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AI | 大摩:內地低成本大模型提高AI應用，利好騰訊阿里百度

03/02/2025

AI | 大摩:內地低成本大模型提高AI應用，利好騰訊阿里百度

　　摩根士丹利發表研究報告指出，除DeepSeek以外，內地已透過多個具成本效益的大型語言模型展示其人工智能效率，惟仍處於擴展早期階段，而且面臨處理器(GPU)出口管制風險，或令運算更受限制。而且美國科技龍頭仍可以複製DeekSeek工程效率，並繼續對智能模型提高GPU投資。

 

　　不過，由於較低的推理成本推動了更高的使用率，主要利好騰訊(00700)、阿里巴巴(09988)及百度(09999)。該行預計，在中國相關客戶端(2C)應用將跑贏企業端(2B)，因此騰訊潛在在微信中推出Al功能可視為催化劑；阿里則受惠於大多數LLM及自研開源LLM託管業務，推升雲業務收入；百度全面投入AI策略，將加快上季及今年雲端收入增長。

 

美銀:開源AI模型利好軟件公司，首選金山軟件、金蝶

 

　　美銀證券發表研究報告指出，對軟件而言，可加快AI應用及變現能力，因為開源的AI模型令SaaS公司更輕鬆地在現有軟件產品中添加AI功能或推出新AI產品；首選股分別為金山軟件(03888)及金蝶國際(00268)，目標價分別45元及12元，評級均為「買入」。

 

　　此外，對數據中心面言，短期收入影響有限，但長期則有更多正面需求；公有雲亦可見更多增長機會。對內地半導體公司而言可能略有好處，其中，由於受晶片禁令影響，內地晶片短期內仍處於短缺狀態。

 

撰文：經濟通採訪組

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