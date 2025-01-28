萬科高開逾8%，去年料巨額虧損惟獲深圳國資委撐腰

萬科企業(02202)現價升8.7%，報6.15元，以現價計，該股暫連升4日，累計升幅16.9%。該股成交約108萬股，涉資662萬元。A股(深:000002)現價7.27元人民幣，跌0.12元人民幣，或跌1.6%，成交15.8億元人民幣，涉及2.15億股。現價A股對H股呈溢28.4%。

萬科預告2024年度將錄得歸屬於上市公司股東虧損450億元人民幣，而2023年度同期則錄盈利121.63億元人民幣。

官媒《深圳特區報》、《南方日報》等報道指，深圳市、廣東省和國家有關部門高度關注、積極支持萬科穩定生產經營，意味面臨流動性風險的萬科迎來重大轉機。報道引述深圳市國資委負責人強調，截至2024年底，深圳市屬國資國企資產超過5萬億元，全年營收超萬億元，規模大、實力強，有能力、有實力，也有足夠的「子彈」，支持地鐵集團通過一切可能的市場化、法治化手段推動萬科穩健發展。此外，深圳市還將統籌資產、資金、資源，在既有支持工具的基礎上，持續、分批、逐步通過直接注資、劃撥資產等方式，進一步降低地鐵集團資產負債率，增強其流動性，支持其更好地發揮萬科第一大股東的作用。

深鐵董事長辛杰任萬科新主席

萬科昨日下午連發5條公告，涉及年報預告、高管變更等內容。其中，郁亮因工作調整原因申請辭去董事會主席職務，其後仍擔任公司董事，同時獲聘任為公司執行副總裁；祝九勝因身體原因申請辭去公司董事、董事會投資與決策委員會委員、總裁、首席執行官、公司授權代表等職務，且辭職後不再擔任公司任何職務。深鐵集團黨委書記、董事長辛杰獲選舉為董事會主席。

深圳8家銀行：繼續積極滿足萬科合理融資需求

另外，深圳地區8家國有銀行和股份制銀行負責人對內媒表示，堅定看好萬科的後續發展，在聚焦主業的前提下，他們將繼續積極運用貸款、債券、資管、信託等各種金融工具，滿足萬科合理融資需求，全力保障其整體融資規模穩定。同時，進一步加大對萬科主要股東的支持力度，共同幫助萬科增強流動性，實現穩健經營。

現時，恒生指數報20337，升139點或升0.7%，主板成交超過20億元。國企指數報7428，升46點或升0.6%。恒生科技指數報4723，升36點或升0.8%。即月期指新報20402，升138點，高水65點。即月國指期貨報7455，升44點，高水26點。即月科指期貨新報4742，升45點，高水29點。

撰文：經濟通市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好