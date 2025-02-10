三大電訊商接入DeepSeek大模型獲券商唱好，股價齊破頂可以點部署？

國家工信部指，內地三大電訊商中移動(00941)、中聯通(00762)及中電信(00728)均已全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，有券商指電訊商全面接入DeepSeek有望帶動雲業務持續放量。三大中資電訊股今日(10日)也加入AI概念炒作熱潮，股價齊破頂，其中中電信最多飆逾7%，中聯通亦曾飆逾6%，若想吸納應如何部署？

（資料圖片）



三大電訊商全面接入DeepSeek大模型 實現在多場景多產品應用



工信部最新發文表示，內地三家基礎電訊企業中移動、中電信及中聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。其中中電信旗下的天翼雲自主研發的「息壤」智算平冶已率先完成了國產算力與DeepSeek-R1/V3系列大模型的深度適配優化，使中電信成為國內首家實現DeepSeek模型全棧國產化推理服務落地的運營商級雲平台。



而作為電訊業者的嫡系視訊監控產品，中聯通的「聯通看家」在AI方面的能力，除了上述人臉識別、車牌識別、智能警戒功能，目前已推出的AI功能還包括時光縮影、親情看護、智能提醒、跌倒看護、啼哭檢測等，可全方面滿足家庭用戶「看家」以及更多場景的監控需求。

開源證券：三大電訊商接入DeepSeek 有望迎戴維斯雙擊

開源證券發表報告指，中電信、中聯通及中移動相繼宣布接入DeepSeek大模型，意味著DeepSeek成為國內首個獲三大電訊巨頭支持的國產AI大模型。DeepSeek接入營運商一方面對於營運商的算力需求有望提升，或將帶動營運商雲計算業務與智算業務發展，一方面有望推動營運商自己的AI大模型和AI應用發展，營運商有望迎「盈利+估值」戴維斯雙擊(是指按低市盈率買入股票，待成長潛力展現後，再以高市盈率賣出，從中賺取每股收益(EPS)和市盈率同時增長的乘數效益)，建議重視三大營運商投資機遇。

開源證券指，在此次合作中，內地三大營運商各自推出了不同的接入方式。中電信通過「息壤」智算平台，提供DeepSeek-R1模型的推理、訓練及微調支持，並在GPU雲主機、科研助手、AI雲電腦等業務場景中部署應用。中聯通則借助「星羅」平台，實現DeepSeek-R1在編程助手、雲桌面等產品中的集成，並在全國270多個骨幹雲池預部署，以優化推理效率和數據安全能力。中移動的接入範圍相對廣泛，宣布支持DeepSeek全版本、全尺寸模型，並通過智算中心、雲計算平台進行深度適配，同時結合自研的COCA(Compute on Chip Architecture)算力平台，實現更靈活的模型調用與部署。

銀河證券：料帶動雲業務持續放量 5G+AI收獲期大有可為

中國銀河證券指，DeepSeek不僅具備更強性能，同時也顯著降低訓練與推理成本；內地電訊營運商具備全國最大的流量通道以及數據積累，同時雲業務硬件基礎較強，雲服務普及度較高，全面接入DeepSeek有望加速應用的發展，帶動雲業務持續放量。而此次DeepSeek開源模型推出後，大模型的重心逐步從預訓練轉移到了後訓練，推理端算力規模有望提升，對於硬件端的要求也有所降低，營運商對算力底座的投資有望與應用端的普及形成良性循環，資本開支的投入逐步轉化為規模化提升的回報，協同營運商的通道優勢，形成人工智能應用端的快速發展以及市佔率的提升。



銀河證券指，AI算力推動通訊企業再發展，看好內地營運商為代表的國產算力相關板塊。營運商盈利能力、現金流資產不斷改善、資產價值優勢凸顯，持續增加分紅回饋股東，業績持續增長或超預期，5G+AI「收獲期」大有可為。當前營運商雲業務發展如火如荼，DeepSeek對於成本端的降低有望協同營運商雲業務部署，以及營運商的海量數據資產，推動營運商第二曲線的快速增長。

DeepSeek成史上最快突破3千萬日活App 特朗普：不構成國安威脅



值得一提，研究機構QuestMobile數據顯示，DeepSeek在1月28日的日活躍用戶數首次超越豆包，隨後在2月1日突破3000萬大關，成為史上最快達成這一里程碑的應用。另值得留意的是，DeepSeek官網顯示，DeepSeek-V3 API服務的45天優惠價格體驗期已結束，從2月9日開始將調整為新的價格：每百萬輸入tokens 0.5元人民幣(緩存命中)/2元人民幣(緩存未命中)，每百萬輸出tokens 8元人民幣。



上周有美國國會議員計劃推出跨黨派法案，禁止在美國政府設備上使用DeepSeek。此前，已有安全專家指DeepSeek將用戶數據直接發送給中國通訊商，對國家安全構成威脅。惟美國總統特朗普在白宮被記者問到DeepSeek相關話題時說，DeepSeek不會對美國國安構成威脅，美國最終可以從這家中國初創企業的人工智能創新中受益，這會便宜很多。

（Shutterstock）

李偉傑：有助業務發展惟暫未能貢獻盈利 中電信中移動可吼位吸

天風國際證券集團有限公司經紀業務部董事李偉傑指，三大電訊商接入DeepSeek大模型屬正面消息，可實現多場景應用，對業務發展會有幫助，尤其中電信雲業務發展理想，對其助益更大，不過相信三大電訊商都沒那麼快可將之量化成盈利一部分，加上隨著愈來愈多公司接入DeepSeek大模型，市場總不能炒起所有相關股份，相關消息刺激作用會愈來愈小。其中中電信股價已飆至高位，宜待回至5.2元才吼。另中移動於三大電訊商中客戶佔比最大，現時6.5厘股息也足以支撐股價，近10天線76元以下可作中線吸納。

中移動今日升2.19%收報77.15元，中電信升4.27%報5.37元，中聯通升2.16%報7.56元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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