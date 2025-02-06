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港股 | 午市前瞻 | 聯想股價見四支大陽燭 要炒AIPC仲有冇機？

06/02/2025

 

　　美國郵政此前宣布暫停接收來自內地和香港的入境國際包裹，但不足一日即作出調整，最新宣布將恢復接收來自中國內地及香港郵政的所有國際入境包裹及郵件，周三（5日）生效，不過預計取消關稅豁免條款維持不變。中美關係陰晴不定，港股未敢跟車太貼，恒生指數高開1點，開市後窄幅上落，直至蘋概股跑出，恒指保持約50點升勢，半日恒指升58點或0.3%，半日報20655，主板成交近797億元。恒生中國企業指數報7587，升21點或0.3%。恒生科技指數報4977，升47點或1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 聯想股價見四支大陽燭 要炒AIPC仲有冇機？

（Shutterstock圖片）

 

葉尚志：恒指短線兩萬一見頂

 

　　第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，中美政策反覆，但很多政策宣布後未必立即執行，例如暫緩墨西哥和加拿大的關稅；而且，目前政策力度仍在市場預期內，相信市場已逐漸適應美國政策的不確定性。他預期，短線恒指將在19600點至21000上落。

 

　　他強調，目前中美角力對大市僅是氣氛上有影響，除關注中美博弈消息外，更應該看重中美兩國自身經濟情況，例如未來兩會是否推出刺激經濟政策，這才是市場關注重點。

 

AI炒作氣氛不會斷，但會轉題材

 

港股 | 午市前瞻 | 聯想股價見四支大陽燭 要炒AIPC仲有冇機？

（Shutterstock圖片）

 

　　聯想集團(00992)炒作AI應用前景，風頭正旺，現連見四支大陽燭，累計升幅23.4%，早盤暫高見11.66元，第五次挑戰2024年5月高位11.87元。葉尚志認為，聯想升勢強勁，有機會衝擊12元阻力位，但不會飆得太高。他解釋道，DeepSeek橫空出世給電腦、伺服器等AI應用提供了新的方向，但AI應用的實際效果還未顯現。現在聯想的股價走勢已經是偷步炒起，股價已反映了未來兩年內的盈利增長，未來想要有更大的突破還要看其AI產品的市場反應。他指出，包括聯想、金山雲(03896)在內的許多AI相關股可以繼續炒作，但股價已經偏貴。

 

　　長飛光纖光纜(06869)亦屬於AI應用炒作範圍，此前炒高至21.2元，創歷史新高，惟現走勢向下，現價較最高位21.2元已跌去兩成。葉尚志表示，該股在衝高後現處於調整階段，在突破18元前以整固為主，15元以下可考慮買入。他指出，未來國家一定會加強AI基礎建設，只要市場仍堅信AI投入有價值，AI的炒作氣氛就不會斷，只是可能炒作的細分題材有區別，例如之前炒AI硬件晶片，現在又炒AI軟件應用。

 

港股 | 午市前瞻 | 聯想股價見四支大陽燭 要炒AIPC仲有冇機？

聯想集團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 聯想股價見四支大陽燭 要炒AIPC仲有冇機？

金山雲股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 聯想股價見四支大陽燭 要炒AIPC仲有冇機？

長飛光纖光纜股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

 

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