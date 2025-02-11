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開市Go | 美關稅戰升溫，比亞迪智駕革新，萬科獲母企低息貸

11/02/2025

要聞盤點

 

1、市場關注美國總統特朗普提出對進口美國的鋼鐵和鋁材額外徵收25%關稅，並計劃向其他國家實施對等關稅政策，美國鋼鐵、美國鋁業等鋼鐵與鋁業股造好，道指收市升167點；標普升40點；納指升190點。金龍中國指數上漲191點，阿里巴巴和京東對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時11分跌150點。

 

2、比亞迪(01211)發布高階智駕系統「天神之眼」，全系搭載高階智駕，首批21款車型上市，「璇璣架構」全面接入DeepSeek。

 

3、特朗普簽署行政令，3月4日起對美國進口鋼鋁及相關製成品徵收25%關稅，不排除進一步提高。

 

4、特朗普稱未來兩日內將出台「對等關稅」措施，此外考慮對汽車、晶片和藥品徵收關稅。

 

5、彭博分析泰珀旗下Appaloosa文件，發現該基金去年第四季增持阿里巴巴184萬股，仍為第一大重倉股，佔淨資產16%，另亦增持中國股票基金。

 

6、萬科企業(02202)主要股東深圳地鐵集團同意向公司提供不超過28億元人民幣貸款。

 

7、國務院總理李強主持國常會，要求擴大鼓勵外商投資範圍，支持新型消費發展，促進「人工智能+消費」等模式。

 

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