與機遇並行的環境，無論外圍政經格局如何變動，香港依然是內地及海外企業在亞太地區開拓業務的理想地區。因此，香港在新一年最重要的工作，在於完善提升自身各行各業的競爭力，積極開拓新的產業，優化香港的營商環境，令香港由「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，從而讓更多境外企業雲集香江。

立法會會計界議員 黃俊碩

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