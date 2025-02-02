關稅 | 關稅戰2.0打響，特朗普向華徵10%關稅，加墨25%

《經濟通通訊社2日專訊》美國總統特朗普2月1日簽署行政命令，為阻止芬太尼流入美國，正式向來自中國、加拿大及墨西哥的貨品加徵關稅，其中對中國進口貨品加徵的稅率為10%，墨西哥及加拿大則為25%，不過加拿大進口電力、天然氣及石油等產品則只是加徵10%稅率。特朗普亦宣布，因非法移民偷渡入境和芬太尼流入問題，國家進入緊急狀態。

外媒引述美國白宮報道，行政命令亦包括設立機制，如果被加徵關稅的國家對美國施以報復行動，美方將進一步提高稅率。

因非法移民偷渡入境和芬太尼流入問題，特朗普宣布國家進入緊急狀態。（美聯社）

中國駐美大使館發言人劉鵬宇發聲明稱，中美兩國應該透過對話磋商解決分歧，打貿易戰或關稅戰中沒有贏家，這既不符合雙方利益，也不符合世界利益。他表示，儘管中美之間存在分歧，但彼此仍有巨大的共同利益和合作空間。

加拿大總理杜魯多稱，加拿大可能面對艱難時刻，但已準備好作出具目的性、強力且合理的立即回應。墨西哥總統辛鮑姆也表示，墨西哥會對美國進行報復。

另外，特朗普此前接受外媒訪問時表示， 他「絕對」會向歐盟徵收關稅，因為歐盟對待美國「差勁」。歐盟委員會則表示，如果特朗普再次對歐盟商品加徵關稅，歐盟同樣將進行報復。

撰文：經濟通國金組

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