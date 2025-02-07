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ＡＩ | 阿里否認入股DeepSeek，早前傳對應估值達780億

07/02/2025

　　針對阿里巴巴(09988)入股DeepSeek傳聞，阿里方面對此予以否認。阿里集團公關負責人顏喬表示:「同為中國杭州企業，我們為DeepSeek鼓掌，但是外界流傳阿里投資DeepSeek的資訊是假消息。」

 

ＡＩ | 阿里否認入股DeepSeek，早前傳對應估值達780億

（資料圖片）

 

　　早前市傳阿里投資計劃斥資10億美元（約78億港元）認購DeepSeek股權，對應估值達100億美元（約780億港元）。阿里與DeepSeek總部均位於杭州。

 

　　阿里巴巴旗下阿里雲早前宣布，阿里雲PAI Model Gallery支持雲上一鍵部署DeepSeek-V3、DeepSeek-R1；在該平台上，用戶可零代碼實現從訓練到部署再到推理的全過程，簡化模型開發流程。

 

　　另外，近日該公司亦出招於AI領域「搶人才」，據內媒報道，全球頂尖人工智能科學家許主洪（Steven Hoi）正式加入阿里巴巴，出任阿里集團副總裁，負責AI To C業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案，提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力。報道並指，阿里AI To C業務正在組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引大量業內人才加盟。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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