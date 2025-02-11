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IPO | 鄧浩然：覆盤2024年全球新股市場表現

11/02/2025

　　《然之有物》新年伊始，祝各位讀者新年進步、心想事成。作為本欄2025年的首篇文章，當然是送舊迎新，因此以覆盤去年全球新股市場表現為題目最適合不過。

 

　　2024年對於全球新股市場來說仍然是充滿挑戰的一年。受地緣政治、宏觀經濟以及監管政策等多項不明朗因素影響，2024年全球新股市場表現一般，全年總集資額為1191億美元，較2023年下降10%，而全年的上市宗數亦由2023年的1371宗下跌至2024年的1159宗。儘管上市宗數和集資額均有所下降，但如果撇除內地A股市場，全球其他地區的新股集資總額其實是有所上升的，當中美洲區和EMEIA（歐洲、中東、印度及非洲）的升幅尤其明顯，分別上升約50%和40%。

 

IPO | 鄧浩然：覆盤2024年全球新股市場表現

去年全球新股市場總集資額為1191億美元，較2023年下降10%。(Shutterstock)

 

　　交易所排名方面，印度國家證券交易所異軍突起，以173億美元榮登2024年全球新股集資額排行榜的榜首。不少讀者可能對此大感意外，但如果各位仔細觀察，不難發現印度國家證券交易所於2023年其實已排名全球第五，2024年更進一步，無論上市宗數以及集資額均有所上升。值得一提的是，印度作為全球人口最多的國家，不少跨國企業均於印度有龐大的業務，隨著這些業務不斷壯大，分拆上市成為了近年的新趨勢，也成為了印度新股市場的增長動力之一。最典型的例子莫過於韓國的汽車巨頭現代，其分拆印度業務於當地上市的集資額為33億美元，位列2024年全球新股集資排行榜的第三位。

 

　　緊隨其後的是美國兩大證券交易所，它們的全球排名均略有上升（納斯達克由第三升至第二，紐約證券交易所由第四升至第三）。上述結果符合筆者的預期，畢竟美國是全球最大的資本市場。針對美國新股市場去年的表現，筆者認為有兩點值得注意。首先，兩大交易所2024年除了排名上升外，其集資額亦較2023年有所上升，其中納斯達克受惠於2024年全球最大新股Lineage Inc（集資額為51億美元），其全年集資總額由2023年的125億美元上升至2024年的165億美元。中概股方面，2024年赴美上市的公司共有61家，較2023年增加25家，當中集資額最高的為安踏旗下的亞瑪芬體育(Amer Sports Inc)，其集資額為15.7億美元。

 

　　至於2023年分別名列全球第一和第二位的上海證券交易所和深圳證券交易所，則繼續受中國證監會階段性收緊新股上市節奏影響，其2024年的集資額均較2023年大幅下降，當中深圳證券交易所更跌出全球前五。在A股市場相對低迷的情況下，不少尋求上市的中國內地企業均轉戰香港市場，間接帶動了香港新股市場的表現。2024年香港的新股上市數目為63宗，當中約三分之一為A股上市公司或曾經遞交A股上市申請，集資額則為829億元，較2023年大幅上升80%，當中美的(00300)作為去年全球集資額第二高的新股，為香港市場貢獻357億元，使香港市場相隔一年後重返全球前五，位列第四。

 

　　作為香港人，香港新股市場重返全球前五固然值得高興，但除此之外，2024年香港新股市場其實不乏亮點，本欄下期將聚焦香港市場，為各位進行回顧和展望。

 

畢馬威會計師事務所合夥人　鄧浩然

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