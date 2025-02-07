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港股 | 午市前瞻 | iPhone SE難救中國市場 專家提醒比電已超買

07/02/2025

　　中美關稅談判尚未展開，貿易問題亦未明朗，恒指今早輕微低開。但在重磅科技股帶動下，加上A股回升，恒指重拾升軌。加上個別企業或板塊有炒作，恒指愈升愈有，恒生指數半日收報21210，升319點或1.5%，主板成交逾1292億元。恒生中國企業指數報7803，升113點或1.5%。恒生科技指數報5200，升141點或2.8%。

 

港股 | 午市前瞻 | iPhone SE難救中國市場 專家提醒比電已超賣

（Shutterstock圖片）

 

陳政深：突破兩萬一點仍難擺脫上落格局

 

　　在中美關稅談判尚未開展，中美貿易前景未明朗的情況下，恒指今日低開33點後，仍越升越有，突破了前頂兩萬一關口，艾德金融執行董事陳政深向《經濟通通訊社》表示，中美關係大局基本難以改變，美國對中國貿易限制及雙邊關係只會反覆變差，其間再夾雜刺激因素可能影響市況漲跌。他指出，談及中美貿易反而更要關注匯價因素。若人民幣持續轉弱，可能拖累港股。

 

　　以現在的環球局勢，他認為，港股部署不能過分進取，但也不需要看淡。今日突破兩萬一關口，及偏離十天線，短線出現回吐屬正常現象。在未突破去年10月初及11月初頂部21355點前，整體仍呈上落格局，下方十天線（約20366點）有支持。目前仍未看到上行的強力催化劑可挑戰21355點。

 

內地手機市場飽和，iPhone SE難帶來高增長

 

　　知情人士透露，蘋果計劃在未來幾天推出外界期待已久的iPhone SE升級版，以刺激增長，並吸引消費者從其他品牌轉向蘋果。該公司預計最早將於下周宣布這款設備，並於本月晚些時候上市銷售。知情人士表示，蘋果不太可能為這款設備舉行發布會，會選擇在其網站上發布。

 

　　陳政深表示，廉價版iPhone推出將有助於改善iPhone在中國智能手機市場銷量低迷的情況。前兩代廉價版iPhone在廉價市場銷售不錯，其操作界面與普通版或高性能版相同，雖部分拍攝功能或屏幕稍差，但市場願意接受，而且廉價版iPhone還將受惠於內地數碼產品的以舊換新。但他亦指出，銷量將受定價影響，雖然以往廉價版入場費只要3000多元人民幣，定價不算進取，但也不如國產機便宜。

 

　　2024年，蘋果在內地市場銷量低迷，陳政深認為中國市場對於蘋果而言只能說是一個不能放棄的市場，但不會是未來增長主力。中國市場基本處於飽和狀態，未來增長空間小，各個行業產品都在內捲、競爭價格，無法成為增長引擎。只是因為中國市場體量大，蘋果需維持在華業務，但難以期待會帶來高盈利和增長。

 

　　昨天起蘋概股強勢走高，陳政深認為舜宇光學科技(02382)可上望95元，但預期市盈率達到33倍，從走勢上看仍有上升動力，但高追風險巨大，而比亞迪電子(00285)股價亦走強，但陳政深提醒道，大摩此前列出的28隻高美國關稅風險敞口股票中，比電包括在內。雖然比電的預期市盈率不及舜宇光學高，但仍屬偏高水平，而且從技術上看出現超買，嚴重偏離十天線，很有可能會回吐。如果仍想炒作概念，上望2021年初頂部62元，但要小心。

 

港股 | 午市前瞻 | iPhone SE難救中國市場 專家提醒比電已超賣

舜宇光學股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | iPhone SE難救中國市場 專家提醒比電已超賣

比亞迪電子股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

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