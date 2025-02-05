美股 | 中美關稅戰打響，科技七巨企重回升勢，推動美股上漲

美國總統特朗普周二（4日）宣布對華商品加徵10%關稅的措施生效，中國隨即展開反擊。美國大型科技股重回漲勢，抹去此前大部分跌幅。

彭博「七巨企」指數攀升1.7%，Meta連續第12個交易日上漲。此外，大數據分析公司Palantir飆升逾24%，帶動納指向上。

道指全日升134.13點，或0.30%，報44556.04點；標普500指數升43.31點，或0.72%，報6037.88點；納指升262.06點，或1.35%，報19654.02點。

藥廠默沙東及輝瑞公布季績後股價分別下跌9%及1.2%；Paypal公布第四季營業利潤率下跌至17.2%，日內跌逾13%。

市場正評估特朗普貿易政策，以及中國對美國進口商品徵收報復性關稅的影響。同時關注谷歌母公司Alphabet等科技股即將公布的季度業績。分析指，美國與其他國家的貿易談判讓市場保持警覺，交易員試圖衡量關稅將在多大程度上影響企業盈利。

英倫銀行周四議息

美匯指數微升0.16%，報108.59。美元持續強勢令美元兌日圓在155附近窄幅上落。市場普遍認為日本央行可能進一步加息，為日圓提供一定支持。

英鎊兌美元漲0.3%，至1.2481，盤中一度跌0.6%，焦點轉向英倫銀行周四（6日）公布利率決定之前的倉位狀況，而迅速變化的關稅局勢使得英國央行官員預測前景變得更加艱難。

美元兌加元一度升至1.48，但隨後下跌2.5%，報1.4429附近，主要因加拿大與美國之間的貿易關稅問題迎來轉機，特朗普宣布暫緩加徵關稅。

紐約期金升0.55%，報每盎司2873.05美元，日內續創新高。隨著中美貿易衝突逐漸升級，增加了黃金的避險吸引力。紐約期油跌0.68%，報每桶72.66美元；布蘭特期油升0.13%，報每桶76.07美元。

撰文：經濟通國金組

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