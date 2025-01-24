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港股 | 午市前瞻 | 特朗普公開放話炒作成分居多 電車增長弱拖累鋰需求

24/01/2025

　　據報美國總統特朗普聲稱尋求聯儲局立即減息，並敦促石油出口國組織(OPEC)降低油價，消息利好股市投資氣氛。承接歐美日股市上升，恒指今早高開過百點。之後A股由跌轉升，恒指愈升愈有，半日收報20057，升356點或1.8%，主板成交逾880億元。恒生中國企業指數報7301，升137點或1.9%。恒生科技指數報4640，升125點或2.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普公開放話炒作成分居多，電車增長弱拖累鋰需求

（資料圖片）

 

陳政深：特朗普高喊減息減油價無實質作用

 

　　美國總統特朗普聲稱尋求聯儲局立即減息，並敦促石油輸出國組織(OPEC)降低油價，市場氣氛好轉，恒生指數今日高開142點，然後一路走高，又重新站上兩萬點。目前暫已連續五個交易日收在百天線和五十天線（約19700點）上方，艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，從技術層面看，五十天線與百天線已初步確立了支持。上方阻力位在20400附近，即12月初的高位，若突破此阻力位，再往上的阻力位大概是21000，即11月初的高位。但本月剩餘交易日不多，大市缺乏足夠動力和催化劑突破20400點，但同時向下的催化劑亦不足，所以沒有強烈沽壓。

 

　　對於美國總統特朗普聲稱尋求聯儲局立即減息，並敦促石油輸出國組織(OPEC)降低油價，他認為特朗普的舉動可視為公開施壓，但不能對減息和油價產生實質性影響，目前氣氛好轉只是市場借這類消息炒作。

 

電動車，手機設備增長弱致使鋰業需求不足

 

　　天齊鋰業(09696)公布，預期截至2024年12月31日止年度，歸屬於公司股東的虧損為71億元至82億元人民幣，上年同期賺約73億元人民幣；扣除非經常性損益的虧損為71億元至82億元人民幣，上年同期賺約72億元；基本每股虧損區間預計為4.33元至人5.00元，上年同期每股賺約4.45元。

 

　　該集團指，報告期內鋰產品的市場價格整體呈現大幅下滑趨勢，公司鋰產品銷售價格及毛利較上年同期大幅下降。同時受公司控股子公司泰利森化學級鋰精礦定價機制與公司鋰化工產品銷售定價機制存在時間周期的錯配影響，出現經營業績出現階段性虧損。另外，2024年以來美元持續走強，導致匯兌損失金額較2023年度增加。

 

　　陳政深表示，天齊鋰業發盈警在其意料之內，過去鋰價強勢是因為市場憧憬未來鋰電需求強勁，但目前此憧憬亦慢慢消退，未來鋰電需求仍存，但需求不如以往強勢。鋰價價格下跌影響最大的，首當其衝就是天齊鋰業等上游企業。

 

　　他進一步解釋道，鋰價下降主要受需求端影響。以礦產類來說，除非供應端出現斷層，造成供應短缺，否則一般是以需求拉動為主。以往鋰電的需求增長由電動車帶動，但目前電動車市場已開始飽和，增長放緩。除了電車，手機、平板電腦等手機設備電池容量小，對鋰電需求拉動小。而且手機設備的增長亦不樂觀，所以目前市場對鋰電需求衰弱，使鋰價受壓。

 

　　對於手上持有關於鋰業股份的投資者，陳政深建議擇機離場，天齊鋰業可能下試20元。

 

港股 | 午市前瞻 | 特朗普公開放話炒作成分居多，電車增長弱拖累鋰需求

天齊鋰業股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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