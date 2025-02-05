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貿易戰 | 大摩刊更正剔除阿里為關稅風險股，對美出口不足5%

05/02/2025

貿易戰 | 大摩刊更正剔除阿里為關稅風險股，對美出口不足5%

　　摩根士丹利發表研究報告及更正指出，在重大關稅風險股票列表中移除阿里巴巴(09988)，由於阿里出口到美國商品收入估計佔比未足5%，而較早前報告所指的10%，因此不存在較大的關稅風險。

 

　　另一方面，亦將申洲國際(02313)由定位較好的股票列表中剔除，由於申洲對中國以外的亞洲地區資本支出風險較高，因此面臨潛在較高的關稅及供應鏈風險。

 

建議避開28隻關稅敏感中國內地股票

 

　　在更正以後，大摩建議投資者避開28隻中國內地股票，由於存在重大關稅風險，其中港股包括比亞迪電子(00285)、海爾智家(06690)(滬:600690)、美的集團(00300)(深:000333)、瑞聲科技(02018)、申洲國際(02313)、ASMPT(00522)、敏實集團(00425)、耐世特(01316)及創科實業(00669)；且重申對整體中國內地股票謹慎看法，續建議採取防守策略。

 

　　另外，相關公司尚包括中際旭創(深:300308)、京東方(深:000725)、歌爾股份(深:002241)、巨星科技(深:002444)、水晶光電(深:002273)、新易盛(深:300502)、華利集團(深:300979)、天孚通信(深:300394)、立訊精密(深:002475)、藍思科技(深:300433)、浙江鼎力(滬:603338)、南山鋁業(滬:600219)、拼多多、寧德時代(深:300750)、石頭科技(滬:688169)、歐菲光(深:002456)、宏發股份(滬:600885)、光迅科技(深:002281)和環旭電子(滬:601231)。

 

推薦7隻定位較佳的股份

 

　　該行又推薦7隻股票，因其在全球供應鏈多元化中定位相對較好，包括國電南瑞(滬:600406)、許繼電氣(深:000400)、平高電氣(滬:600312)、北方華創(深:002371)、中微公司(滬:688012)、柏楚電子(滬:688188)及聖邦股份(深:300661)。

 

撰文：經濟通採訪組

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