BYD | 比亞迪天神之眼智駕系統支援多數平價車型，璇璣架構接入DS

昨晚，比亞迪(01211)「天神之眼」高階智駕發布會正式亮相，會上正式發布了三個版本的「天神之眼」高階智駕系統，同時上市了21款搭載「天神之眼」的智駕車型，實現10萬元人民幣級以上車型全系標配，10萬元人民幣級以下車型多數搭載，最便宜的智駕車型為僅需6.98萬元人民幣。此外，比亞迪還宣布「璇璣架構」將全面接入DeepSeek。

「天神之眼」高階智駕系統分3版本

「天神之眼」整套技術解決方案

比亞迪是次發布的「天神之眼」高階智駕系統，分為三個等級：天神之眼A、天神之眼B、天神之眼C三大版本，分別應用於仰望、騰勢及比亞迪品牌。以「智駕平權」的關鍵天眼之神C來說，天眼之神C是一套基於視覺方案打造的智駕系統，相比搭載雷射雷達的高階方案，控制了硬件成本。據介紹，天眼之神C是全球獨創前視三目5R12V12U方案，也就是5顆毫米波雷達、12個高清攝像頭、12個超聲波雷達。其中前視三目攝像頭，包括2顆800萬像素的廣角攝像頭，1顆800萬像素的長焦攝像頭。這三個攝像頭能實現堪比鐳射雷達的探測效果，最遠能看清350米外的障礙物，可精確識別路上的不規則障礙物，另外還加了5顆毫米波雷達來補足短板。

「璇璣架構」將全面接入DeepSeek





此外，比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生宣布，比亞迪整車智慧「璇璣架構」將全面接入DeepSeek，賦能車端AI、雲端AI雙循環，實現自研大模型和DeepSeek的深度融合。楊冬生表示，藉助R1大模型卓越的推理能力，比亞迪能在座艙端更好地理解使用者的模糊意圖和隱性需求，提供更加精準和個人化的服務。據悉，比亞迪在去年1月份正式公布了自研璇璣架構，璇璣架構就像是一個超級大腦，掌控著整個車輛的智能化運作。

比亞迪全系車型搭載天神之眼高階智駕

撰文：經濟通市場組

【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情