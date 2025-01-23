TVB料上季廣告收入增逾一成，重申全年顯著正EBITDA預期

電視廣播(00511)公布，截至2024年12月31日止第四季公司核心香港電視相關業務及中國內地業務的業務最新情況及未經審核營運資料指出，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到81%的市場份額；期內來自廣告客戶的整體收入較去年同期增長超過10%，料2024全年的廣告收入仍實現雙位數增長。TVB表示，隨著更多大型企業廣告客戶持續回歸到電視平台，公司預計其廣告收入在2025年將進一步增長。

展望未來，集團重申對2024年全年實現顯著正數EBITDA的預期，並預計在不考慮特殊一次性項目的情況下，在截至去年底止六個月期間將會實現正數淨利潤。

OTT串流業務方面，TVB指所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)維持約200萬，上季度高端myTV Gold訂戶相比截至去年首九個月及2023年度分別增加9%和6%。

四部合拍劇上季開拍，今年起出售面向廣東省廣告位

同時，myTV Super平台數碼廣告收入於期內較2023年同比三個按年增長超過10%。因此，集團2024年全年的數碼廣告收入與前一年相比亦實現強勁的雙位數百分比增長，這與地面電視平台的廣告收入增長相呼應。至於內地相關業務，於上季度，集團開始拍攝四部新合拍劇，同時，合共有七部劇集正在不同階段的製作中。

TVB又提到，公司自今年1月1日起開始銷售在廣東省播出的無綫電視翡翠台和明珠台頻道的廣告位，有香港廣告客戶對這個新產品表現出濃厚的興趣。因此，預計公司在今年的廣告收入也將從新舉措中受益。

撰文：經濟通市場組

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