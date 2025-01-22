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港股 | 午市前瞻 | 新東方跌勢驚人應觀望 東方甄選未到支持位再等等

22/01/2025

 

　　美國總統特朗普表示，因芬太尼問題，美國政府正在討論從2月1日起對從中國進口的商品徵收10%關稅，另外特朗普還威脅如果中國不批准與TikTok達成的協議，有可能會對中國徵收關稅。中美修復關係憧憬很快被打破，恒生指數開市即穿兩萬點，開盤後跌幅很快擴大到超過200點，恒指盤中低穿19800位置，半日收報19836，跌270點或1.3%，下方多條主要平均線築起防線，主板成交超過783億元。

 

　　恒生中國企業指數報7204，跌116點或1.6%。恒生科技指數報4601，跌92點或2%，僅兩成分股上升。

 

港股 | 午市前瞻 | 新東方跌勢驚人應觀望 東方甄選未到支持位再等等

（Shutterstock圖片）

 

李偉傑：恒指藉勢回調，料19600附近有支持

 

　　恒指今早低開過百點後，跌勢逐步擴大，天風國際證券經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，恒指今日下跌主要是受到美國可能對華加徵關稅的影響，雖然特朗普競選時提出對華加徵高達60%的關稅，現時徵收幅度相對溫和。不過，自從特朗普宣誓就職美國總統，以及中美元首通話後傳來正面信息，市場原本憧憬兩國關係緩和。現在傳出徵稅，加上大市累升過千點，今日藉勢調整，而調整幅度亦算合理。

 

　　李偉傑表示，由於市場偏向看好，恒指下調空間有限，預料跌至上周五收市位（約19584）附近將見初步支持，該位置也接近多條移動平均線，不過先決條件是中美兩國關係就關稅和TikTok的談判沒有生出太多枝節。此外，本周五日本將會議息，市場預料加息機會較大。他提醒，去年年中日本加息曾引發股市震盪，因此對日本議息決定不能掉以輕心。

 

港股 | 午市前瞻 | 新東方跌勢驚人應觀望 東方甄選未到支持位再等等

多條主要平均線在恒指下方築起支持。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

新東方次財季表現遜預期，股價曾瀉三成

 

　　新東方(09901)公布截至去年11月30日止2025財年上半年業績，純利按年上升41.9%至2.77億美元；淨營收約24.74億元，按年升25.6%。其中第二財季純利按年僅升6.2%至3193萬美元；淨營收按年上升19.4%至10.4億美元。此外，第三財季營收指引約為10.1億美元至10.3億美元，顯著低於市場預估的13.2億美元。業績公布後，該股今日大跌，盤中最多瀉31.9%。

 

　　李偉傑表示，新東方次季表現未如市場預期，主要是疫後市場對教育需求殷切，在高基數的情況下難以維持高增長。此外，由於首財季覆蓋考試高峰及暑假旺季。因此，難以和第一財季相比。另外，疫後教育模式有所變更，網上教育漸多，相應的資金投入及成本上升，亦影響盈利表現。不過，新東方股價今日一度大跌三成，市場反應強烈，李偉傑指，業績負面一般影響股價三天左右，股價今日大跌後，明後日表現相對溫和，預料在今日低位（約31.8元）附近上落，而隔晚美股ADR相當於36港元，高於港股，李偉傑建議還要觀察美國ADR未來兩日的表現，畢竟美股佔有市場主導性。

 

港股 | 午市前瞻 | 新東方跌勢驚人應觀望 東方甄選未到支持位再等等

帶貨主播頂流董宇輝去年離巢東方甄選。（資料圖片）

 

　　新東方持有57.17%股權的東方甄選(01797)亦公布，截至2024年11月30日止中期淨虧損9679.9萬元人民幣，而對上一年同期純利2.49億元人民幣。李偉傑指，盈轉虧主因是去年大熱主播董宇輝離巢自立門戶，就「與輝同行」產生一次性的重大支出。此外，東方甄選失去重要台柱後，加上內地電商平台之間的競爭日趨激烈，業務嚴重流失。不過，隨著董宇輝離巢的衝擊逐漸被消化，東方甄選未來的業務預料轉趨平穩。該股今日跌幅溫和，現時約跌2%左右。但李偉傑預料，該股的雙底支持位在13.6元附近。現時該股約15.6元左右，意味著該股仍有下行的風險。

 

港股 | 午市前瞻 | 新東方跌勢驚人應觀望 東方甄選未到支持位再等等

新東方股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 新東方跌勢驚人應觀望 東方甄選未到支持位再等等

東方甄選股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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