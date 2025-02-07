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AI | 服務器資源緊張，DeepSeek暫停API服務充值

07/02/2025

AI | 服務器資源緊張，DeepSeek暫停API服務充值

 

　　中國人工智能(AI)初創公司深度求索的大模型DeepSeek爆紅，2月6日，官方平台發布聲明稱：「當前服務器資源緊張，為避免對客戶造成業務影響，公司已暫停應用程式介面(API)服務充值。存量充值金額可繼續調用。」

 

　　服務器資源緊張表明該公司現有的算力難以滿足需求，這可能是由於用戶數量爆發式增長或資源分配不合理等原因導致，公司需要對資源進行調配和優化。DeepSeek當前面向開發者調用API實行限時優惠政策，目前價格為每百萬輸入tokens為1元(人民幣．下同)，每百萬輸出tokens為2元。2月8日優惠結束後，將按每百萬輸入tokens 2元，每百萬輸出tokens 8元計費。　

 

美議員要求聯邦政府公務裝置禁用DeepSeek

 

　　AI競賽激烈，美國眾議院跨黨派議員提出法案，要求聯邦政府禁止所有公務裝置使用DeepSeek。法案由共和黨拉胡德和民主黨戈特海默共同提出。他們引述研究指，DeepSeek可以透過中資以及與中國軍方有聯繫的電信公司，與北京分享數據，而美國用戶使用DeepSeek，涉及不少高度敏感的資訊，對中國而言是「龐大的財富」。　

 

　　戈特海默指DeepSeek竊取美國用戶敏感數據，危害國家安全，必須立即禁制。他又指，類似情況在中國短片分享平台TikTok亦曾出現，不能容許再次發生。拉胡德亦強調，美國在對華科技戰中，不能再承受失敗。

 

仿冒網站快速增加，六成IP位於美國

 

　　同時，DeepSeek爆火引仿冒潮。內媒引述奇安信XLab實驗室報告稱，仿冒DeepSeek的網站、釣魚網站超過2000個，並且還在快速增加中。

 

　　這些仿冒DeepSeek的網域，有60%的IP地址源於美國，其餘主要分布在新加坡、德國、立陶宛、俄羅斯和中國。仿冒網域呈現全球化特點，意味著用戶可能面臨來自世界各地不同類型的網路攻擊，潛在安全威脅更加複雜多元。仿冒網站利用相似的域名和界面來誤導用戶，用來傳播惡意軟件、竊取個人信息或騙取訂閱費用。

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

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