bossini | 堡獅龍私有化獲通過料3月17日退市，在港上市逾30年

堡獅龍國際Bossini (00592) 獲李寧(02331)旗下非凡領越 (00933) 提私有化建議。非凡領越公布，於周一（10日）召開的法院會議及股東特別大會，分別以分別以98.84%及99.95%的贊成投票比例通過堡獅龍私有化的計劃。堡獅龍預期在3月17日撤銷上市地位。

堡獅龍國際自1993年起在聯交所上市，在第32年結束上市地位。非凡領越指，堡獅龍轉型推出新品牌bossini.X，將單車騎行運動元素融入品牌基因，這需要投入大量的資金和資源並具風險。因此，倘若集團能夠在財務上給予堡獅龍獨立的支持會更為合適。非凡領越又指，目前堡獅龍尚處於品牌轉型期，此次私有化將減少維持上市地位的成本及開支，讓管理層在財政及營運管理上有更大靈活性，從而集中資源運營發展新品牌bossini.X。

按私有化計劃，非凡領越作為要約人以協議安排方式私有化堡獅龍，並建議撤回堡獅龍的上市地位，建議條款為每註銷5股堡獅龍計劃股份可獲1股新非凡領越股份。根據上述換股比率，待私有化計劃生效後，非凡將向計劃股東配發及發行合共約2.5億股非凡股份，及向堡獅龍購股權持有人配發及發行合共約17.2萬股非凡股份。有關配發及發行的股份僅佔非凡領越經擴大已發行股本約2.47%。

撰文：經濟通市場組

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