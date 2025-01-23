  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
聖誕新年特輯
etnet專輯

香港經濟 | 黃俊碩：積極爭取更多企業落戶香港

23/01/2025

　　《金碩良言》在目前環球政經環境陰霾密布、香港經濟模式轉型等不確定性因素困擾之下，負責為香港招商引資的政府機構——投資推廣署，在本周一向市民大眾提交了為香港招商引資的成績表。投資推廣署公布的2024年招商引資具體數據顯示，去年投資推廣署成功協助539間境外企業來港開設或擴展業務，有關企業為香港帶來677億元投資及開創6864個新增職位，上述三者分別較2023年躍升41%、10%及67%。

 

　　投資推廣署成功交出一份亮麗的成績表，雖然未必可以完全扭轉現時坊間對香港經濟發展的一些負面情緒，惟有關成績表卻能夠向社會大眾及工商業界說明，香港作為亞太區首屈一指的國際金融、商貿中心，擁有著各種得天獨厚的優勢及條件，令香港成為不同企業在亞太地區開拓業務的重要基地。

 

　　去年引進來港的新企業當中，五大主要來源地包括中國內地（273間）、美國（52間）、法國（24間）、英國（24間）和新加坡（23間），從事業務的範疇包括創新及科技（120間）、金融服務及金融科技（110間）、家族辦公室（95間）、旅遊及款待（58間）和商務及專業服務（47間）。

 

　　上述的數據顯示，香港作為國家最開放的國際金融及商貿中心，繼續發揮著讓海外企業「引進來」、協助內地企業「走出去」的「超級聯繫人」角色，而該批引進來港的新企業中，數量最多是從事創新及科技行業，反映出特區政府推動創科產業發展、吸引境外創科產業落戶香港的措施具有一定成效。同時，從事金融服務及金融科技產業和家族辦公室業務的企業，成為落戶香港新企業的第二、三名，亦充分說明香港在金融領域及專業服務業所擁有的優勢。

 

香港經濟 | 黃俊碩：積極爭取更多企業落戶香港

香港作為亞太區首屈一指的國際金融及商貿中心，是不同企業在區內開拓業務的重要基地。(Shutterstock)

 

　　踏入2025年，曾經在2018年發起中美貿易戰的特朗普正式再度入主白宮，某程度會令中美關係和港美關係發展帶來陰影。不過，美國工商業界本身十分務實，若果投資香港能夠獲得合理的回報，相信亦無阻美國工商業界投資香港的決心。因此，香港最重要的工作在於提升自身競爭力，在優化香港原有的優勢產業之餘，進一步積極開拓新產業，令香港由「超級聯繫人」進升為「超級增值人」。

 

　　首先，在成功吸引境外創科企業落戶香港提供銷售及產品服務外，更要完善香港的創科生態配套，令香港成為研發基地，同時鼓勵有關企業在港進行財資管理、構建採購貿易供應鏈、設立地區管理總部，甚至在港上市或發債等。

 

　　此外，財經事務及庫務局早前宣布進一步放寬「新資本投資者入境計劃」的投資門檻，新的投資門檻將在今年3月1日正式實施。我們應該把握有關契機，研究進一步向聯合家族辦公室提供稅務優惠，從而引導更多境外家族辦公室，以及相關的金融服務、專業服務企業落戶香港，擴大香港家族辦公室、金融服務和專業服務業的發展空間。

 

　　與此同時，特區政府更要大力推動香港發展成為國家對外開放的綠色金融中心，協助內地綠色金融產品，特別是碳交易，制定碳交易標準、進行綠色認證、出口至海外等，從而吸引境外的綠色金融企業落戶香港，令香港建立完善的綠色金融產業集群，為香港金融業開拓全新的廣闊發展空間。

 

　　在2025年，香港面對著挑戰與機遇並行的環境，無論外圍政經格局如何變動，香港依然是內地及海外企業在亞太地區開拓業務的理想地區。因此，香港在新一年最重要的工作，在於完善提升自身各行各業的競爭力，積極開拓新的產業，優化香港的營商環境，令香港由「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，從而讓更多境外企業雲集香江。

 

立法會會計界議員　黃俊碩

【你點睇？】TikTok美國禁令生效前大批「TikTok難民」湧入小紅書，你認為該現象會否對中美文化交流帶來正面影響？特朗普暫緩禁令後小紅書熱潮會否持續？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00753

中國國航

4.840

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

151.500

異動股

00288

萬洲國際

6.290

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 151.400
  • 00288 萬洲國際
  • 6.290
  • 01918 融創中國
  • 1.500
  • 02007 碧桂園
  • 0.410
  • 09963 高科橋
  • 0.420
股份推介
  • 02020 安踏體育
  • 79.500
  • 目標︰$90.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 271.800
  • 目標︰--
  • 01836 九興控股
  • 17.760
  • 目標︰$22.00
  • 00008 電訊盈科
  • 4.570
  • 目標︰$5.50
  • 01818 招金礦業
  • 12.180
  • 目標︰$13.50
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 382.800
  • 00981 中芯國際
  • 42.700
  • 00005 滙豐控股
  • 79.050
  • 00941 中國移動
  • 75.150
  • 00388 香港交易所
  • 294.400
報章貼士
  • 06198 青島港
  • 5.980
  • 目標︰$6.50
  • 00123 越秀地產
  • 4.820
  • 目標︰$5.38
  • 02333 長城汽車
  • 12.760
  • 目標︰$17.00
熱炒概念股
即時重點新聞

23/01/2025 09:26  【提振Ａ股】今年第二批險資長期股票投資試點規模不低1000億

23/01/2025 09:36  《中資異動》招證飆7%信証升半成，明確中長期資金入A股指標

23/01/2025 09:23  《異動股》復宏漢霖低開一成，復星醫藥私有化決議案未獲通過

23/01/2025 09:28  【提振Ａ股】吳清：公募基金銷售費率再降，為投資者節約450億

23/01/2025 08:32  【開市Ｇｏ】美AI大計遭潑冷水，內地催險資入A，周大福零售差

23/01/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４１﹒７１億元，買中芯沽阿里

23/01/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理對新東方連降兩級，滙證降中海油中石油目標

23/01/2025 09:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７８８１，隔夜拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

馬斯克明拆特朗普台，指其星際之門計劃「假大空」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

TVB料上季廣告收入增逾一成，重申全年顯著正EBITDA預期新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

香港經濟 | 黃俊碩：積極爭取更多企業落戶香港新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

近半港人認為英國口音最性感！香港英語口音排第二！印度口音最難理解
人氣文章

Shopping What’s On

麥當勞樂園水晶麻雀套裝限量發售 | 1月23日App訂購$988送$100美食禮券
人氣文章

玩樂 What’s On

農曆新年好去處2025︱海洋公園新春活動：超巨充氣熊貓、卡通家姐細佬新互動區及熊貓黃金工藝精品
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

期望男友是高富帥？面對現實！擇偶緊記2個重點，就是「放大」和「縮小」
人氣文章

Fashion

不老氣的新年當紅造型！換上lululemon新春限定系列，配搭出時尚休閒Sporty Chic風格
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

婚姻中的最大傷害：不是伴侶離開失去感情，而是在感情中失去自我
健康好人生 Health Channel
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
人氣文章
增高手術 ｜150cm女子土耳其斷骨增高6cm後遺症嚴重：腿部噴膿行路困難新文章
人氣文章
蓮藕蓮藕年年都有：家家戶戶新春菜必備，富貴蓮藕撈食譜分享！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 11:41
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 11:41
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/01/2025 11:41
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/01/2025 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態23/01/2025
馬斯克明拆特朗普台，指其星際之門計劃「假大空」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

特朗普為「美國世紀」劃上句號

21/01/2025 15:53

大國博弈

高息定存 | 花旗3個月港元定存息加至4厘，信銀國際3.88...

20/01/2025 16:19

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處