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特步 | 配股兼發可換股債股價急插，通縮憂慮稍紓，體品股可否趁低吸？

10/02/2025

　　特步國際(01368)擬折讓9.4%配股兼發行可換股債券，共籌10億元，用於品牌發展及作為營運資金，股價今早(10日)一度跌逾13%低見5.25元。其他體育用品股亦表現一般，李寧(02331)跌近2%，安踏(02020)升不足1%。不過，特步及安踏早前公布上季營運數據表現都不錯，主品牌零售銷售均錄高單位數增長，加上內地最新公布1月消費價格指數(CPI)按年升0.5%勝預期，通縮憂慮稍為紓緩，可否趁其勢弱吸納？

 

特步配股兼發可換股債股價急插，體品股勢弱可趁低吸？

（特步網頁截圖）

 

特步擬折讓9.4%配股及發可換股債籌10億　用於品牌發展及營運資金

 

　　特步國際公布，擬以先舊後新方式配售9090.9萬股予不少於6名承配人，佔擴大後股本約3.28%，每股配售價為5.5元，較上日收市價折讓約9.4%；同時，公司亦將發行5億元於2026年到期年利率1.5%可換股債券。公司估計上述兩項集資所得淨額約9.85億元，當中配股所得淨額約4.93億元，發債則達4.92億元，將用於發展主品牌及索康尼的面向消費者(DTC)業務模式，進一步加強索康尼的品牌推廣和產品組合，及作為營運資金以支持一般企業用途。


　　而是次發行5億債券，利息自2025年5月20日開始，按年利率1.5%分期按季支付，於2026年2月18日到期，債券每股初步換股價為6.325元，較公司上日收市價溢價約4.2%；假設按初步換股價悉數轉換債券，債券將可轉換為最多7905.14萬股新可換股債券股份，佔公司擴大後股本約2.86%。董事認為發行債券帶來額外裨益，包括為公司提供額外資金，且籌資成本較低；不會對現有股東的持股產生即時攤薄效應；及在債券轉換為新可換股債券股份的情況下，增強公司的資本基礎並有利於長遠發展。

 

特步上季主品牌零售銷售錄高單位數增長　獲大和野村升目標

 

　　值得一提，特步早前公布，特步主品牌去年第四季及全年零售銷售(包括線上線下)均錄得高單位數同比增長；季度零售折扣水平介乎七至七五折；年度渠道存貨周轉約4個月。至於跑鞋品牌索康尼，去年第四季零售銷售增長(包括線上線下渠道)同比約達50%；年度同比增長則超過60%。

 

　　大和發表研報指，特步去年末季主品牌零售銷售同比取得高單位數增長，符預期，旗下品牌索康尼維持同比約50%增長。即使在3月披露去年全年業績前，公司不會披露今年具體指引，但在內地政府推出刺激措施下，考慮當前銷售動力，以及對索康尼的強勁增長預期，管理層似乎對今年展望樂觀。估計特步去年盈利增長與早前指引的20%相若，予「買入」評級，目標價由6.7元升至7元。

 

　　野村則稱，特步在去年第四季恢復銷售勢頭，主品牌銷售額錄得同比高單位數增長，較第三季的中單位數增長快，因此，公司去年全年銷售額同比實現高單位數增長，庫存周轉仍維持4個月的健康水平，將目標價由7.1元升至7.5元，維持「買入」評級，

 

安踏及FILA品牌上季零售額錄高單位數增長　李寧成中國奧委會合作夥伴

 

　　安踏早前亦公布，去年第四季安踏品牌產品之零售金額與2023年同期相比錄得高單位數的正增長。全年之零售金額與2023年相比錄得高單位數的正增長。季內FILA品牌產品之零售金額與2023年同期相比錄得高單位數的正增長，全年零售金額與2023年相比錄得中單位數的正增長。至於所有其他品牌產品(不包括2023年1月1日之後新加入集團的品牌)之零售金額與2023年同期相比錄得50至55%的正增長。

 

　　此外，上海聯合產權交易所早前宣布，李寧獲得2025-2028年中國體育代表團體育服裝合作企業徵集項目，這標誌著李寧品牌將在2025-2028年期間以官方體育服裝合作夥伴的身份服務中國奧委會(COC)及中國體育代表團。花旗發表報告指，相信集團的收入增長將於2026年大幅加快，因為COC合作的效益將全面啟動，將其目標價由14.36元升至15.91元，相當預測今年市盈率13倍，維持「中性」評級。

 

內地1月CPI升0.5%高於預期　統計局：受春節因素影響

 

特步 | 配股兼發可換股債股價急插，通縮憂慮稍紓，體品股可否趁低吸？

（Carol攝）

 

　　另方面，國家統計局最新公布，1月居民消費價格指數(CPI)按年漲0.5%，漲幅較去年12月的0.1%升0.4個百分點，略高於市場預期的0.4%；其中城市上漲0.6%，農村上升0.3%；食品價格上漲0.4%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格上漲0.1%，服務價格上漲1.1%。另1月份CPI按月上漲0.7%，其中城市上漲0.8%，農村上漲0.5%；食品價格上漲1.3%，非食品價格上漲0.6%；消費品價格上漲0.6%，服務價格上漲0.9%。1月CPI按年漲幅和按月漲幅分別創5個月和11個月高點。


　　國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，受春節因素影響，全國CPI漲幅擴大，服務和食品價格上漲是影響CPI轉漲的主要因素，機票價格上漲超過27%，旅遊價格上漲11.6%，春節因素疊加氣溫下降影響，蔬果和水產品價格分別上漲5.9%。

 

李偉傑：特步需短暫整固　體品股可吼安踏初步先看90元

 

特步 | 配股兼發可換股債股價急插，通縮憂慮稍紓，體品股可否趁低吸？

（李偉傑）

 

　　天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，特步股價由年初時5.5元升至昨日逾6元，公司趁高配股，確令股東失望，雖然集資所得將用於品牌推廣及業務發展，但相信股價短期動力轉弱，會出現短暫整固，5.5元以上沽壓大，而且體品股也不屬AI等當炒板塊，可待下周配股消息淡化，才再留意。至於其他體品股，以安踏較值博，公司品牌較分散，有安踏主品牌、FILA及休閒服等，盈利較為穩定，股價於早前低位74元以下已見較大支持，可於近10天線約83至84元買入，先上望去年10月中高位90元，若大市進一步造好，或可追落後升至100元。

 

　　特步半日跌9.39%收報5.5元，最多曾跌13.51%至5.25元，成交7.48億元。其他體品股表現各異，安踏升0.87%報86.75元，李寧跌1.85%報15.96元，361度(01361)跌1.46%報4.04元，滔搏(06110)無升跌報2.88元，寶勝國際(03813)無升跌報0.53元。

 

特步配股兼發可換股債股價急插，體品股勢弱可趁低吸？

 

特步配股兼發可換股債股價急插，體品股勢弱可趁低吸？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

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特步擬折讓9.4%配售9090萬股兼發5億元可換股債籌10億

 

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